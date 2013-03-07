OPPO Find 5 ön inceleme "Çinlilerden meydan okuyan süper telefon"

Çinlilerden dünya devi akıllı telefon üreticilerine meydan okuyan yeni nesil süper telefon. OPPO, Find 5 isimli yeni telefonuyla hem tasarım, hem de donanım ve diğer detaylar ile Samsung, Sony, HTC ve LG gibi üreticilere kafa tutuyor. 5-inç büyüklüğünde Full HD ekrana, Qualcomm'un dört çekirdekli Snapdragon S4 Pro işlemcisine, Adreno 320 grafik birimine, 2GB bellek kapasitesine ve Sony'nin yeni Exmor RS sensörünü kullanan 13MP çözünürlüğünde kameraya sahip OPPO Find 5'in kullanımı, oyun performansı, test sonuçları ve kamerası da dahil merak edilen tüm detayları bu videomuzda.

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