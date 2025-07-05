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    ChatGPT dolandırıcıların yeni aracı oldu

    Yapılan araştırmalara göre ChatGPT gibi yapay zeka sohbet botları, kullanıcılara güvenilir bağlantılar vermeye çalışırken bazen yanlış ve sahte sitelere yönlendiriyor.

    ChatGPT dolandırıcıların yeni aracı oldu Tam Boyutta Gör
    İnternet güvenliği üzerine çalışmalar yürüten Netcraft, ChatGPT ve Perplexity gibi yapay zeka sohbet robotlarının bazen insanları yanlış sitelere yönlendirdiğini ortaya koydu. Özellikle kullanıcılar bir markanın resmi internet sitesini istediklerinde, sohbet botu %66 oranında doğru siteyi veriyor ama geri kalan %34'lük kısımda yanlış ya da sahte siteler gösteriliyor.

    Yapay zeka araçlarının URL'ler konusunda yaptığı kritik hatalardan bazıları şöyle:

    • %29 oranında sahte veya hiç var olmayan bağlantılar veriliyor.
    • %5 oranında ise doğru bir bağlantı veriliyor ama istenenle ilgisi olmayan başka bir siteye yönlendiriliyor.

    Uzmanlara göre bu durum, dolandırıcıların sahte siteler kurarak insanları kandırması için büyük bir fırsat yaratıyor. Örneğin, ChatGPT'ye bir bankanın resmi sitesini sorduğunuzda, geçmişte dolandırıcılıkta kullanılmış sahte bir adres verebiliyor.

    URL'leri mutlaka doğrulayın

    Dolandırıcılar bu durumu kendi avantajlarına çevirmek için yeni yöntemler geliştiriyor. Netcraft Tehdit Araştırmaları Bölüm Başkanı Rob Duncan, bu hataların dolandırıcılar için sahte web sayfaları oluşturup kullanıcıları yönlendirmek adına büyük bir fırsat yarattığını belirtiyor.

    ChatGPT dolandırıcıların yeni aracı oldu Tam Boyutta Gör
    Uzmanlar, özellikle bağlantılar ve önemli bilgiler konusunda sohbet botlarının verdiği bilgilerin mutlaka kontrol edilmesi gerektiğini söylüyor. Çünkü sohbet botları kelimeler arasındaki anlam ilişkisine göre çalışıyor, ama verilen bilginin doğru olup olmadığını denetleyemiyorlar.
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