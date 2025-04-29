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    Xiaomi YU7'ye 835 km menzilli yeni bir versiyon eklendi

    Xiaomi'nin Çin Sanayi ve Bilgi Teknolojileri Bakanlığı'na yaptığı sertifikasyon başvurusu güncellendi ve CLTC'ye göre 835 km menzil sunan yeni bir tek motorlu versiyon eklendi.

    Xiaomi YU7'ye 835 km menzilli yeni bir versiyon eklendi Tam Boyutta Gör
    Xiaomi, elektrikli SUV modeli YU7'nin Çin Sanayi ve Bilgi Teknolojileri Bakanlığı'ndaki sertifikasyon başvurusunu güncelleyerek 835 kilometre menzil sunan yeni bir tek motorlu versiyon ekledi. Bu yıl haziran-temmuz gibi piyasaya sürülmesi planlanan bu versiyon, Tesla Model Y ve Xpeng G7 gibi rakiplere karşı Xiaomi'nin elini güçlendirecek.

    Xiaomi YU7'nin tek motorlu versiyonu, arka aks üzerine entegre edilen 235 kW'lık bir elektrik motorundan güç alıyor. 100 kilometrede 13.3 kWsa enerji tüketimine sahip olduğu belirtilen bu versiyon 2315 kg ağırlığa sahip. Bu da çift motorlu versiyona göre 90 kilogram daha hafif olduğu anlamına geliyor.

    835 km'lik menzile sahip yeni versiyonun diğer detayları henüz belli değil ancak tüm YU7 ürün gamının 800V elektrik mimarisi sayesinde yüksek şarj hızlarını desteklediğini biliyoruz. Örneğin; daha önce duyurulan 820 km'lik tek motorlu versiyon, 5 dakika şarjla 200 kilometrelik menzil elde edebiliyor.

    Xiaomi YU7'ye 835 km menzilli yeni bir versiyon eklendi Tam Boyutta Gör
    Xiaomi YU7; 4999 mm uzunluğa, 1996 mm genişliğe, 1600 mm yüksekliğe ve 3000 mm aks mesafesine sahip. 800V mimarisi, uzun menzili ve akıllı kokpit sistemi gibi dikkat çekici özelliklerle pazardan önemli bir pay alması beklenen YU7'nin 35 bin dolar civarında başlangıç fiyatına sahip olması bekleniyor.

    Xiaomi, 2024 yılında 100 bin adetlik SU7 teslimatını beklenenden önce gerçekleştirerek büyük bir başarıya imza atmıştı. YU7 modelinin bu başarıyı sürdürüp sürdüremeyeceği 2025'in ikinci yarısında belli olacak.

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