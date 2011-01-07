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OCZ, Fatal1ty Profess1onal serisi DDR3 bellek modülünü gösterdi

8 yıl (Son Güncelleme: 8 yıl)
10,4b
1
15
Ram
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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ASRock'ın yeni nesil Sandy Bridge işlemci ailesi için hazırladığı P67 çipsetli Fatal1ty Profess1onal anakartını tanıtmasının hemen ardından, OCZ'den de bir açıklama geldi ve firma Fatal1ty markalı yeni bellek modülünü tanıttı. OCZ'nin Blade 2 serisi DDR3 bellek kitleri için geliştirdiği özel soğutucu tasarımını kullanan yeni bellek modülünün, Intel'in Sandy Bridge platformu için optimize edildiği ve standart olarak 1600MHz'de çalıştığı bildiriliyor.

Yüksek performans tutkunları için aynı zamanda hız aşırtma dostu olduğu belirtilen yeni bellek modülünün ve bu modülün çiftini kullanan bellek kitlerinin yakında satışa sunulması beklenirken, fiyatlar hakkında henüz hiç bir açıklamanın yapılmadığını da ekleyelim.


http://techpowerup.com/137896/OCZ-Displays-New-Fatal1ty-DDR3-Memory-Modules.html Yorum Yaz
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cingsk 8 yıl
Ocz bellek üretimini bırakmıyormuydu ? Ben öyle hatırlıyorum.
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PROOF# 8 yıl

cingsk

Ocz bellek üretimini bırakmıyormuydu ? Ben öyle hatırlıyorum.

bu 7 ocak 2011 de açılmış bir konu ayrıca OCZ Şubat 2011'den itibaren bırakıyor detaylı bilgi ; forum.donanimhaber.com/...
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xdorukx 8 yıl
Fatality adamın adı paraq oldu :D
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mgedik06 8 yıl
katılıyorum... en az 2000 mhz olmalıydı böylece 2200-2250 yi rahat görürdü... tabi önce 1600 den vurgun vur sonra 2000 i çıkarırsın.... alıştığımız değişmez stratejiler...
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vulcain 8 yıl
tabiki herşeyin fatal1y'sürümünü çıkartacaklar, en iyi oyuncu ile yapılan kart, en iyi oyuncu'nun tercih ettiği marka ( anakart, ram, ekran kartı, işlemci ) bunların hepsini "en iyi oyuncu" lansmanıyla üretirsen ( zaten 93489759 tane model üretiyorsun her şey için zor olmasa gerek ) talep patlaması yaşayacağın aşikar... kısaca pazarlama stratejisi. Hakkaten tasarım çok güzel MxFxOx'in dediği gibi 2000 mhz oc performansı beklenebilir...
***** ram modülünü çıkartıp üst kısmı ile saçlarınızı gönül rahatlığıyla tarayabilir, fön çekebilirsiniz ^^
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MxFxOx 8 yıl
OCZ 1 numara bellek işinde 800 mhz lık belleği 1026 çıkartıyorum banamısın demiyor.1100+ çıkarabilenlerde var bu ram de 2000 mhz görür
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emrebo 8 yıl
Ürün çok güzel görünüyor ancak hala tasarım konusunda bana göre 1 numara g.skill
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NecroCyber-777 8 yıl
2000 mhz cl8 olsa alınır aslında
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nassair 8 yıl
Performansı bi yana bu adamlar ram tasarımları acayip şık oluyor. DDR2 fatal1ty kullanıyorum hala baktıkça bakasım geliyor :D
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Ahmet-79 8 yıl
Fatality ürünlerinin tasarımları hakikaten süper oluyor
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Boss. 8 yıl
şu 1' e gıcık oluyorum arkadaş.
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HeavYMortaR 8 yıl

Boss.

şu 1' e gıcık oluyorum arkadaş.


ben de
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