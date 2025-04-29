Tesla vs Waymo: Otonomide rekabet sertleşiyor

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Tam Boyutta Gör Tesla CEO’su Elon Musk, birkaç gün şirketin kazan çağrısında yaptığı açıklamalarla “otonom sürüş” dünyasında yeni bir tartışma başlattı. Musk, gelecek yılın sonuna kadar milyonlarca otonom Tesla aracının yollarda olacağını belirtirken maliyet avantajından söz etti. Hatta Musk, doğrudan otonom robotaksi hizmeti sunan otonom sürüş teknolojisi şirketi Waymo’yu hedef aldı.

Sürücüsüz Tesla robotaksiler bu yıl sınanacak

Musk, şirketin finansal sonuçlarını açıkladığı her çeyrekte, yıllar boyunca bu tip büyük iddialarda bulunmayı seviyor. En azından 2020’den beri her yıl, Tesla araçlarının tam otonom sürüşe kavuşacaklarını söylemek de bunlardan birisi. Henüz bu söylem gerçekle buluşmadı. Aksine firmanın Autopilot ve Full Self-Driving (FSD) özellikle ölümlü kazalar nedeniyle soruşturma altında.

Bununla birlikte Tesla, Haziran 2025’te Teksas'ta "gözetimsiz" robotaksi hizmetini devreye alacaklarını teyit etti. 23 Nisan’da yapılan açıklamada ücretli olacak bu hizmette bazı kısıtlamalar olacağını da söyledi Elon. Açıklamaya göre eğer sürücüsüz Tesla aracı bir şekilde yolda sıkışırsa uzaktan bir operatör devreye girecek. Yani evet, Tesla’nın robotaksi hizmeti gözetimsiz ancak acil durumlarda uzaktan kumandalı olacak.

Musk’ın uzun zamandır, her yerde, her koşulda, sınırlama olmaksızın seyahat edebilen sürücüsüz araçları tanımlayan Seviye 5 otonomi sözü verdiği bir gerçek. Ancak son açıklamalarda bu konuda da bir düzeltmeye gidildi. Örneğin bir kar fırtınası varsa Tesla’nın sürücüsüz taksileri sefere çıkmayacak. Bu, diğer otonom araç operatörleri tarafından kullanılan bir uygulama ama Tesla şimdiye kadar bunu reddediyordu.

Waymo ile rekabet

Tam Boyutta Gör Musk, sürücüsüz araçlarının görüş sistemi konusunda da bir kez daha güvence verdi. Musk, araçlardaki kameraların ve görüş sisteminin görüntü işlemeyi atladığını ve bunun yerine parlama veya toz gibi “gürültüyü” hesaba katmak için doğrudan foton sayımı kullandığını iddia etti.

Diğer robotaksi şirketleri ise sadece kameralara güvenmenin yetersiz olduğunu söylüyor. Şu anda her hafta 250.000 tam otonom taksi yolculuğu yapan Waymo gibi şirketler, aracın herhangi bir zorlukla karşılaşması durumunda yedeklilik için lidar, radar ve ultrasonik sensörleri içeren bir sensör paketine güveniyor. Musk lidarı “koltuk değneği” olarak nitelendirmişti.

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Hatta Musk, Waymo’nun yaklaşımının çok daha pahalı olduğunun altını çizdi. CEO’ya göre Tesla’lar bir Waymo'nun maliyetinin dörtte birine ya da yüzde 20'sine mal oluyor. Musk, otonom sürüş konusunda Tesla ile rekabet edebilecek kimseyi görmediğini ve Tesla'nın "yüzde 90 küsurluk bir pazar payına" sahip olacağına inandığını bile belirtti.

Elbette Musk’ın bu söylemleri Waymo’nun kurucusu ve eski CEO'su John Krafcik tarafından tepkiyle ve sert cevapla karşılandı.

Öncelikle şunu belirtmek gerek. Musk’ın maliyet söylemleri biraz yanıltıcı ve sanki maliyetlerinin görüş ve sensör sistemlerinden kaynaklandığı algısını veriyor. Evet, Tesla’nın kendi sensör paketi elbette daha ucuz ancak asıl maliyet farkı Waymo’nun ticari yapısıyla alakalı. Tesla, kendi araçlarını hacimli olarak üretirken Waymo, mevcut araçları satın alıp modifiye ediyor.

Bu bağlamda Krafcik, “Tesla hiçbir zaman Waymo ile rekabet etmedi - hiçbir zaman halka açık bir sürücüye robot taksi hizmeti satmadılar, ancak çok sayıda araba sattılar. Tesla bir gün Waymo ile rekabet etmeyi umsa da, bu konuda konuştukları 10 yılın her birinde tamamen başarısız oldular.”

Söylemler ve iddiaların ardı arkası kesilmeyecek gibi olsa da Waymo, şu anda sürücüsüz yolculukta tartışmasız lider konumunda. Tesla, Teksas’ta Haziran ayında 10-20 adet Model Y filosu ile Waymo ile rekabet etmeye fiilen başlayacak. Waymo'da olduğu gibi Tesla'nın filosu da coğrafi olarak sınırlandırılacak ve uzaktan operasyon desteği sağlanacak.

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Tesla vs Waymo: Otonomide rekabet sertleşiyor