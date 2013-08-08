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iOS / OS X / tvOS / watchOS ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

OS X 10.8.5'in 8.derlemesi (12F33) yayınlandı

6 yıl (Son Güncelleme: 6 yıl)
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iOS / OS X / tvOS / watchOS
Shady
Haber Editörü
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OS X 10.8.5'in 8.derlemesi (12F33) yayınlandı

2 aya yaklaşan süredir OS X Mountain Lion'ın 5.büyük güncellemesi üzerinde çalışmalarını sürdüren Apple, bu kapsamda geliştiricilere sistemin 8. ve 12F33 numaralı yeni derlemesini yayınladı.


10F30 derlemesinden bir hafta sonra yayınlanan 12F33 derlemesinde Apple, bir önceki derlemeye ilişkin herhangi bir sorun gidermesi bulunmadığı belirtilirken, geçmiş derlemelerdeki gibi WiFi, grafik performansı, uykudaki Mac’i uyandırma,PDF görüntüleme/erişilebilirlik ve mobil cihaz yönetimi konularına odaklanmalarını ifade etti.


Yayınlanan yeni derleme Mac App Store ya da Apple'ın https://developer.apple.com/">geliştirici sayfasından yüklenebilmekte.



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oktayakgoz 6 yıl
apple bayram demiyor seyran demiyor çalışıyor maşallah.
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