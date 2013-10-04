OS X 10.8.5 için tamamlayıcı güncelleme yayınlandı

Geçtiğimiz günlerde sizlerle detaylarını ilk defa paylaştığımız OS X 10.8.5'in tamamlayıcı güncellemesi Apple tarafından resmi olarak yayınlandı. Bir süredir çalışanlar tarafından kullanılan ve test edilen tamamlayıcı güncelleme, birçok önemli sorun gidermesini beraberinde getiriyor.
Eylül ayında yayınlanan OS X 10.8.5'deki kimi kullanıcıların karşılaştığı sorunlara çözüm getiren tamamlayıcı güncelleme, ayrıca iTunes'u 11.1.1 sürümüne yükseltiyor. Apple'ın resmi açıklamasına göre tamamlayıcı güncellemenin içerdiği hata gidermeleri ve iyileştirmeler şöyle:
- 2013 ortası MacBook Air modellerindeki FaceTime HD kamerasının bazı uygulamalarda kullanımını engelleyen sorun çözümlendi
- Bilgisayarların uyku moduna geçtikten sonra harici sürücülerin istem dışı çıkarılmasına sebep olan sorun giderildi
- Uyku modundan sonra çalışmaya başlayan bilgisayarda HDMI üzerinden ses aktarımını engelleyen sorun ele alındı
- USB Bluetooth adaptörlerinin çalışmasına engel olan sorun giderildi
- iTunes Extra'ların yanlış gösterilmesine sebep olan hata ile silinen podcastlerle ilgili sorun giderildi (iTunes 11.1.1)
Eğer hali hazırda OS X 10.8.5 kullanıyorsanız, aşağıdaki ilk bağlantıdan tamamlayıcı güncellemeyi bilgisayarınıza indirebilirsiniz. Eğer OS X 10.8.5'e henüz geçiş yapmadıysanız, tamamlayıcı güncellemeyi de içeren OS X 10.8.5'i son iki bağlantıdan indirebilirsiniz:
- OS X Mountain Lion v10.8.5 Supplemental Update
- OS X Mountain Lion Update v10.8.5
- OS X Mountain Lion Update v10.8.5 (Combo)
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Gelsin artık yeni os x.