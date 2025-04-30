Waymo ve Toyota'dan kişisel otomobiller için otonom sürüş hamlesi

Waymo’nun eş CEO’su Tekedra Mawakana, bu iş birliğinin sadece teknolojik gelişimi hızlandırmakla kalmayacağını, aynı zamanda Toyota modellerinin gelecekte Waymo’nun robotaksi filosuna dahil edilebileceğini de belirtti. Bu açıklama, Waymo'nun daha önce Jaguar Land Rover, Daimler, Hyundai ve Geely gibi birçok üreticiyle yürüttüğü benzer projeleri takip ediyor.
Waymo’da odak değişimi
Toyota ile kurulan bu yeni ortaklık, General Motors’un Cruise birimini askıya alıp bireysel araçlar için otonom sistemlere yönelmesiyle birlikte sektördeki genel trendin bir parçası olarak değerlendiriliyor. Öte yandan Tesla’nın da benzer hedefleri bulunmasına rağmen, hâlihazırda tam otonom sürüşe sahip bir modeli bulunmuyor. Elon Musk, yakın zamanda yaptığı açıklamada, Tesla’nın Haziran ayında Austin, Teksas'da "gözetimsiz" FSD (Full Self-Driving) sistemine sahip robotaksi hizmetini başlatacaklarını söylemişti.
Waymo'nun sürücüsüz robotaksi hizmeti şu anda San Francisco, Los Angeles, Phoenix ve Austin bölgelerinde aktif olarak hizmet veriyor. Şirketin haftalık ücretli yolculuk sayısı, Mart ayında 250.000’e ulaşarak önemli bir eşiği aştı. Bu sayı, Şubat ayında 200.000’di.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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