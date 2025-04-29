Ford, elektrikli araçlar için ezber bozan LMR bataryası geliştiriyor

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Tam Boyutta Gör Elektrikli araç piyasasında yaşanan hızlı gelişmelere paralel olarak, batarya teknolojileri de otomotiv devlerinin rekabet alanı haline geldi. Şimdi ise Ford, bu yarışta çıtayı yükselten önemli bir hamleyle sahneye çıkıyor: Şirket, geliştirdiği yeni manganez tabanlı lityum (LMR- Lithium Manganese Rich) batarya kimyasıyla, gelecekteki elektrikli araç modellerinde kapsamlı bir iyileştirme vadediyor.

Ford’dan LMR batarya atılımı

Firamnın Battery Center of Excellence bünyesinde geliştirilen LMR bataryalar, Ford’un elektrikli güç aktarma sistemleri direktörü Charles Poon’un LinkedIn üzerinden yaptığı açıklamaya göre, mevcut yüksek nikel içerikli bataryalara kıyasla daha yüksek enerji yoğunluğu sunuyor. Bu da, Ford'un yeni nesil elektrikli araçlarının tek şarjla daha uzun menziller sunacağı anlamına geliyor. Elektrikli araç kullanıcılarının sıklıkla yaşadığı "menzil kaygısı" sorununa karşı etkili bir çözüm olacağı belirtiliyor.

Ford’un yeni LMR bataryaları yalnızca menzil artışıyla sınırlı kalmıyor. Poon, bu bataryaların, güvenlik açısından günümüzde kullanılan Lityum Demir Fosfat (LFP) bataryalarla benzer bir profil sunduğunu vurguladı. Üstelik LMR teknolojisi, mevcut orta nikel içerikli bataryalara kıyasla önemli ölçüde daha düşük maliyetle üretilebilecek.

Seri üretim yolunda

Ford, bu yeni batarya teknolojisinin yalnızca teoride kalmadığını, aktif olarak ölçeklendirme çalışmalarının sürdüğünü ve ikinci nesil LMR hücrelerinin deneme üretimlerine başlandığını da açıkladı. Poon, LMR hücre kimyasını seri üretime geçirip yeni araçlarda kullanmayı planladıklarını aktarıyor.

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Şu anda mevcut olan elektrikli otomobillerin çoğu LFP veya nikel manganez kobalt (NMC ya da NCM) bataryaları kullanırken, bazı üreticiler de sodyum-iyon seçeneklerini araştırıyor. Ford ise LMR bataryaları önümüzdeki on yıl içinde elektrikli araçlarına dahil etmeyi hedefliyor. Firma, LMR bataryaları elektrikli araçlardaki bir sonraki batarya çözümü olarak görüyor.

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Ford’dan elektrikli araçlara devrimsel LMR bataryası