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Fotoğraf Makineleri ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Olympus'ta Super-Zoom destekli dijital fotoğraf makinesi: SP-620UZ

7 yıl (Son Güncelleme: 7 yıl)
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Fotoğraf Makineleri
LesEnfantsTerribles
Mobil Cihaz Editörü - Video Editörü
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Fotoğraf makinesi sektörünün önde gelen üreticilerinden Olympus, süper-zoom destekli dijital fotoğraf makinesi SP-620UZ'yi satışa sunmaya hazırlanıyor.
16 MP çözünürlüğe sahip olan fotoğraf makinesinde 25 mm'lik geniş açıdan 525 mm telefoto moduna kadar destek sunan 21x optik zum destekli lens bulunuyor. AA batarya ile çalışan fotoğraf makisinde, titreşim ve blur etkilerini azaltmak için CCD shift image ve Dual IS teknolojilerine yer verilmiş. SD/SDHC/SDXC/Eye-Fi gibi depolama çözümlerine destek sunan SP-620UZ, 720p video kayıt desteği de sunmakta.
Olympus'un 21x optik zum destekli fotoğraf makinesi SP-620UZ'nin Şubat ayı sonunda satışa sunulacağı belirtiliyor fakat fiyatı hakkında henüz beklenen açıklama yapılmadı.

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E_Aydin35 7 yıl
İyi bir makine, ben bununla gezegenleri inceleriim valla :P bu arada fiyatda görülse ona göre değer verilebilir :)
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Rusty 7 yıl
Size haber yazanda kabahat...
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eeevrim 7 yıl
Bu nasıl haber anlayışıdır Donanım haber !!! Nikon'un 16.1 MP CMOS sensörlü 24-1000mm lensi olan Coolpix P510 u gps destekli makine diye haber yapıp 25mm -525mm 21x optik zoom lu olympus u Süper zoom Diye haber yapmışsınız ya PES!!!
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alito 7 yıl
DH anasayfası fotoğraf makinası kataloğuna dönmüş. sayın editörler biraz başka konularıda aralara katarsanız seviniriz.
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