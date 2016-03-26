Oculus Rift yeni teknolojisiyle birlikte gecikmeyi azaltıyor

Sanal gerçeklik ürünlerinde gecikme konusu oldukça önemli. Ürünlerin piyasaya çıkan son sürümleri bu konuda önemli ilerleme katetmiş olsa da HTC Vive şimdilik rakiplerinden bir adım daha önde görünüyor. Oculus Rift ise yeni yayınladığı yazılım geliştirme kiti(SDK) ile aradaki farkı kapatmak istiyor.

Yeni kitin en can alıcı özelliği Asynchronous Timewarp (ATW) (Asenkron Zaman Tüneli) adındaki teknoloji. ATW sayesinde artık sanal dünyada çok daha akıcı şekilde gezmek mümkün olacak. Yeni teknolojinin yetenekleri sadece bununla da sınırlı değil, kafa hareketlerini algılamaya yardımcı olan sistem görüntüyü de bu hareketlere göre düzenleyerek daha iyi bir deneyim yaşatmayı amaçlıyor.

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Oculus, ATW'nin bu sayede titreme ve sarsıntı hislerini de azalttığını iddia ediyor. Bunun yanı sıra yeni SDK'da Microsoft, Nvidia ve AMD ile yakın çalışmalar yürütülerek GPU verimi de en üst seviyeye çıkarılmış. Bu sayede görüntülerin daha hızlı işlenmesi amaçlanıyor. Hızla işlenen görüntüler de gecikme yaşanmadan kullanıcıya aktarılabilecek.

http://www.engadget.com/2016/03/25/oculus-reduces-latency-with-shiny-new-tech/

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SDK'yı kullanmaya başlayan geliştiriciler artık gecikme süresi daha düşük ve daha akıcı içerikler geliştirebilecekler. Tabi bu içerikleri deneyimlemek için bir süre daha beklemek gerekiyor.