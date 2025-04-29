15 liraya ehliyet yenileme için son gün 31 Temmuz

31 Temmuz 2025 tarihine kadar eski tip ehliyetini yenisiyle değiştirmek için başvuru yapan vatandaşlar 15 TL ödeyecek. 1 Ağustos 2025 tarihinden itibaren değiştirilecek olan eski tip sürücü belgeleri için harç, değerli kağıt ve vakıf payı bedeli alınacak. Bu da 15 TL'lik ücretin söz konusu tarihten itibaren B sınıfı ehliyetler için 7.438 TL'ye yükseleceği anlamına geliyor.
Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü'nden edinilen bilgilere göre, bugüne kadar 31 milyon 643 bin 355 ehliyet yenileme başvurusu yapıldı ancak 4 milyon 237 bin kişi hala eski sürücü belgesini kullanmaya devam ediyor.
Ehliyet yenileme işlemi için Alo 199, randevu.nvi.gov.tr veya e-Devlet üzerinden randevu alınabiliyor.
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