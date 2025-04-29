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    Anlık Bildirim

    15 liraya ehliyet yenileme için son gün 31 Temmuz

    2016 yılı öncesine ait eski tip ehliyetlerin geçerlilik süresi 31 Temmuz 2025 tarihinde sona erecek. 1 Ağustos itibariyle değişim yapmak isteyenlerden harç, değerli kağıt ve vakıf payı bedeli alınacak

    15 liraya ehliyet yenileme için son gün 31 Temmuz Tam Boyutta Gör
    Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü, eski tip (2016 öncesi) sürücü belgelerini hala değiştirmeyen vatandaşlar için önemli bir uyarıda bulundu. Buna göre, eski tip ehliyetlerin yeni tip sürücü belgeleriyle değiştirilmesi için tanına süre 31 Temmuz 2025'te sona erecek. Eski tip ehliyetler bu tarihten sonra geçersiz sayılacak.

    31 Temmuz 2025 tarihine kadar eski tip ehliyetini yenisiyle değiştirmek için başvuru yapan vatandaşlar 15 TL ödeyecek. 1 Ağustos 2025 tarihinden itibaren değiştirilecek olan eski tip sürücü belgeleri için harç, değerli kağıt ve vakıf payı bedeli alınacak. Bu da 15 TL'lik ücretin söz konusu tarihten itibaren B sınıfı ehliyetler için 7.438 TL'ye yükseleceği anlamına geliyor.

    Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü'nden edinilen bilgilere göre, bugüne kadar 31 milyon 643 bin 355 ehliyet yenileme başvurusu yapıldı ancak 4 milyon 237 bin kişi hala eski sürücü belgesini kullanmaya devam ediyor.

    Ehliyet yenileme işlemi için Alo 199, randevu.nvi.gov.tr veya e-Devlet üzerinden randevu alınabiliyor. 

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