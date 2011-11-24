Öğretmenler Gününe Özel HP Fırsatları Bimeks’te

Teknolojinin ve ilklerin öncüsü Bimeks 24 Kasım Öğretmenler Günü'ne özel muhteşem HP fırsatlarına başlıyor. 24-27 Kasım tarihlerinde Bimeks'lerde tüm HP marka notebook, netbook ve masaüstü bilgisayarlar %24 indirimli üstelik 12 taksit.



Her dönem uyguladığı iyi fiyat garantisi kapsamında tüketicinin teknoloji alışverişlerinde uğramadan geçmediği Bimeks mağazaları her alışverişiniz de bedava uçuş mili kazanacağınız tek teknoloji marketi. Türkiye'de pek çok ilke öncülük etmiş Bimeks tüm öğretmenlerimizin öğretmenler Günü'nü bu kampanya ile kutluyor.

Teknolojinin ve ilklerin öncüsü Bimeks'te fırsatlar bitmiyor. Bimeks eli öpülesi öğretmenlerimize özel harika bir kampanyaya başlatıyor. Herkesin hayali HP marka notebook, netbook ve masaüstü bilgisayarlar Türkiye'nin 35 şehrinde 56 mağaza hizmet veren Bimeks'lerde %24 indirimli. 24 Kasım'a özel HP bilgisayarlarda %24 indirim kampanyası 24 Kasım Perşembe başlayacak ve 27 Kasım Pazar Günü akşamına kadar devam edecek.

Kullanım kolaylığı, güçlü servis ağı, şık tasarımı ve her ihtiyaca uygun çözümler sunan HP notebook, netbook ve PC'ler Bimeks'lerde 24 Kasım'a özel %24 indirimli. İhtiyacım olan teknoloji ürünü HP marka bilgisayar diyorsanız sizde Bimeks mağazalarına ve www.bimeks.com.tr internet adresine uğrayın karlı çıkın.

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