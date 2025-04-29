Xiaomi YU7'ye 835 km menzilli yeni bir versiyon eklendi

Xiaomi YU7'nin tek motorlu versiyonu, arka aks üzerine entegre edilen 235 kW'lık bir elektrik motorundan güç alıyor. 100 kilometrede 13.3 kWsa enerji tüketimine sahip olduğu belirtilen bu versiyon 2315 kg ağırlığa sahip. Bu da çift motorlu versiyona göre 90 kilogram daha hafif olduğu anlamına geliyor.
835 km'lik menzile sahip yeni versiyonun diğer detayları henüz belli değil ancak tüm YU7 ürün gamının 800V elektrik mimarisi sayesinde yüksek şarj hızlarını desteklediğini biliyoruz. Örneğin; daha önce duyurulan 820 km'lik tek motorlu versiyon, 5 dakika şarjla 200 kilometrelik menzil elde edebiliyor.
Xiaomi, 2024 yılında 100 bin adetlik SU7 teslimatını beklenenden önce gerçekleştirerek büyük bir başarıya imza atmıştı. YU7 modelinin bu başarıyı sürdürüp sürdüremeyeceği 2025'in ikinci yarısında belli olacak.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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