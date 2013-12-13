Oculus Rift'e 75 milyon dolarlık yeni bir yatırım daha geldi

Bir Kickstarter projesi ile hayat bulan ve oyuncuları oyunların içerisine sokarak gerçekliği ciddi oranda arttıran Oculus Rift gözlük sistemi, Andreessen Horowitz isimli firma tarafından 75 milyon dolarlık bir yatırım elde etti.

Windows, Mac, Linux ve Android işletim sistemleri cihazlar için benzersiz bir deneyim vaat eden Oculus Rift gözlük sistemi, Kickstarter projesinde 2.4 milyon dolar, kısa zaman önce ise yine bir yatırım doğrultusunda 16 milyon dolarlık yatırım elde etmeyi başarmıştı. Ürünün tüketici versiyonun bitirilmesi ve tasarımın sonuçlandırılması için yapılan 75 milyon dolarlık son yatırımla ise pazara açılmak için büyük bir şans elde eden Oculus Rift, özellikle oyun severler tarafından merakla bekleniyor ve 40,000'den fazla geliştirici tarafından üzerinde çalışmalar yapılmaya devam ediyor.

Geçtiğimiz dönemde oyun dünyasının önemli isimlerinden Jon Carmack'ı da bünyesine katan Oculus VR, oyun ve genel olarak multimedya deneyimini farklı bir seviyeye taşımak için çalışmalarına son hızla devam ediyor. Ek bilgi olarak gözlüğün geliştirme kiti 300$ fiyat etiketiyle satılıyor.





http://www.electronista.com/articles/13/12/13/extra.capital.to.finalize.design.start.production.of.oculus.rift/