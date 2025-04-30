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    Waymo ve Toyota'dan kişisel otomobiller için otonom sürüş hamlesi

    Alphabet'in sahibi olduğu otonom sürüş teknolojileri şirketi Waymo ile Toyota, önemli bir ortaklık kurdu. Bu kapsamda firmalar, robotaksi teknolojisini kişisel araçlara getirmek için çalışacak.

    Waymo ve Toyota'dan kişisel otomobiller için otonom sürüş hamlesi Tam Boyutta Gör
    Alphabet çatısı altındaki otonom sürüş şirketi Waymo ile dünyanın en büyük otomobil üreticilerinden biri olan Toyota, kişisel araçlara otonom sürüş teknolojisi kazandırmak için stratejik bir ortaklık kurduklarını açıkladı. Yapılan duyuruya göre, iki şirket kişisel mülkiyete ait araçlarda ileri düzey sürücü destek sistemleri ve otonom teknolojilerin entegrasyonu için birlikte çalışacak.

    Waymo’nun eş CEO’su Tekedra Mawakana, bu iş birliğinin sadece teknolojik gelişimi hızlandırmakla kalmayacağını, aynı zamanda Toyota modellerinin gelecekte Waymo’nun robotaksi filosuna dahil edilebileceğini de belirtti. Bu açıklama, Waymo'nun daha önce Jaguar Land Rover, Daimler, Hyundai ve Geely gibi birçok üreticiyle yürüttüğü benzer projeleri takip ediyor.

    Waymo’da odak değişimi

    Waymo ve Toyota'dan kişisel otomobiller için otonom sürüş hamlesi Tam Boyutta Gör
    Bugüne kadar ağırlıklı olarak ticari robotaksi çözümleri üzerinde çalışan Waymo, artık odağını bireysel kullanıcıların sahip olduğu araçlara kaydırıyor. Bu stratejik değişim, Alphabet CEO’su Sundar Pichai’nin geçtiğimiz hafta yaptığı açıklamayla da örtüşüyor. Pichai, Waymo’nun uzun vadeli iş modeli üzerinde halen çalıştığını ve kişisel mülkiyetteki araçlara yönelik otonom sistemlerin şirket için yeni fırsatlar barındırdığına işaret etmişti

    Toyota ile kurulan bu yeni ortaklık, General Motors’un Cruise birimini askıya alıp bireysel araçlar için otonom sistemlere yönelmesiyle birlikte sektördeki genel trendin bir parçası olarak değerlendiriliyor. Öte yandan Tesla’nın da benzer hedefleri bulunmasına rağmen, hâlihazırda tam otonom sürüşe sahip bir modeli bulunmuyor. Elon Musk, yakın zamanda yaptığı açıklamada, Tesla’nın Haziran ayında Austin, Teksas'da "gözetimsiz" FSD (Full Self-Driving) sistemine sahip robotaksi hizmetini başlatacaklarını söylemişti.

    Waymo'nun sürücüsüz robotaksi hizmeti şu anda San Francisco, Los Angeles, Phoenix ve Austin bölgelerinde aktif olarak hizmet veriyor. Şirketin haftalık ücretli yolculuk sayısı, Mart ayında 250.000’e ulaşarak önemli bir eşiği aştı. Bu sayı, Şubat ayında 200.000’di.

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