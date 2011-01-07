OCZ, Fatal1ty Profess1onal serisi DDR3 bellek modülünü gösterdi

ASRock'ın yeni nesil Sandy Bridge işlemci ailesi için hazırladığı P67 çipsetli Fatal1ty Profess1onal anakartını tanıtmasının hemen ardından, OCZ'den de bir açıklama geldi ve firma Fatal1ty markalı yeni bellek modülünü tanıttı. OCZ'nin Blade 2 serisi DDR3 bellek kitleri için geliştirdiği özel soğutucu tasarımını kullanan yeni bellek modülünün, Intel'in Sandy Bridge platformu için optimize edildiği ve standart olarak 1600MHz'de çalıştığı bildiriliyor.

Yüksek performans tutkunları için aynı zamanda hız aşırtma dostu olduğu belirtilen yeni bellek modülünün ve bu modülün çiftini kullanan bellek kitlerinin yakında satışa sunulması beklenirken, fiyatlar hakkında henüz hiç bir açıklamanın yapılmadığını da ekleyelim.

http://techpowerup.com/137896/OCZ-Displays-New-Fatal1ty-DDR3-Memory-Modules.html