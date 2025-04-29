BYD Seal U DM-i'ın dört tekerlekten çekişli versiyonu Türkiye'de

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BYD, Türkiye’deki ürün gamını genişletmeye devam ediyor. Şarj edilebilir hibrit segmentinin dikkat çeken SUV modeli BYD SEAL U DM-i, artık dört tekerlekten çekişli versiyonuyla da Türkiye yollarında. Mayıs başında BYD bayilerinde yerini alacak olan BYD SEAL U DM-i AWD'nin lansmana özel tavsiye edilen anahtar teslim satış fiyatı 2.845.000 TL olacak.

Mevcut versiyonla aynı tasarım tasarıma sahip yeni SEAL U DM-i AWD, turbo destekli benzinli motoruna ek olarak çift elektrikli motoruyla özellikle uzun yolculuklarda daha dinamik bir sürüş deneyimi vadediyor. Elektrikli ve benzinli motorların üst düzey bir uyumla çalıştığı sistem, performanslı bir sürüş deneyimi vadediyor.

BYD SEAL U DM-i AWD, özellikleriyle neler sunuyor❓

Tam Boyutta Gör Kum ve Çamur modlarının eklendiği yeni sürüş seçenekleri, farklı zemin koşullarında daha fazla kontrol imkânı sunarken, dört tekerlekten çekiş sistemiyle de çok yönlü bir kullanım profili oluşturuyor. Sistem gücü 238 kW (324 PS) seviyesine ulaşan bu versiyon, 0’dan 100 km/s hıza 5,9 saniyede çıkabiliyor.

Dört tekerlekten çekiş sisteminin eklenmesi ile BYD Seal U DM-i AWD modelinde enerji yönetimi de yeniden düzenlendi. Yeni AWD versiyonu tam elektrikli sürüş modunda 70 kilometreye kadar menzil sunarken, elektrik motoruyla içten yanmalı turbo motorun birlikte çalıştığı hibrit modda toplam menzil 870 kilometreye ulaşıyor. Bu sayede hem şehir içi kullanımda hem de uzun yolculuklarda yüksek verimlilik ve konfor bir arada sunuluyor.

Artan performansa rağmen batarya teknolojisi ve şarj altyapısında herhangi bir değişiklik yapılmadı. Araç, mevcut 18,3 kWsa kapasiteli bataryasıyla ve BYD'nin yüksek güvenlik sunan Blade Bataryası ile sunulmaya devam ediyor. BYD’nin devrim niteliğindeki Blade Bataryası hem yüksek güvenlik hem de verimlilik sunarken, yüzde 30’dan yüzde 80 doluluğa yalnızca 35 dakikada ulaşabilen hızlı şarj özelliği, kullanıcılara zaman kazandırıyor.

Turbo motor gücüyle gelen dört tekerlekten çekiş deneyimi

Tam Boyutta Gör SEAL U DM-i, AWD versiyonuyla birlikte 1,5 litrelik turbo benzinli motorunu da kullanıcılarla buluşuyor. 96 kW (131 PS) gücündeki bu motor, elektrikli sistemle birlikte çalışarak yüksek çekiş gücü ve sürüş performansı sağlıyor. Bu güçlü yapı sayesinde, zorlu yol ve arazi koşullarında, maksimum güvenliği sağlayarak üstün yol tutuş ve denge sunuyor.

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BYD SEAL U DM-i modelinin yeni AWD versiyonu, tıpkı mevcut versiyonu gibi teknolojik ve konfora odaklı donanım özellikleriyle öne çıkıyor. LED ön ve arka farlar, elektrikli bagaj kapağı, 19 inç alüminyum alaşımlı jantlar, elektrikli açılabilir panoramik cam tavan, ısıtmalı, havalandırmalı ve elektrikli ayarlanabilir ön koltuklar, 10 hoparlörlü Infinity ses sistemi, 12.3 inç dijital gösterge paneli, ön cama yansıtmalı renkli bilgi ekranı (head-up display), 15.6 inç elektrikli dönebilen dokunmatik multimedya ekran ve çift kablosuz şarj ünitesi gibi birçok üst seviye özellik, modelde standart olarak sunuluyor. 360° panoramik görüş kamerası ise her açıdan net görüş sağlayarak sürüş güvenliğini destekliyor.

BYD Mobil Uygulaması ile bağlantılı sürüş deneyimi

Tam Boyutta Gör Tüm BYD modellerinde olduğu gibi, SEAL U DM-i modelinin AWD versiyonu da bağlantılı servislerle bütünleşmiş çalışan BYD Mobil Uygulaması ile birlikte sunuluyor. Android ve iOS platformlarından ücretsiz olarak indirilebilen uygulama, menzil ve şarj durumu takibinden, klima, direksiyon ve koltuk ısıtma kontrolüne, kapıların uzaktan kilitlenmesinden araç konumunun görüntülenmesine kadar birçok fonksiyonu tek dokunuşla cep telefonu ile uzaktan yönetme imkanı sağlıyor.

Ayrıca, OTA (Over-the-Air) teknolojisi sayesinde yazılım güncellemeleri uzaktan alınabiliyor. Bu sayede araç her zaman güncel kalırken, yeni özellikler de anında kullanılabiliyor.

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Turbo motorlu BYD Seal U DM-i AWD Türkiye'de: İşte fiyatı