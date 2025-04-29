Yeni Citroen C5 Aircross tanıtıldı: İşte tasarımı ve özellikleri

2024 yılında konsept formunda ön gösterimi yapılan yeni nesil Citroen C5 Aircross bugün resmi olarak tanıtıldı. Gövde tasarımında konsepte büyük oranda sadık kalan yeni SUV model, Stellantis markaları arasında şimdiye kadar sunulmuş en büyük multimedya ekranına sahip.
Yeni Citroen C5 Aircross, özellikleriyle neler sunuyor❓
Yeni C5 Aircross; 4652 mm uzunluğa ve 2784 mm aks mesafesine sahip. Bu da selefine göre toplam 15 cm uzadığı ve 6 cm daha uzun aks mesafesine sahip olduğu anlamına geliyor. Yerden yüksekliği 200 mm olan yeni modelin büyüyen boyutları sayesinde arka yolcular için bacak ve baş mesafesi de artmış. Bagaj hacmi 651 litre olarak açıklanan modelin bagaj zemininin altında 75 litre, kabin içinde ise 40 litre ekstra saklama alanı sunuluyor.
Yeni nesil SUV modeldeki asıl sürpriz iç mekanda karşımıza çıkıyor. "C-Zen Lounge" adı verilen yaşam alanında ön konsol ve orta konsolu birbirine bağlayan dikey multimedya ekranı göze çarpıyor. Hem özelleştirilebilir hem de sabit bölümler içeren bu ekran, Stellantis markaları içinde şimdiye kadar sunulmuş en büyük yüksek çözünürlüklü merkezi dokunmatik ekran olarak tanımlanıyor.
Citroën, iç mekânda köpüklü kumaşlar kullanarak adeta bir “koza” hissi yaratmayı amaçlamış. Markanın imzası haline gelen “Advanced Comfort” koltuklar artık daha kalın dolguya ve daha iyi vücut desteğine sahip. Ön koltuklar elektrikli ayarlanabilir, ısıtmalı, soğutmalı ve masaj özellikli sunulabiliyor. Arka koltuklar ise ısıtmalı ve yatırılabilir sırtlıklara sahip.
Yeni C5 Aircross, Stellantis’in STLA Medium platformu üzerine inşa edilmiş. Bu platform, Peugeot 3008/5008, Opel Grandland ve DS 8 gibi modellerle de paylaşılıyor. Bu sayede, model ilk kez tamamen elektrikli bir versiyonla piyasaya sunuluyor. Elektrikli versiyona ek olarak hafif hibrit ve şarj edilebilir hibrit seçeneklerle de tercih edilebilen C5 Aircross'un tüm versiyonları önden çekiş düzenine sahip.
Giriş seviyesindeki hafif hibrit versiyon Hybrid 145 olarak adlandırılıyor. 136 beygirlik 1.2 litre turbo üç silindirli motora sahip bu versiyonda 6 ileri çift kavramalı otomatik şanzımana entegre edilen 9 kW'lık bir elektrik motoru ve 0.9 kWsa'lik batarya mevcut.
Üst seviyede ise 1.6 litre dört silindirli turbo benzinli motor ve bir elektrik motorundan oluşan 195 beygirlik şarj edilebilir hibrit versiyon bulunuyor. 21 kWsa'lik batarya ile donatılan bu model, 85 kilometreye kadar saf elektrikli sürüş moduna sahip.
Yeni model, Citroën’e özgü “Progressive Hydraulic Cushions” (Kademeli Hidrolik Destekli Süspansiyon Sistemi) ile “sihirli halı” hissi vadediyor. Ayrıca Seviye 2 otonom sürüş özelliklerine sahip Drive Assist 2.0 paketi de sunuluyor. Yılın ikinci yarısından itibaren Avrupa'da satışa sunulması planlanan yeni C5 Aircross, Fransa'daki Rennes fabrikasında üretilecek. Yeni C5 Aircross'un fiyatı ise henüz açıklanmadı.
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