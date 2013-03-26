OS X için Blackberry Link güncellendi

Blackberry 10 ile dikkatleri tekrardan üzerine çekmeye başlayan köklü akıllı telefon markalarından Blackberry, eş zamanlama yazılımı olan Blackberry Link'in OS X sürümünü güncelledi.

Direkt olarak kendi sayfasından yükleyebileceğiniz Blackberry Link, son güncellemeyle (v1.0.1.6) birlikte, Address Book'daki kişi bilgilerinin Blackberry 10 akıllı telefonlarıyla eş zamanlama, daha kolay yeni aygıt kurulumu, Content View içerisinde yer alan yeni Album View, devam eden işlemler için yeni kullanıcı arayüzü gibi yeniliklere sahip oluyor.

Blackberry Link hakkında daha detaylı bilgiye buradan ulaşabilirsiniz.

Not: Haberdeki görsel, CrackBerry sitesine aittir.