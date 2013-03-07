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OPPO Find 5 ön inceleme "Çinlilerden meydan okuyan süper telefon"

6 yıl
24,5b
1
Cep Telefonları
Kısa Bağlantı Iframe Kodu
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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Çinlilerden dünya devi akıllı telefon üreticilerine meydan okuyan yeni nesil süper telefon. OPPO, Find 5 isimli yeni telefonuyla hem tasarım, hem de donanım ve diğer detaylar ile Samsung, Sony, HTC ve LG gibi üreticilere kafa tutuyor. 5-inç büyüklüğünde Full HD ekrana, Qualcomm'un dört çekirdekli Snapdragon S4 Pro işlemcisine, Adreno 320 grafik birimine, 2GB bellek kapasitesine ve Sony'nin yeni Exmor RS sensörünü kullanan 13MP çözünürlüğünde kameraya sahip OPPO Find 5'in kullanımı, oyun performansı, test sonuçları ve kamerası da dahil merak edilen tüm detayları bu videomuzda. 

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Mazzini 6 yıl en beğenilen
Aman erdi bey ağzınızdan çıkana dikkat edin hadi bir girişimciyi anladıkta operatör getirebilir kelimelerini duymamış olalım. Sonra üzerlerine alınırlar getirmeye kalkarlar sonra gör kazığın uzunluğunu.
Aman erdi bey ağzınızdan çıkana dikkat edin hadi bir girişimciyi anladıkta operatör getirebilir kelimelerini duymamış olalım. Sonra üzerlerine alınırlar getirme...
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2 Yanıt Yanıtla +25
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balomer 6 yıl
Erdi abi sana helal olsun bi foruma katıldığım zamanlarda ki incelemeni hatırlıyorum mübarek atlı gibi gidiyordun şimdi ise tane tane çok güzel. İyi ki varsın abi başarılar.
Erdi abi sana helal olsun bi foruma katıldığım zamanlarda ki incelemeni hatırlıyorum mübarek atlı gibi gidiyordun şimdi ise tane tane çok güzel. İyi ki vars...
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FIRAT_G_ 5 yıl
Erdi kardeş ne zaman geliyor Türkiye'ye bir bilgin var mı?
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savagemanx 6 yıl
az once gizchina.com da gordum telefon satisa cikmis cinde (Düzeltme:siyahı)

Fiyat 16gb modeli icin 3000 yuan
32gb ola 3200 yuan

1000 yuan yaklasik 160 $
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aulkem 6 yıl
ringodingo21
arkadaşlar ekran retina mı bilgisi olan varmı

Bir de üst üste yorum atmak tarzim değildir ama bu yorumu görünce dayanamadım.
Arkadaşlar ben harita mühendisiyim ve biz de harita hazırlarken şuna dikkat ederiz:
insan gözünün ayırt etme gücü 0.2mm(0,00787401575 inç)'dir. Bu da demek oluyo ki bir haritanın, fotografın(ya da ekranın) ppi değerinin 1/0,00787401575=127 olması gayet makuldür. Bundan sonrası biraz göz boyamasına girer.
Burada ise telefona, haritaya nazaran(olmaz da, hadi oldu ki) 2 kat yakından baktınız diyelim. Bu da gözün ayırt etme gücünü gözü bozuk olmayan biri için 0,1mm'ye kadar düşürür. Bu da 127*2=254 ppi(pixel per inch) değerinde bir ekrana sahip telefonun her şartta yeteceği anlamına gelir.
Şimdi halk dili ile;
siz bu telefonla fullHD bir video açın, ben de nexus4(yalnızca bir örnek) ile aynı videoyu açıyım. Aradaki farkı gözle ayırt etmeniz gerçekten zor
Saygılar :)
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aulkem 6 yıl
O değil de Erdi abim çok yorgun, uyuyo sanki video'da. Gerçekten çok çalışkan bi ekip DH ;)
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Akhenaton. 6 yıl
MarjinaL_Kedi
oppo gangam stayla

:)
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DH Misafiri 6 yıl
Telefonu elinize almadan hakkında yorum yapmazsanız hayrınıza olur. Zira bu telefonu görüp eline alan, kendi telefonundan soğuyor bilginiz olsun :)
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Bilgisayar Virüsü 6 yıl
Tasarım bana çok itici geldi.
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Guest-334F3CF19 6 yıl
Fiyat iyiyse neden olmasın
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marmarisleee 6 yıl
Selam,
Bu telefonu 1 haftadır kullanıyorum, ilk izlenimlerim kesinlikle olumlu, diğer çin malı telefonlar gibi ( xiaomi yi ayrı tutuyorum ) ucuz ve basit bir telefon izlenimi vermiyor, şu an için Türkçe dil desteği yok . Telefon bana ulaştığında çince rom ile geldi, oppo sitesinden ingilizce romu indirdim ve bu şekilde telefonu kullanmaya başladım, fakat bu rom da birçok sıkıntı yaşadım ve birçok bug vardı, bunların bazıları kötü kamera çekim kalitesi, pil ömrü sorunu, otomatik ekran parlaklığının doğru çalışmaması gibi. Bu problemlerin düzeltildiği yeni rom u 2-3 gün önce duyurmuşlar ve bu sabah telefona yükledim, 3-4 saattir kullanıyorum, pil ömründe ve kamera da fark edilir bir düzelme var.. özellikle fotoğraf çekimleri mükemmel olmuş.
Bence fiyatını hak eden bir telefon, ben 555 dolar a ibuygou.com sitesinden aldım, karşılaştırma yaparken bence fiyatınıda göz önünde tutalım. Ben kış aylarında işimden dolayı uzakdoğuda yaşıyorum ve oppo uzakdoğuda bilinen ve tutulan bir marka, bu sene amerika ya satış yapmaya başladılar ve kısa zaman içerisinde avrupa piyasasınada girecekler.
antutu ile yaptığım test sonucunu paylaşmak istedim, bence performansı kötü olan bir telefon değil.
saygılar

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1 Yanıt Yanıtla
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worldunya 6 yıl
Drift
Yapmakta etmekte konuşma şekli ne hikmetse bir türlü bu donanımhaber video larından bir türlü çıkamadı.Yani biraz teknoseyir, biraz chip gibi sitelerin video incelemelrini izlemenizi öneririm.Bu ciddi üye sayısı olan bu forumun kendini geliştiremediği bir konu.Kolay gelsin.

hay ağzına sağlık insan biraz samimiye,sohbet arıyor.Teknoseyir bu işte çok iyi adamlar dostlarım gibi
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Redunay 6 yıl
Erdi Bey konuşmanızda biraz Aziz Yıldırım havası sezdim. R ler de sıkıntı var.
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