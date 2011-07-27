Olympus'dan 36 kata kadar optik zum yapabilen dijital kamera: SP-810UZ

Geliştirdiği birbirinden başarılı ürünleriyle fotoğraf meraklılarının karşısına çıkan Olympus firması, nesnelere 36 kata kadar optik yakınlaştırma yapabilen ve süper zum segmentinde konumlandırılan dijital kamerası SP-810UZ'yi tanıttı.



Peki Olympus SP-810UZ nasıl bir özellik listesi sunuyor?

105.9 x 76.9 x 73.5 mm ebatlarında, LI-50B lityum iyon batarya dahil 413 gram ağırlığında tasarlanan SP-810UZ'de 14 megapiksel çözünürlüğünde, 1/2.3-inç boyutlu CCD sensör ile 35 mm formatına göre 24-864 mm'lik objektif (16 element / 14 grup) yer alıyor. Fotoğraflardaki istenmeyen titreşimlerin, bulanıklıkların olabildiğince önüne geçen görüntü stabilizasyon teknolojisinin eşlik ettiği objektif, 36 kata varan optik yakınlaştırma ve 4 kata varan dijital yakınlaştırma yapabiliyor. Elbette dijital yakınlaştırma yazılımsal olarak gerçekleştirildiği için fotoğraf kalitesinde istenmeyen düşüşler yaşanacaktır.





TruePic III+ görüntü işlemcisi sayesinde daha başarılı renk üretimi ve daha düşük gürültü seviyesi vaadlerinde bulunan SP-810UZ, 320 x 240 (QVGA), 640 x 480 (VGA) ve 1280 x 720 piksel (HD) çözünürlüklerinde MPEG4 formatında video kaydedebiliyor.



Süper zum kameranın ISO değeri 80 - 3200 arasında, enstantane hızı 1/850 saniyeye kadar ayarlanabilmekte. Geniş açıda (24 mm) diyaframı f/2.9'a kadar, dar açıda (864 mm) ise f/5.7'ye kadar açabiliyoruz.



Yaklaşık 14 MB dahili belleğe sahip kameranın kapasitesi SD, SDHC, SDXC kartlarla arttırılabildiği gibi kamera Eye-Fi kart desteği de sunuyor. Wi-Fi özellikli Eye-Fi kartlar ile yaptığımız çekimleri kablolara gereksinim duymaksızın bilgisayarımıza veya doğrudan internet sitelerine yükleyebiliyoruz. Çekimlerde ise 3.0-inç boyutlu 230.000 piksel LCD ekrandan yardım alınıyor.



Son olarak mini-HDMI portuna sahip Olympus SP-810UZ'nin eylül ayından itibaren iki farklı renk seçeneğiyle 329,99$'dan satılması planlanıyor.

