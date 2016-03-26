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Oculus Rift yeni teknolojisiyle birlikte gecikmeyi azaltıyor

Kısa bir süre önce Amazon'da satışa çıkan ve hızlı bir şekilde tükenen Oculus Rift bugünlerde ilk sahipleriyle buluşuyor. Yeni SDK ise VR gözlüğün gecikme sorununa çare olacak.
3 yıl (Son Güncelleme: 3 yıl)
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Diğer Bilim ve Teknoloji
Oğuz Avcı
Editör
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Sanal gerçeklik ürünlerinde gecikme konusu oldukça önemli. Ürünlerin piyasaya çıkan son sürümleri bu konuda önemli ilerleme katetmiş olsa da HTC Vive şimdilik rakiplerinden bir adım daha önde görünüyor. Oculus Rift ise yeni yayınladığı yazılım geliştirme kiti(SDK) ile aradaki farkı kapatmak istiyor.
Yeni kitin en can alıcı özelliği Asynchronous Timewarp (ATW) (Asenkron Zaman Tüneli) adındaki teknoloji. ATW sayesinde artık sanal dünyada çok daha akıcı şekilde gezmek mümkün olacak. Yeni teknolojinin yetenekleri sadece bununla da sınırlı değil, kafa hareketlerini algılamaya yardımcı olan sistem görüntüyü de bu hareketlere göre düzenleyerek daha iyi bir deneyim yaşatmayı amaçlıyor.
Ayrıca Bkz. "Galaxy S7 Edge'nin Snapdragon 820 ve Exynos 8890 versiyonları karşı karşıya"  
Oculus, ATW'nin bu sayede titreme ve sarsıntı hislerini de azalttığını iddia ediyor. Bunun yanı sıra yeni SDK'da Microsoft, Nvidia ve AMD ile yakın çalışmalar yürütülerek GPU verimi de en üst seviyeye çıkarılmış. Bu sayede görüntülerin daha hızlı işlenmesi amaçlanıyor. Hızla işlenen görüntüler de gecikme yaşanmadan kullanıcıya aktarılabilecek. 
SDK'yı kullanmaya başlayan geliştiriciler artık gecikme süresi daha düşük ve daha akıcı içerikler geliştirebilecekler. Tabi bu içerikleri deneyimlemek için bir süre daha beklemek gerekiyor.
http://www.engadget.com/2016/03/25/oculus-reduces-latency-with-shiny-new-tech/ Yorum Yaz
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tuilde 3 yıl en beğenilen Okisht
Okisht
tuilde

Alinti yaptiginiz yerde amazon'un a'sı gecmiyor ki amazonda oculus rift satisa cikmadi diye biliyorum. Sadece oculus kendi sitesinden onsiparis aldi

Selamlar, buyrun: donanimhaber.com/...



@Virinom
Kaynakta malesef teknik detay yok. SDK yayınlandığı gün yazılmış bir haber henüz hiç bir geliştirici denememiş bile. Yazanlarda Oculus'un iddiaları zaten. İlerleyen günlerde teknik detaylar ortaya çıkar diye tahmin ediyorum.

Hocam bende bunu diyorum. Amazonda oculus rift satilmadi.
Amazonda satilan ps vr.

Sizin haberinizde amazonda satisa cikan oculus rift yaziyor.

Kısa bir süre önce Amazon'da satışa çıkan ve hızlı bir şekilde tükenen Oculus Rift bugünlerde ilk sahipleriyle buluşuyor.
OkishttuildeAlinti yaptiginiz yerde amazon'un a'sı gecmiyor ki amazonda oculus rift satisa cikmadi diye biliyorum...
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bzn7 3 yıl
Bu sanal gerçeklik gözlüklerinde Freesync var mı?
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alito 3 yıl
Bu ilk seri VR'larda çok sorun çıkacak, demedi demeyin
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Virinom 3 yıl
Hiç teknik detay yok mu Gecikmeyi ne kadar azaltıyor? GPU verimi nereye çıkıyor? Saniyede kaç kare görüntü işleyebiliyor? Haberi yazmışsınız ama biraz magazin haberi gibi olmuş.
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tuilde 3 yıl
Alinti yaptiginiz yerde amazon'un a'sı gecmiyor ki amazonda oculus rift satisa cikmadi diye biliyorum. Sadece oculus kendi sitesinden onsiparis aldi
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Okisht 3 yıl tuilde
tuilde

Alinti yaptiginiz yerde amazon'un a'sı gecmiyor ki amazonda oculus rift satisa cikmadi diye biliyorum. Sadece oculus kendi sitesinden onsiparis aldi

Selamlar, buyrun: donanimhaber.com/...



@Virinom
Kaynakta malesef teknik detay yok. SDK yayınlandığı gün yazılmış bir haber henüz hiç bir geliştirici denememiş bile. Yazanlarda Oculus'un iddiaları zaten. İlerleyen günlerde teknik detaylar ortaya çıkar diye tahmin ediyorum.
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