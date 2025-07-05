Teknoloji dünyası ile ilgili tüm gelişmeleri yakından takip eden Uğur, DonanımHaber okurları için başta cep telefonları olmak üzere birçok konuda içerik üretiyor. Martin Scorsese hayranı ve İkinci Dünya Savaşı konulu yapımlara ilgi duyuyor.

Tam Boyutta Gör İnternet güvenliği üzerine çalışmalar yürüten Netcraft, ChatGPT ve Perplexity gibi yapay zeka sohbet robotlarının bazen insanları yanlış sitelere yönlendirdiğini ortaya koydu. Özellikle kullanıcılar bir markanın resmi internet sitesini istediklerinde, sohbet botu %66 oranında doğru siteyi veriyor ama geri kalan %34'lük kısımda yanlış ya da sahte siteler gösteriliyor.

Yapay zeka araçlarının URL'ler konusunda yaptığı kritik hatalardan bazıları şöyle:

%29 oranında sahte veya hiç var olmayan bağlantılar veriliyor.

oranında bağlantılar veriliyor. %5 oranında ise doğru bir bağlantı veriliyor ama istenenle ilgisi olmayan başka bir siteye yönlendiriliyor.

Uzmanlara göre bu durum, dolandırıcıların sahte siteler kurarak insanları kandırması için büyük bir fırsat yaratıyor. Örneğin, ChatGPT'ye bir bankanın resmi sitesini sorduğunuzda, geçmişte dolandırıcılıkta kullanılmış sahte bir adres verebiliyor.

URL'leri mutlaka doğrulayın

Dolandırıcılar bu durumu kendi avantajlarına çevirmek için yeni yöntemler geliştiriyor. Netcraft Tehdit Araştırmaları Bölüm Başkanı Rob Duncan, bu hataların dolandırıcılar için sahte web sayfaları oluşturup kullanıcıları yönlendirmek adına büyük bir fırsat yarattığını belirtiyor.

Tam Boyutta Gör Uzmanlar, özellikle bağlantılar ve önemli bilgiler konusunda sohbet botlarının verdiği bilgilerin mutlaka kontrol edilmesi gerektiğini söylüyor. Çünkü sohbet botları kelimeler arasındaki anlam ilişkisine göre çalışıyor, ama verilen bilginin doğru olup olmadığını denetleyemiyorlar.

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ChatGPT dolandırıcıların yeni aracı oldu

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