Olympus'dan yeni bir giyilebilir ekran prototipi; MEG4

Profesyonel dijital optik çözümleriyle yakından tanıdığımız Olypus, Google’ın “Project Glass” ile gündeme oturan giyilebilir ekranlar konusunda yaptığı çalışmalardan biri olan MEG4’ü kamuoyuna tanıttı.

Şimdilik prototip aşamasında olan MEG4, 320x240 piksellik görüntü sunabiliyor ve parlaklık seviyesi 10 nit ile 2000 nit arasında değişebiliyor. 30g’lık fiziksel yapısıyla birçok gözlüğe rahatlıkla entegre edilebilen çözüm, bluetooth kablosuz bağlantı yeteneği sayesinde akıllı telefonlar ile bağlantı kurabilirken, 8 saatlik batarya ömrü sunuyor.

Olympus tarafından hakkında şimdilik bu kadar detayın paylaşıldığı MEG4 ile ilgili yeni gelişmeler geldikçe sizlere aktarmayı sürdüreceğiz.

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