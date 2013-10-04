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iOS / OS X / tvOS / watchOS ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

OS X 10.8.5 için tamamlayıcı güncelleme yayınlandı

6 yıl (Son Güncelleme: 6 yıl)
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iOS / OS X / tvOS / watchOS
Shady
Haber Editörü
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OS X 10.8.5 için tamamlayıcı güncelleme yayınlandı

Geçtiğimiz günlerde sizlerle detaylarını ilk defa paylaştığımız OS X 10.8.5'in tamamlayıcı güncellemesi Apple tarafından resmi olarak yayınlandı. Bir süredir çalışanlar tarafından kullanılan ve test edilen tamamlayıcı güncelleme, birçok önemli sorun gidermesini beraberinde getiriyor.

Eylül ayında yayınlanan OS X 10.8.5'deki kimi kullanıcıların karşılaştığı sorunlara çözüm getiren tamamlayıcı güncelleme, ayrıca iTunes'u 11.1.1 sürümüne yükseltiyor. Apple'ın resmi açıklamasına göre tamamlayıcı güncellemenin içerdiği hata gidermeleri ve iyileştirmeler şöyle:

  • 2013 ortası MacBook Air modellerindeki FaceTime HD kamerasının bazı uygulamalarda kullanımını engelleyen sorun çözümlendi
  • Bilgisayarların uyku moduna geçtikten sonra harici sürücülerin istem dışı çıkarılmasına sebep olan sorun giderildi
  • Uyku modundan sonra çalışmaya başlayan bilgisayarda HDMI üzerinden ses aktarımını engelleyen sorun ele alındı
  • USB Bluetooth adaptörlerinin çalışmasına engel olan sorun giderildi
  • iTunes Extra'ların yanlış gösterilmesine sebep olan hata ile silinen podcastlerle ilgili sorun giderildi (iTunes 11.1.1)

Eğer hali hazırda OS X 10.8.5 kullanıyorsanız, aşağıdaki ilk bağlantıdan tamamlayıcı güncellemeyi bilgisayarınıza indirebilirsiniz. Eğer OS X 10.8.5'e henüz geçiş yapmadıysanız, tamamlayıcı güncellemeyi de içeren OS X 10.8.5'i son iki bağlantıdan indirebilirsiniz:


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Macintosh 6 yıl
İyi oldu bu update.
Gelsin artık yeni os x.
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ekoksoy 6 yıl
Hackintosh'u güncelledim. Sorunsuz.
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farukakgun 6 yıl
Bana çok lazımdı kurdum süper oldu. Bilgisayara bağlı usb Diskler anlamsizca uykuya geçiyordu bu sorun çözüldü.
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AhmetSelçuk 6 yıl
Teşekkürler, yükledim.
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