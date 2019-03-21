ÖTV ve KDV indirimlerinin süresi uzatıldı

Alınan yeni kararla birlikte otomobillerdeki ÖTV indirimi Haziran ayı sonuna kadar sürecek. Vergisiz fiyatı 70 bin TL’nin altında olan araçlarda ÖTV oranı yüzde 45 yerine yüzde 30, fiyatı 70 bin TL ile 120 bin TL arasında olan araçlarda yüzde 50 yerine yüzde 35 şeklinde seyredecek.
Motosiklet ve ticari araçlarda da indirime devam
1600 cc altı motorlu araçların ÖTV’sindeki 15’er puanlık indirim de yıl sonuna kadar devam edecek. Ticari araçlardaki KDV oranının yüzde 18 yerine yüzde 1 olarak uygulanması da 30 Haziran’a kadar sürecek.
Uzatma kararı motosikletlerdeki indirim için de geçerli. Motor silindir hacmi 250 cc ve altında olan motosikletler için ÖTV sıfırlanmıştı. Bu uygulama da 30/06/2019 tarihine kadar devam edecek. Aynı şekilde mobilyada yüzde 8 KDV, beyaz eşyada yüzde 0 ÖTV uygulaması da Haziran ayının sonuna kadar devam edecek. Kararlar 1 Nisan 2019 tarihi itibariyle yürürlüğe girecek.
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Devlete para lazım..
Bugün bi airbus, burdan yeni zellanda'ya kaça gidiyor..
Bi konvoyda kaç araba var, onların benzini bakımı..
Bi saray kaç paraya dönüyor hiç düşünüyor musunuz..
600 milletvekili, 2 şer danışman, 550 çeşit yemek..
Partilere yapılan 50-100 trilyonluk seçim yardımları..
Bu masraflar nasıl karşılanacak..bu çark nasıl dönecek..bu liderler bi smuuti de mi içmesin yav..
O yüzden, devletimizin beka sorunu olmasın diye, ötv indirimleri derhal sonlandırılmalı, mümkünse ötv birkaç puan arttırılmalıdır..
Ha yüzde 80, ha yüzde 100..
Benim vatandaşım öder..
Ha benim tosun vatandaşıma..
ötv dedikleri şey zenginin işine yarrayan bi indirim
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