Oculus Rift S sanal gerçeklik kaskı duyuruldu

Sanal gerçeklik akımını başlatan isim olarak bilinen Oculus kendisini geliştirmeye devam ediyor. Facebook çatısı altındaki firma Oculus Rift S adında daha gelişmiş bir sanal gerçeklik kaskı duyurdu.

Oculus Rift S özellikleri ve fiyatı

Lenovo ortaklığında geliştirilen Oculus Rift S firmanın daha önce piyasaya çıkardığı orijinal Rift, mobil Oculus Go ve Quest başlıklarının özelliklerini harmanlayarak üzerine yenilikler ekliyor. Böylece ortaya daha iyi bir deneyim çıkıyor.

Orijinali gibi bir bilgisayar kaynağına bağlı olarak çalışan Oculus Rift S bununla birlikte VirtualLink teknolojisini kullandığı için USB Tip-C kablosu üzerinden enerji ve görüntü aktarımı yapabiliyor. Dahili hoparlör sayesinde tek kablo ile tüm ihtiyaçlar karşılanabiliyor.

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Oculus Rift S kaskında Oculus Go ile aynı olan 2560x1440 piksel çözünürlüğünde LCD paneller kullanılıyor. Her ekranda iki yerine üç alt piksel grubu ile orijinal Rift modelinde yüzde 40 daha fazla piksel elde edilmiş.

Dış mekânın da sanal ortama aktarılması için 5 kameralı bir Insight sistemine yer verilmiş. Gerektiği zaman kullanıcının dışarıyı görmesini sağlayan Passthrough ve baş dönmesini en aza indiren AWS teknolojileri iyileştirilmiş. Oculus Touch benzeri kontrolcüler yeniden tasarlanmış.

Lenovo kaskın daha konforlu ve ağırlığın daha dengeli hale gelmesinde yardımcı olmuş. Ayrıca ışığın daha iyi bloke edilmesi de sağlanmış. En az Nvidia GeForce GTX 970 veya AMD Radeon R9 290 ekran kartı isteyen Oculus Rift S kaskı önümüzdeki aylarda 399$ fiyat etiketi ile piyasada olacak.