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OSX uyumlu PDF to Word Super uygulaması ücretsiz yapıldı

4 yıl
1,1b
1
1
Taşınabilir Bilgisayarlar
Can Tunçer
Haber Editörü
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Yu Gao adlı geliştirici tarafından OSX 10.6 ve üzeri 64-bit işlemcili Mac sistemler için hazırlanan uygulamalardan PDF to Word Super, kısa süre önce aldığı indirim sonrası şimdi de ücretsiz yapıldı.
Temel olarak PDF dosyalarının düzenlenebilir Microsoft Office Word dosyası haline getirebilen PDF to Word Super, bu noktada metin, görsel ya da tablo gibi içerikleri rahatlıkla çevirebiliyor ve belirtildiği kadarıyla hızlı şekilde çalışma gösteriyor. Word tarafında DOCX formatını kullanan uygulama, toplu çeviri yapabilmesiyle de dikkatleri üzerine çekmeyi başarıyor.
Daha önce 7$ fiyat etiketiyle satılan PDF to Word Super uygulamasına an itibariyle buradan ücretsiz olarak ulaşabilirsiniz. 

https://itunes.apple.com/tr/app/id691007428?mt=12 Yorum Yaz
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
suvari25 4 yıl
maalesef artık ücretli.
böyle şeyleri haber verdiğiniz için teşekkürler
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