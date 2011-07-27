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Olympus'dan 36 kata kadar optik zum yapabilen dijital kamera: SP-810UZ

8 yıl (Son Güncelleme: 8 yıl)
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Fotoğraf Makineleri
knight
Haber Editörü
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Olympus'dan 36 kata kadar optik zum yapabilen dijital kamera: SP-810UZ
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Geliştirdiği birbirinden başarılı ürünleriyle fotoğraf meraklılarının karşısına çıkan Olympus firması, nesnelere 36 kata kadar optik yakınlaştırma yapabilen ve süper zum segmentinde konumlandırılan dijital kamerası SP-810UZ'yi tanıttı.
Peki Olympus SP-810UZ nasıl bir özellik listesi sunuyor?
105.9 x 76.9 x 73.5 mm ebatlarında, LI-50B lityum iyon batarya dahil 413 gram ağırlığında tasarlanan SP-810UZ'de 14 megapiksel çözünürlüğünde, 1/2.3-inç boyutlu CCD sensör ile 35 mm formatına göre 24-864 mm'lik objektif (16 element / 14 grup) yer alıyor. Fotoğraflardaki istenmeyen titreşimlerin, bulanıklıkların olabildiğince önüne geçen görüntü stabilizasyon teknolojisinin eşlik ettiği objektif, 36 kata varan optik yakınlaştırma ve 4 kata varan dijital yakınlaştırma yapabiliyor. Elbette dijital yakınlaştırma yazılımsal olarak gerçekleştirildiği için fotoğraf kalitesinde istenmeyen düşüşler yaşanacaktır.

Olympus'dan 36 kata kadar optik zum yapabilen dijital kamera: SP-810UZ
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TruePic III+ görüntü işlemcisi sayesinde daha başarılı renk üretimi ve daha düşük gürültü seviyesi vaadlerinde bulunan SP-810UZ, 320 x 240 (QVGA), 640 x 480 (VGA) ve 1280 x 720 piksel (HD) çözünürlüklerinde MPEG4 formatında video kaydedebiliyor.
Süper zum kameranın ISO değeri 80 - 3200 arasında, enstantane hızı 1/850 saniyeye kadar ayarlanabilmekte. Geniş açıda (24 mm) diyaframı f/2.9'a kadar, dar açıda (864 mm) ise f/5.7'ye kadar açabiliyoruz.
Yaklaşık 14 MB dahili belleğe sahip kameranın kapasitesi SD, SDHC, SDXC kartlarla arttırılabildiği gibi kamera Eye-Fi kart desteği de sunuyor. Wi-Fi özellikli Eye-Fi kartlar ile yaptığımız çekimleri kablolara gereksinim duymaksızın bilgisayarımıza veya doğrudan internet sitelerine yükleyebiliyoruz. Çekimlerde ise 3.0-inç boyutlu 230.000 piksel LCD ekrandan yardım alınıyor.
Son olarak mini-HDMI portuna sahip Olympus SP-810UZ'nin eylül ayından itibaren iki farklı renk seçeneğiyle 329,99$'dan satılması planlanıyor.
Olympus'dan 36 kata kadar optik zum yapabilen dijital kamera: SP-810UZ
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kingofnothings 7 yıl
vatanbilgisayar.com/...(gumus)/productdetails.aspx?I_ID=62093#allImages
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mehmet0zturk 8 yıl
bende canon sx30 var kalitede süper zoom da süper en iyiside video harika videoda tüm zooom ları kullanabiliyorsun 35x optik 144x digital zoom var bence dslrlike da en iyi makina sx30
1 Yanıt Yanıtla
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mav1li 8 yıl mehmet0zturk
mehmet0zturk

bende canon sx30 var kalitede süper zoom da süper en iyiside video harika videoda tüm zooom ları kullanabiliyorsun 35x optik 144x digital zoom var bence dslrlike da en iyi makina sx30


İlk beşe bile giremez.
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mav1li 8 yıl
Canımda mercimek çekti. Olympus sağolsun yine mercimek pişirmiş.
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Mesudum 8 yıl
Büyüme hacimsel mi çizgisel mi?
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1ses1 8 yıl
Zoom olayını herke bilmiyor. Zoom hesaplama şu şekilde oluyor. Lensin endüşük mm si ile enyüsek değeri arasındaki oran . Bu oran gerçek değer değildir.
Nasıl mı?
Diyelim 15-300 milimetre lens var bunun lens aralık hesaplaması şu şekilde yapılıyor.
300/15 =20 zoom aralığı çıkıyor. Bu değer doğru ama insan gözü 50 ila 55 milimetre'ye denktir. (Fullframe cihazlarda farklılık gösterir)
İnsan gözü ile Lensin nekadar yakınlaştırdığını lensin en yüksek değerini 50mm bölmek.
örnek 300mm/50mm = 6x tir. 6 kat yakınlaştırma demek. Firmalar yazıyor 20 30 36 optik yakınlaştırma ama bu yakınlaştırma insan gözü değil.
Firmanın lensi ne 24-864 mm buda firmaya höre 864/24 =36 rakam doğru ama gerçek yakınlaştırma şu 864/50= 17,28 17x yakınlaştırma.
Karışık bir anlatım oldu . Sizin yapacağınız var olan lens mm max değerini 50 bölmek.
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mav1li 8 yıl
Milleti zoom oranı ve mp ile iyi kekliyorlar.
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DH Misafiri 8 yıl
Önemli olan fotoğraf kalitesi nasıl ;)
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korayus 8 yıl
Enstantane huzu 1/850 saniye çok düşük. Bir hata olmasın...
Genel olarak bir uyarıda bulunmak istiyorum. Bir lensin zoom aralığı ne kadar çok olursa kalitesi de o kadar az olur. Bu nedenle gerçekten ihtiyacınız yoksa boşuna böyle makineler alıp kaliteden ödün vermeyin. İhtiyacınız olan zoom aralığında makineler almanızı öneririm.
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..Knight.. 8 yıl
Merhaba,

1/850 enstantane hızı bana da düşük gelmişti, Olympus'un resmi internet sitesi dahil olmak üzere pek çok siteyi araştırdım. Her yerde aynı şekilde yazıyor.

olympus.co.uk/...
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