Giriş
DH ile Giriş
Üye değil misiniz? Yeni Hesap Oluştur Sosyal Ağ ile Bağlan
Yardıma ihtiyacınız mı var? Giriş Paneli
Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
Header'ı Tuttur
Header'da Teknoloji Gündemi
Anasayfa
Döşeme Stili Ana Akış
Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
İçerikleri Yeni Sekmede Aç
Detay Sayfaları
Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
Site Tercihleri
Renk Seçenekleri
Gece Modu (Koyu Tema)
Sadece Videolar için Gece Modu
Detaylı Site Tercihleri
Diğer Bilim ve Teknoloji ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Oculus Rift'e 75 milyon dolarlık yeni bir yatırım daha geldi

5 yıl (Son Güncelleme: 5 yıl)
624
1
13
Diğer Bilim ve Teknoloji
Can Tunçer
Haber Editörü
Bildirimi Aç Bildirim Açık
Oculus Rift'e 75 milyon dolarlık yeni bir yatırım daha geldi
Bir Kickstarter projesi ile hayat bulan ve oyuncuları oyunların içerisine sokarak gerçekliği ciddi oranda arttıran Oculus Rift gözlük sistemi, Andreessen Horowitz isimli firma tarafından 75 milyon dolarlık bir yatırım elde etti.
Windows, Mac, Linux ve Android işletim sistemleri cihazlar için benzersiz bir deneyim vaat eden Oculus Rift gözlük sistemi, Kickstarter projesinde 2.4 milyon dolar, kısa zaman önce ise yine bir yatırım doğrultusunda 16 milyon dolarlık yatırım elde etmeyi başarmıştı. Ürünün tüketici versiyonun bitirilmesi ve tasarımın sonuçlandırılması için yapılan 75 milyon dolarlık son yatırımla ise pazara açılmak için büyük bir şans elde eden Oculus Rift, özellikle oyun severler tarafından merakla bekleniyor ve 40,000'den fazla geliştirici tarafından üzerinde çalışmalar yapılmaya devam ediyor.
Geçtiğimiz dönemde oyun dünyasının önemli isimlerinden Jon Carmack'ı da bünyesine katan Oculus VR, oyun ve genel olarak multimedya deneyimini farklı bir seviyeye taşımak için çalışmalarına son hızla devam ediyor. Ek bilgi olarak gözlüğün geliştirme kiti 300$ fiyat etiketiyle satılıyor.


http://www.electronista.com/articles/13/12/13/extra.capital.to.finalize.design.start.production.of.oculus.rift/ Yorum Yaz
En Beğenilen Yorumlar Yorum Yaz
cceviz 5 yıl
bence oyunculuk bu cihaz ile ilk defa şekil değiştirecek.
Yanıtla +4
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
bellair 5 yıl en beğenilen
geleceğin oyunlarına yön verecek bir proje. desteği sonuna kadar hak ediyor
1 Yanıt Yanıtla +4
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
deadric 5 yıl
Gerçek anlamda içine girip izleyebileceğimiz filmler geliyor :)
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
DaRKFoRCeS 5 yıl
güzel olmuş
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
DaRKFoRCeS 5 yıl
incelemesi güzel olmuştu smilator oyunu güzel oynanır diye yorumlar vardı.euro truck ı bununla oynamak isterdim.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Fear of the Dark 5 yıl
Bunla bf oynadığınızı düşünün
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
JoeyBane 5 yıl
İlerde fiyatı yükselecektir. Ama kesinlikle parasını hak edecek bir cihaz.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
haqy 5 yıl
Bir şnorkeli eksik :D
Yanıtla +1
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
bellair 5 yıl en beğenilen
geleceğin oyunlarına yön verecek bir proje. desteği sonuna kadar hak ediyor
Yanıtla +4
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
1OOOOOO 5 yıl
Bununla çok deli ETS 2 oynanır.
Yanıtla +1
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
memoseler 5 yıl
Oyun falan hikaye. Hepimiz ne amaçla kullancağımızı biliyoruz...
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
KalemKolik 5 yıl
Prototip cihazlar 720p olarak dağıtıldı umarım son aşamada 1080p olarak piyasaya çıkar.
Yanıtla +1
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
chamicals2 5 yıl
gözlük kullananlar için ayarı var mıdır ki ?
1 Yanıt Yanıtla +1
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Star_Fighter 5 yıl chamicals2
chamicals2

gözlük kullananlar için ayarı var mıdır ki ?

söylenene göre ayrı bir versiyonu olacakmış
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Daha Fazla Yorum Yükle
Yorum Yaz Forumda Yanıtla
B I U " İçerik Göm DH Video Twitter YouTube Instagram Vine Künye BSC Oyun IMDb - url img @
Nasıl eklemek istersiniz?
Haftanın Beğenilen Yorumcuları
Wi Fi +18 Johan Elmander +18 caneycaney +15 WB +15 justruth +13 ecs_elite_group +13 javaprof +12 deoks +12 Askaparta +11 khytr89 +10
Tüm güncellemelerden eposta yoluyla haberdar olun.
ŞU ANDA GÖRÜNTÜLEYEN
1 Misafir

İLGİ DÜZEYİ
624 TIK

HABERİN ETİKETLERİ
Diğer Bilim ve Teknoloji, oculus vr ve oculus rift
Facebook Sayfası260,4b
Twitter Profili69,3b
YouTube Kanalı207,9b
RSS Yayını
Sorgu:
Önceki ve Sonraki İçerikler
Daha Yeniler 5 yıl 2si1 "Veryansın sıtayla" Teknoloji ve Oyun programı 5 yıl Mesut Çevik ile Canlı "Soru-Cevap Seansı ve fazlası" 20:30'da sizlerle Daha Eskiler
Yükselişteki Paylaşımlar
Laboratuvar yapımı kara deliğin sıcaklığı
Uygulama Haber
Laboratuvar yapımı kara deliğin sıcaklığı
Uygulama Haber
Okyanuslar yavaşça dünyanın derinliklerine
Uygulama Haber
Okyanuslar yavaşça dünyanın derinliklerine
Uygulama Haber
Okyanuslar yavaşça dünyanın derinliklerine
Uygulama Haber
Okyanuslar yavaşça dünyanın derinliklerine
Uygulama Haber
Okyanuslar yavaşça dünyanın derinliklerine
Uygulama Haber
Okyanuslar yavaşça dünyanın derinliklerine
Uygulama Haber
Okyanuslar yavaşça dünyanın derinliklerine
Uygulama Haber
Okyanuslar yavaşça dünyanın derinliklerine
Uygulama Haber
Alternatif Görünümler Geri Bildirim