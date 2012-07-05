Giriş
DH ile Giriş
Üye değil misiniz? Yeni Hesap Oluştur Sosyal Ağ ile Bağlan
Yardıma ihtiyacınız mı var? Giriş Paneli
Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
Header'ı Tuttur
Header'da Teknoloji Gündemi
Anasayfa
Döşeme Stili Ana Akış
Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
İçerikleri Yeni Sekmede Aç
Detay Sayfaları
Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
Site Tercihleri
Renk Seçenekleri
Gece Modu (Koyu Tema)
Sadece Videolar için Gece Modu
Detaylı Site Tercihleri
Diğer Bilim ve Teknoloji ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Olympus'dan yeni bir giyilebilir ekran prototipi; MEG4

7 yıl (Son Güncelleme: 7 yıl)
6,2b
1
11
Diğer Bilim ve Teknoloji
Shady
Haber Editörü
Bildirimi Aç Bildirim Açık
Profesyonel dijital optik çözümleriyle yakından tanıdığımız Olypus, Google’ın “Project Glass” ile gündeme oturan giyilebilir ekranlar konusunda yaptığı çalışmalardan biri olan MEG4’ü kamuoyuna tanıttı.
Şimdilik prototip aşamasında olan MEG4, 320x240 piksellik görüntü sunabiliyor ve parlaklık seviyesi 10 nit ile 2000 nit arasında değişebiliyor. 30g’lık fiziksel yapısıyla birçok gözlüğe rahatlıkla entegre edilebilen çözüm, bluetooth kablosuz bağlantı yeteneği sayesinde akıllı telefonlar ile bağlantı kurabilirken, 8 saatlik batarya ömrü sunuyor.
Olympus tarafından hakkında şimdilik bu kadar detayın paylaşıldığı MEG4 ile ilgili yeni gelişmeler geldikçe sizlere aktarmayı sürdüreceğiz.

<a href="http://en.akihabaranews.com/114178/displays/olympus-announces-the-meg4-0-its-latest-wearable-display-prototype?utm_source=rss&amp;utm_medium=rss&amp;utm_campaign=olympus-announces-the-meg4-0-its-latest-wearable-display-prototype">Akihabara News</a> Yorum Yaz
En Beğenilen Yorumlar Yorum Yaz
DH Misafiri 7 yıl en beğenilen
Aaaaaa Turkcem aaahhhhhhhh guzel dilim aaaaahh
handle degil kardesim, kullanisli uygun gibi kelimeler kullanabilirsiniz. Selam ve hurmetlerimle...
Yanıtla +6
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
fuckulteli 7 yıl
Google’ın “Project Glass” cihazıyla bambaşka bir yerde yer alıyor bu cihaz, Google'ın ki başlı başına ayrı bir mobiil haberleşme cihazı, bu ise akıllı telefonlar ile eşleşe bilen, kontrolcü niteliğinde bir cihaz gibi duruyor, akıllı telefonların kendi sesli asistanları yardımıyla bayağı işlevsel olabilecek bir donanım :) Nisepeten fiyatıda daha makul alınabilir bir şey olacaktır. Görüntüleme özellikleri biraz daha iyileştirilirse tercih sebebi olabilir benim için :) Aa tabi birde kablosuz ses sistemi, kulaklık mikrofon dahil edilmeli :)
Ama ben gözlük kullanmayan biriyim, camsız veya numarasız gözlük almalıyım sanırım :)
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Pardus Linux 7 yıl
2000 nit parlaklık doğru mu? Eğer doğruysa çok yüksek bir değer göznün dibinde insan bakamaz ona.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
irish 7 yıl
Ürünün markası "Olympus" ,
Benzer ürünün adı " Project Glass" ,
Markanın üretim alanı "Profesyonel dijital optik"
Yaptığı ürün " Prototip" ,
Ürünün "Bluetooth" bağlantı özelliği var.

vs.


Siz şimdi burda "handle" kelimesine mi takıldınız?
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
mebrar 7 yıl
Google için gayet hoş bir durum bu. Öncü şirket olmak gibi bir şey. Yani bazı şirketler sizi örnek alıyor. Gayet güzel bir durum bu. Bu da aslında bir nevi Google'ın başarısını gösteriyor.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
savinelli 7 yıl
project glass bir telefon gibi kendi donanımı ve işletim sistemi olan bir cihazken haberden anladığım kadarıyla bu cihaz sadece bir ekran veya monitör gibi çalışıyor. yani aslında birbirlerinden farklılar. bu tipte olmasa da gözlük şeklinde ekranlar yeni değiller. ileride bilgisayar monitörü olarak kullanılabilen gözlükler çıkarsa hatta yolda filmleri gözlüklerden izlemeye başlarsak şaşırmayın.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Firaristt 7 yıl
Sanırım gözlüğe takılıp çıkarılabilen bir şey olacak. eğer öyle olursa güzel olabilir. Şimdi birileri çıkar yok radyasyon zarar verir falan der konuyu katleder... Daha bunlar ilk örnekler ve güzel gelişmeler bence.
Bu arada ilk yorumun sahibine ve Türkçe öğretmenine koca bir BAN !
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
DH Misafiri 7 yıl en beğenilen
Aaaaaa Turkcem aaahhhhhhhh guzel dilim aaaaahh
handle degil kardesim, kullanisli uygun gibi kelimeler kullanabilirsiniz. Selam ve hurmetlerimle...
Yanıtla +6
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
777_E 7 yıl
google ın ürünü kendi başına bir gözlük. bu ise gözlüğe takılabilen bir aparat sanırım. o açıdan bu daha kullanışlı gibi geldi.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
PENDRAG0N 7 yıl
mpeg4 diye okudum
Yanıtla +2
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
DH Misafiri 7 yıl
evet daha "handle" duruyor. :D hey gidi heyy...
Yanıtla +3
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
SecurityMJ 7 yıl
project glass daha handle duruyor sanki
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Yorum Yaz Forumda Yanıtla
B I U " İçerik Göm DH Video Twitter YouTube Instagram Vine Künye BSC Oyun IMDb - url img @
Nasıl eklemek istersiniz?
Haftanın Beğenilen Yorumcuları
Bloodin +179 BlackLead +170 madmahmutd +143 Mugetsuga +136 deoks +131 theozy +125 Domatore +115 Galatas4ray +111 sistemli adam +89 Murat.Ak +88
Tüm güncellemelerden eposta yoluyla haberdar olun.
ŞU ANDA GÖRÜNTÜLEYEN
1 Misafir

İLGİ DÜZEYİ
6191 TIK

HABERİN ETİKETLERİ
Diğer Bilim ve Teknoloji, olympus
Facebook Sayfası260,4b
Twitter Profili69,3b
YouTube Kanalı207,9b
RSS Yayını
Sorgu:
Önceki ve Sonraki İçerikler
Daha Yeniler Daha Eskiler
Yükselişteki Paylaşımlar
Conan Unconquered PC Sistem Gereksinimleri
Bölüm Sonu Canavarı
İmamoğlu yine mantıklı cevaplarla trolleri
DH Forum
DreamHack Masters 2019'un İlk CS:GO
Bölüm Sonu Canavarı
Death Stranding Haberi / Fragmanı 29
Bölüm Sonu Canavarı
Ekrem İmamoğlu Esnafla Diyaloğu
DH Forum
iOS 13’ten ilk görüntüler geldi
DonanımHaber
Galaxy Note 10'un tasarımı netleşiyor
DonanımHaber
Microsoft modern işletim sistemi vizyonunu
DonanımHaber
Alternatif Görünümler Geri Bildirim