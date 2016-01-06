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Oculus Rift'in fiyatı beklenenden yüksek çıktı

Sanal gerçeklik başlığı denildiği zaman akıllara gelen ilk ürünlerden Oculus Rift'in resmi satış fiyatı ortaya çıktı. Oldukça yüksek olan fiyata göre sanal gerçekliğin kitlelere yayılması gecikecek.
3 yıl
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Çevre Birimleri
Can Tunçer
Haber Editörü
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Oculus Rift'in fiyatı beklenenden yüksek çıktı

Oculus VR'ın uzun zamandır beklenen sanal gerçeklik başlığı Oculus Rift, biraz önce ön siparişe açıldı. Cihazın açıklanan fiyatı ise beklenenden oldukça yüksek çıktı.
Resmi olarak verilen bilgiye göre Oculus Rift'in satış fiyatı "599$ (699 Euro)" seviyesinde. Bu fiyata kargo ve vergi dahil değilken, daha önce başlığın 350-400$ seviyesinde olacağı tahmin ediliyordu. Ön sipariş üzerinden satın alanlara 28 Mayıs tarihinde gönderileceği belirtilen başlık, beraberinde Lucky Tale ve EVE: Valkyrie oyunları, bir adet Xbox One kontrolcüsü, kablolar ve Oculus Remote isimli ufak bir kumanda ile gelecek. Hareket algılama teknolojisine sahip kontrolcü Oculus Touch ise 2016'nin ikinci çeyreğinde elde edilebilecek.
Yeni karşımıza çıkan Oculus Remote, şık yapısıyla dikkat çekiyor ve sanal gerçeklik dünyasında gezinti için basit ancak etkili bir çözüm oluşturuyor. Üst bölümü dokunmatik tasarlanan kumanda, bir nevi sanal dünyanın faresi olarak görev yapıyor. 
Oculus Rift'in fiyat bilgisi sonrası şimdi gözler HTC ile Valve ortaklığında geliştirilen Vive Pre'ye çevrilmiş durumda. 

http://www.engadget.com/2016/01/06/the-oculus-rift-costs-599-and-ships-in-march/ Yorum Yaz
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1ses1 3 yıl
projeksiyondan film izliyorum ve film için düşünüyordum bu cihazı. Alış veriş merkezindede deneme şansım oldu(Avcılar Pelican Mall). Ürün çok ağır yani zamanla öok ağırlı yapıyor. Eşimle film izliyorum ve en az 2 tane daha alamam gerekiyor. Hem fiyatı hemde ergonomi açısından düşünmüyorum.
Birazdaha bekleyip daha ince daha hafif modeller çıkarsa alacağım. Oyun için daha erken desteklenen oyun sayısı çok az uygulamalarda.
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itachi237 3 yıl
ps3 gibi olur bu
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cellat87 3 yıl
bu nedir yaaa resmen fiyatın B..U çıkmış arkadaş...
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arel.gr 3 yıl
tv alici tuneri oluyormu bunlarda ?
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OverClocK1ng 3 yıl
Valla kendileri bilirler. Fiyatlarda uçan kaçan HTC nin içler acısı durumu ortada. Bunlar da böyle fiyattan devam ederlerse, aynı duruma düşebilirler. Rakip çok..
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dere.beyi 3 yıl
teramit
dere.beyiaçıkcası bende almak istiyorum ama devasa ekranda film izleme zevki için bence müthiş bir sinema deneyimi sunacak
hangi filmi seyredeceksin :)

amatör gençlerin sanatlarını takip ederim :))
bide dizilerimi bununla izlerim ama merak ettiğim 3 saatlik bir film izlesek boyun felci geçirirmiyiz acaba...
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alito 3 yıl
HTC Vive'ın fark yaratmak adına, pazara 100 dolar daha ucuz gireceğini düşünüyorum. Açıkçası Oculus şu anda kekleme moduna almış kendini. HTC'nin fiyat darbesini vurmasını bekliyor, o zamana kadar ön siparişle keklik avlama modunda gezinecek piyasada.
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teramit 3 yıl
dere.beyi
açıkcası bende almak istiyorum ama devasa ekranda film izleme zevki için bence müthiş bir sinema deneyimi sunacak

hangi filmi seyredeceksin :)
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Lazeran 3 yıl
amerikada kapış kapış satar
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partyboy 3 yıl
Avucunu yalarlar..
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