Giriş
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri Bildirim Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Detaylı Site Tercihleri
    İndirim Kodu indirim kodu
    Anlık Bildirim

    Tesla vs Waymo: Otonomide rekabet sertleşiyor

    Tesla CEO’su Elon Musk, uzunca bir süredir sürücüsüz araçlar konusunda vaatler veriyor. Ve gelinen noktada otonom taksi yolculuğu yapan Waymo ile sert bir rekabete girmeye hazırlanıyor.

    Tesla vs Waymo: Otonomide rekabet sertleşiyor Tam Boyutta Gör
    Tesla CEO’su Elon Musk, birkaç gün şirketin kazan çağrısında yaptığı açıklamalarla “otonom sürüş” dünyasında yeni bir tartışma başlattı. Musk, gelecek yılın sonuna kadar milyonlarca otonom Tesla aracının yollarda olacağını belirtirken maliyet avantajından söz etti. Hatta Musk, doğrudan otonom robotaksi hizmeti sunan otonom sürüş teknolojisi şirketi Waymo’yu hedef aldı.

    Sürücüsüz Tesla robotaksiler bu yıl sınanacak

    Musk, şirketin finansal sonuçlarını açıkladığı her çeyrekte, yıllar boyunca bu tip büyük iddialarda bulunmayı seviyor. En azından 2020’den beri her yıl, Tesla araçlarının tam otonom sürüşe kavuşacaklarını söylemek de bunlardan birisi. Henüz bu söylem gerçekle buluşmadı. Aksine firmanın Autopilot ve Full Self-Driving (FSD) özellikle ölümlü kazalar nedeniyle soruşturma altında.

    Bununla birlikte Tesla, Haziran 2025’te Teksas'ta "gözetimsiz" robotaksi hizmetini devreye alacaklarını teyit etti. 23 Nisan’da yapılan açıklamada ücretli olacak bu hizmette bazı kısıtlamalar olacağını da söyledi Elon. Açıklamaya göre eğer sürücüsüz Tesla aracı bir şekilde yolda sıkışırsa uzaktan bir operatör devreye girecek. Yani evet, Tesla’nın robotaksi hizmeti gözetimsiz ancak acil durumlarda uzaktan kumandalı olacak.

    Musk’ın uzun zamandır, her yerde, her koşulda, sınırlama olmaksızın seyahat edebilen sürücüsüz araçları tanımlayan Seviye 5 otonomi sözü verdiği bir gerçek. Ancak son açıklamalarda bu konuda da bir düzeltmeye gidildi. Örneğin bir kar fırtınası varsa Tesla’nın sürücüsüz taksileri sefere çıkmayacak. Bu, diğer otonom araç operatörleri tarafından kullanılan bir uygulama ama Tesla şimdiye kadar bunu reddediyordu.

    Waymo ile rekabet

    Tesla vs Waymo: Otonomide rekabet sertleşiyor Tam Boyutta Gör
    Musk, sürücüsüz araçlarının görüş sistemi konusunda da bir kez daha güvence verdi. Musk, araçlardaki kameraların ve görüş sisteminin görüntü işlemeyi atladığını ve bunun yerine parlama veya toz gibi “gürültüyü” hesaba katmak için doğrudan foton sayımı kullandığını iddia etti.

    Diğer robotaksi şirketleri ise sadece kameralara güvenmenin yetersiz olduğunu söylüyor. Şu anda her hafta 250.000 tam otonom taksi yolculuğu yapan Waymo gibi şirketler, aracın herhangi bir zorlukla karşılaşması durumunda yedeklilik için lidar, radar ve ultrasonik sensörleri içeren bir sensör paketine güveniyor. Musk lidarı “koltuk değneği” olarak nitelendirmişti.

    Hatta Musk, Waymo’nun yaklaşımının çok daha pahalı olduğunun altını çizdi. CEO’ya göre Tesla’lar bir Waymo'nun maliyetinin dörtte birine ya da yüzde 20'sine mal oluyor. Musk, otonom sürüş konusunda Tesla ile rekabet edebilecek kimseyi görmediğini ve Tesla'nın "yüzde 90 küsurluk bir pazar payına" sahip olacağına inandığını bile belirtti.

    Elbette Musk’ın bu söylemleri Waymo’nun kurucusu ve eski CEO'su John Krafcik tarafından tepkiyle ve sert cevapla karşılandı.

    Öncelikle şunu belirtmek gerek. Musk’ın maliyet söylemleri biraz yanıltıcı ve sanki maliyetlerinin görüş ve sensör sistemlerinden kaynaklandığı algısını veriyor. Evet, Tesla’nın kendi sensör paketi elbette daha ucuz ancak asıl maliyet farkı Waymo’nun ticari yapısıyla alakalı. Tesla, kendi araçlarını hacimli olarak üretirken Waymo, mevcut araçları satın alıp modifiye ediyor.

    Bu bağlamda Krafcik, Tesla hiçbir zaman Waymo ile rekabet etmedi - hiçbir zaman halka açık bir sürücüye robot taksi hizmeti satmadılar, ancak çok sayıda araba sattılar. Tesla bir gün Waymo ile rekabet etmeyi umsa da, bu konuda konuştukları 10 yılın her birinde tamamen başarısız oldular.”

    Söylemler ve iddiaların ardı arkası kesilmeyecek gibi olsa da Waymo, şu anda sürücüsüz yolculukta tartışmasız lider konumunda. Tesla, Teksas’ta Haziran ayında 10-20 adet Model Y filosu ile Waymo ile rekabet etmeye fiilen başlayacak. Waymo'da olduğu gibi Tesla'nın filosu da coğrafi olarak sınırlandırılacak ve uzaktan operasyon desteği sağlanacak.

    Kaynakça https://electrek.co/2025/04/25/waymo-founder-tesla-hoped-to-compete-but-failed-utterly-completely-10-yrs/ https://www.theverge.com/tesla/654253/tesla-robotaxi-elon-musk-earnings-promise-fantasy
    Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
    istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:     DH Android Uygulamasını İndir DH iOS Uygulamasını İndir
    Daha Fazla Video
    Profil resmi
    donanimhabercom Instagram

    Dünyanın en büyük otomobil taşıma gemisi ilk seferine çıkıyor

    Profil resmi
    gun 3 gün önce

    Dikey entegrasyonun son seviyesi artık maliyet kontrolü için süper bir örnek.

    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sorgu:

    Forumdan Konular

    clio 4 1.5 dci asitli akü suyu nasıl yapılır baby face erkek arena dershanesi yorumlar vücutta damar atması

    Editörün Seçtiği Sıcak Fırsatlar

    Sıcak Fırsatlar Forumunda Tıklananlar

    Tavsiyelerimiz

    Telefon Tavsiyesi Tümü
    50.000 TL Üstündeki Telefonlar
    Xiaomi 15 5G
    Xiaomi 15 5G
     Bu Telefonu Satın Al
    Notebook Tavsiyesi Tümü
    15.000-20.000 TL Arası Laptoplar
    Asus Vivobook 15
    Asus Vivobook 15
     Bu Notebook'u Satın Al
    Sistem Tavsiyesi Tümü
    Orta Seviye Sistem
    Bu Sistemi Satın Al
    Yeni Haber
    şimdi
    Geri Bildirim
    DH Çerez
    Hizmet kalitesi için çerezleri kullanabiliriz, DH'yi kullanırken depoladığımız çerezlerle ilgili veri politikamıza gözatın.
    Kabul Ediyorum