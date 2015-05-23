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OSX uyumlu XView artık ücretsiz

4 yıl
1,3b
1
1
Taşınabilir Bilgisayarlar
Can Tunçer
Haber Editörü
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OSX uyumlu XView artık ücretsiz


Zip-Rar adlı geliştirici tarafından OSX 10.6 ve üzeri 64-bit işlemcili Mac sistemler için hazırlanan dosya görüntüleme uygulaması XView, kısa bir aradan sonra yeniden ücretsiz yapıldı.
Adından da anlaşılabileceği üzere dosya görüntüleme noktasında görev yapan XView, tek bir alan odaklanmıyor ve 20'den fazla Zip, ISO, Rar gibi arşiv dosyasını, hemen hemen bütün görsel / fotoğraf / resmi formatını ve yine hemen hemen bütün ses ile video formatlarını aktif olarak açarak görüntüleyebiliyor. Basit bir arayüzü bulunan XView, oynatma işlemlerini kendi içerinde yapıyor olmasıyla da dikkatleri üzerine çekiyor.
Daha önce 15$'a satılan XView uygulamasına an itibariyle buradan ücretsiz ulaşabilirsiniz.


https://itunes.apple.com/tr/app/id771344738?mt=12 Yorum Yaz
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bLind 3 yıl
Ücretli gözüküyor.
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