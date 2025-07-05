ChatGPT dolandırıcıların yeni aracı oldu

Yapay zeka araçlarının URL'ler konusunda yaptığı kritik hatalardan bazıları şöyle:
- %29 oranında sahte veya hiç var olmayan bağlantılar veriliyor.
- %5 oranında ise doğru bir bağlantı veriliyor ama istenenle ilgisi olmayan başka bir siteye yönlendiriliyor.
Uzmanlara göre bu durum, dolandırıcıların sahte siteler kurarak insanları kandırması için büyük bir fırsat yaratıyor. Örneğin, ChatGPT'ye bir bankanın resmi sitesini sorduğunuzda, geçmişte dolandırıcılıkta kullanılmış sahte bir adres verebiliyor.
URL'leri mutlaka doğrulayın
Dolandırıcılar bu durumu kendi avantajlarına çevirmek için yeni yöntemler geliştiriyor. Netcraft Tehdit Araştırmaları Bölüm Başkanı Rob Duncan, bu hataların dolandırıcılar için sahte web sayfaları oluşturup kullanıcıları yönlendirmek adına büyük bir fırsat yarattığını belirtiyor.Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin: