ÖTV ve KDV indirimlerinin süresi uzatıldı

Tam Boyutta Gör

31 Mart tarihinde sona ermesi beklenen ÖTV ve KDV indirimleri yeniden uzatıldı. Resmi Gazete’de yayımlanan kararla birlikte konut, otomotiv, beyaz eşya ve mobilya alımları, ve tapu harcında uygulanan vergi indirimi uygulamasının uzatıldığı bildirildi.

Alınan yeni kararla birlikte otomobillerdeki ÖTV indirimi Haziran ayı sonuna kadar sürecek. Vergisiz fiyatı 70 bin TL’nin altında olan araçlarda ÖTV oranı yüzde 45 yerine yüzde 30, fiyatı 70 bin TL ile 120 bin TL arasında olan araçlarda yüzde 50 yerine yüzde 35 şeklinde seyredecek.

Motosiklet ve ticari araçlarda da indirime devam

1600 cc altı motorlu araçların ÖTV’sindeki 15’er puanlık indirim de yıl sonuna kadar devam edecek. Ticari araçlardaki KDV oranının yüzde 18 yerine yüzde 1 olarak uygulanması da 30 Haziran’a kadar sürecek.

Uzatma kararı motosikletlerdeki indirim için de geçerli. Motor silindir hacmi 250 cc ve altında olan motosikletler için ÖTV sıfırlanmıştı. Bu uygulama da 30/06/2019 tarihine kadar devam edecek. Aynı şekilde mobilyada yüzde 8 KDV, beyaz eşyada yüzde 0 ÖTV uygulaması da Haziran ayının sonuna kadar devam edecek. Kararlar 1 Nisan 2019 tarihi itibariyle yürürlüğe girecek.