Mac ürünlerinde bileşen seçenekleri fiyat indirimine girdi

Dün itibariyle yeni iPad Air ve iPad mini 5 modellerini duyuran Apple’ın başka bir yeni ürünü yoktu ancak özellikle Mac ürünlerinde işlemci, depolama ve RAM takviyeleri indirime girdi. Orijinal fiyatlara göre 500TL-3000TL arasında değişen indirimler söz konusu.

Depolama seçenekleri indirimde

Fiyat indirimleri ağırlıklı olarak depolama seçeneklerinde yapılmış. Bazı modellerde işlemci ve RAM seçeneklerinde de indirim var. Böylece almaya niyeti olanların ilgisini çekebilecek bir indirim olmuş.

IMac Pro modelinde 41 bin TL seviyesindeki 256GB RAM takviyesi bir kenara konursa depolama seçeneklerinde 3000TL civarına varan indirim söz konusu. Normalde en üst seviye iMac Pro 119 bin TL civarındaydı ancak 256GB RAM ile birlikte 127 bin TL civarında oldu. İşlemci ve ekran kartı seçeneklerinde de indirim yapıldığı görülüyor.

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Sekizinci nesil Intel işlemcili MacBook Air temel versiyonda 1.5TB SSD seçeneğinde 600TL civarında bir indirim gözüküyor. İndirim ile birlikte takviye seçeneği 8800TL seviyesinde. MacBook Air 256GB depolama kapasiteli versiyonda ise 1.5TB takviyesi 550TL indirimle 7200TL seviyesine gerilemiş.

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256GB depolama olan MacBook Pro TouchBar 13 inç modelde 2TB depolama seçeneği 9600TL iken 512GB depolama olan modelde 8000TL olmuş. Yaklaşık olarak 1100TL civarında bir indirim söz konusu. 15 inçlik MacBook Pro TouchBar versiyonlarında ise 2TB takviyesi 1100TL indirimle 9600TL-8000TL olarak belirlenmiş. Bu versiyonlarda 4TB takviye ise 2200TL indirimle 24000TL-22400TL şeklinde.

Intel Core i3 işlemcili Mac Mini modelinin 2TB depolama seçeneği 1100TL civarında bir indirimle 11.200TL seviyesine çekildiğini görüyoruz. 2013 yılı Mac Pro modelinde ise 64GB RAM seçeneği 2200TL indirimle 6400TL seviyesine gerilemiş durumda.