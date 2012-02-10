Olympus'ta Super-Zoom destekli dijital fotoğraf makinesi: SP-620UZ

Fotoğraf makinesi sektörünün önde gelen üreticilerinden Olympus, süper-zoom destekli dijital fotoğraf makinesi SP-620UZ'yi satışa sunmaya hazırlanıyor.

16 MP çözünürlüğe sahip olan fotoğraf makinesinde 25 mm'lik geniş açıdan 525 mm telefoto moduna kadar destek sunan 21x optik zum destekli lens bulunuyor. AA batarya ile çalışan fotoğraf makisinde, titreşim ve blur etkilerini azaltmak için CCD shift image ve Dual IS teknolojilerine yer verilmiş. SD/SDHC/SDXC/Eye-Fi gibi depolama çözümlerine destek sunan SP-620UZ, 720p video kayıt desteği de sunmakta.

Olympus'un 21x optik zum destekli fotoğraf makinesi SP-620UZ'nin Şubat ayı sonunda satışa sunulacağı belirtiliyor fakat fiyatı hakkında henüz beklenen açıklama yapılmadı.

