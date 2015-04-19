OSX uyumlu PDF to Word Super uygulaması ücretsiz yapıldı

Yu Gao adlı geliştirici tarafından OSX 10.6 ve üzeri 64-bit işlemcili Mac sistemler için hazırlanan uygulamalardan PDF to Word Super, kısa süre önce aldığı indirim sonrası şimdi de ücretsiz yapıldı.

Temel olarak PDF dosyalarının düzenlenebilir Microsoft Office Word dosyası haline getirebilen PDF to Word Super, bu noktada metin, görsel ya da tablo gibi içerikleri rahatlıkla çevirebiliyor ve belirtildiği kadarıyla hızlı şekilde çalışma gösteriyor. Word tarafında DOCX formatını kullanan uygulama, toplu çeviri yapabilmesiyle de dikkatleri üzerine çekmeyi başarıyor.

Daha önce 7$ fiyat etiketiyle satılan PDF to Word Super uygulamasına an itibariyle buradan ücretsiz olarak ulaşabilirsiniz.

https://itunes.apple.com/tr/app/id691007428?mt=12