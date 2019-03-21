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ÖTV ve KDV indirimlerinin süresi uzatıldı

Otomobil, ticari araçlar, motosikletler ve beyaz eşya gibi sektörlerde uygulanan ÖTV ve KDV indirimlerinin süresi yeni bir kararla uzatıldı. Kararlar 1 Nisan 2019 tarihi itibariyle yürürlüğe girecek.
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Otomobil Teknolojileri
Barış Cankı
Otomobil Editörü
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ÖTV ve KDV indirimlerinin süresi uzatıldı
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31 Mart tarihinde sona ermesi beklenen ÖTV ve KDV indirimleri yeniden uzatıldı. Resmi Gazete’de yayımlanan kararla birlikte konut, otomotiv, beyaz eşya ve mobilya alımları, ve tapu harcında uygulanan vergi indirimi uygulamasının uzatıldığı bildirildi.

Alınan yeni kararla birlikte otomobillerdeki ÖTV indirimi Haziran ayı sonuna kadar sürecek. Vergisiz fiyatı 70 bin TL’nin altında olan araçlarda ÖTV oranı yüzde 45 yerine yüzde 30, fiyatı 70 bin TL ile 120 bin TL arasında olan araçlarda yüzde 50 yerine yüzde 35 şeklinde seyredecek.

Motosiklet ve ticari araçlarda da indirime devam 

1600 cc altı motorlu araçların ÖTV’sindeki 15’er puanlık indirim de yıl sonuna kadar devam edecek. Ticari araçlardaki KDV oranının yüzde 18 yerine yüzde 1 olarak uygulanması da 30 Haziran’a kadar sürecek.

Uzatma kararı motosikletlerdeki indirim için de geçerli. Motor silindir hacmi 250 cc ve altında olan motosikletler için ÖTV sıfırlanmıştı. Bu uygulama da 30/06/2019 tarihine kadar devam edecek. Aynı şekilde mobilyada yüzde 8 KDV, beyaz eşyada yüzde 0 ÖTV uygulaması da Haziran ayının sonuna kadar devam edecek. Kararlar 1 Nisan 2019 tarihi itibariyle yürürlüğe girecek.


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soneday 2 ay en beğenilen
ÖTV indirimi nedir yahu... ÖTV nedir, deprem vergisini yıllar sonra indirim yapp övünmek nedir.
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hckr 2 ay
Devlet harcamalarını kısmadan yapılan vergi indirimleri, gelecek yıllarda uygulanacak vergi bindirimleri demektir.
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CW_X 2 ay
Satışlar sıfıra iner inşallah,verginiz batsın vampir herifler.
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milyondabir 1 ay
yaşadıgımız için onunda ayrı vergisini cıkarır bu hükümet beklerim
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sürattrage 1 ay
Az önce bir iki tane bayi gezdim. Oraları hiç bu kadar sakin görmemiştim. Bu işin sonu nereye varacak bakalım
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ÖZELKUVVET 1 ay
günü kurtarmak başka bir şey değil....
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Umutcan 1 ay
Tam seçim günü bitiyor, seçimleri aldıktan sonra ver zammı.
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zx636 1 ay
Kurda ki son atak kalıcı olursa indirimin hiçbir anlamı kalmamış olacak
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superegoid 1 ay
Bence süre uzatılmamalıydı..
Devlete para lazım..
Bugün bi airbus, burdan yeni zellanda'ya kaça gidiyor..
Bi konvoyda kaç araba var, onların benzini bakımı..
Bi saray kaç paraya dönüyor hiç düşünüyor musunuz..
600 milletvekili, 2 şer danışman, 550 çeşit yemek..
Partilere yapılan 50-100 trilyonluk seçim yardımları..
Bu masraflar nasıl karşılanacak..bu çark nasıl dönecek..bu liderler bi smuuti de mi içmesin yav..
O yüzden, devletimizin beka sorunu olmasın diye, ötv indirimleri derhal sonlandırılmalı, mümkünse ötv birkaç puan arttırılmalıdır..
Ha yüzde 80, ha yüzde 100..
Benim vatandaşım öder..
Ha benim tosun vatandaşıma..
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enizam 1 ay superegoid
İmza CBnın değil mi, bir imza daha, kısaltıverir süreyi.
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pprodigyy 2 ay
Bu dolar ve euro ile indirsen ne indirmesen ne!
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Fthcyr 2 ay yeni yorumcu
yani vatandaşa hiçbir faydası olmayan bi indirim
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Fthcyr 2 ay yeni yorumcu
ötv yerine asgari ücretliden aldıkarı gelir vergisini sıfırlasınlar millet rahat nefes alsın
ötv dedikleri şey zenginin işine yarrayan bi indirim
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Last Troll Bender 2 ay Fthcyr
Asgari ücretliler vergisini ödeyecek ki yandaş müteahhitlerin vergisi sıfırlansın.
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ramis78 2 ay
satış yok ki indirime devam...
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