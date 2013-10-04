OS X 10.8.5 için tamamlayıcı güncelleme yayınlandı

Geçtiğimiz günlerde sizlerle detaylarını ilk defa paylaştığımız OS X 10.8.5'in tamamlayıcı güncellemesi Apple tarafından resmi olarak yayınlandı. Bir süredir çalışanlar tarafından kullanılan ve test edilen tamamlayıcı güncelleme, birçok önemli sorun gidermesini beraberinde getiriyor.

Eylül ayında yayınlanan OS X 10.8.5'deki kimi kullanıcıların karşılaştığı sorunlara çözüm getiren tamamlayıcı güncelleme, ayrıca iTunes'u 11.1.1 sürümüne yükseltiyor. Apple'ın resmi açıklamasına göre tamamlayıcı güncellemenin içerdiği hata gidermeleri ve iyileştirmeler şöyle:

2013 ortası MacBook Air modellerindeki FaceTime HD kamerasının bazı uygulamalarda kullanımını engelleyen sorun çözümlendi

Bilgisayarların uyku moduna geçtikten sonra harici sürücülerin istem dışı çıkarılmasına sebep olan sorun giderildi

Uyku modundan sonra çalışmaya başlayan bilgisayarda HDMI üzerinden ses aktarımını engelleyen sorun ele alındı

USB Bluetooth adaptörlerinin çalışmasına engel olan sorun giderildi

iTunes Extra'ların yanlış gösterilmesine sebep olan hata ile silinen podcastlerle ilgili sorun giderildi (iTunes 11.1.1)

Eğer hali hazırda OS X 10.8.5 kullanıyorsanız, aşağıdaki ilk bağlantıdan tamamlayıcı güncellemeyi bilgisayarınıza indirebilirsiniz. Eğer OS X 10.8.5'e henüz geçiş yapmadıysanız, tamamlayıcı güncellemeyi de içeren OS X 10.8.5'i son iki bağlantıdan indirebilirsiniz: