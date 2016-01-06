Oculus Rift'in fiyatı beklenenden yüksek çıktı

Oculus VR'ın uzun zamandır beklenen sanal gerçeklik başlığı Oculus Rift, biraz önce ön siparişe açıldı. Cihazın açıklanan fiyatı ise beklenenden oldukça yüksek çıktı.

Resmi olarak verilen bilgiye göre Oculus Rift'in satış fiyatı "599$ (699 Euro)" seviyesinde. Bu fiyata kargo ve vergi dahil değilken, daha önce başlığın 350-400$ seviyesinde olacağı tahmin ediliyordu. Ön sipariş üzerinden satın alanlara 28 Mayıs tarihinde gönderileceği belirtilen başlık, beraberinde Lucky Tale ve EVE: Valkyrie oyunları, bir adet Xbox One kontrolcüsü, kablolar ve Oculus Remote isimli ufak bir kumanda ile gelecek. Hareket algılama teknolojisine sahip kontrolcü Oculus Touch ise 2016'nin ikinci çeyreğinde elde edilebilecek.

Yeni karşımıza çıkan Oculus Remote, şık yapısıyla dikkat çekiyor ve sanal gerçeklik dünyasında gezinti için basit ancak etkili bir çözüm oluşturuyor. Üst bölümü dokunmatik tasarlanan kumanda, bir nevi sanal dünyanın faresi olarak görev yapıyor.

Oculus Rift'in fiyat bilgisi sonrası şimdi gözler HTC ile Valve ortaklığında geliştirilen Vive Pre'ye çevrilmiş durumda.

http://www.engadget.com/2016/01/06/the-oculus-rift-costs-599-and-ships-in-march/