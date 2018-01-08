Omron HeartGuide akıllı saati osilometrik nabız ölçebiliyor

Bugün giyilebilir ve mobil cihazlarda nabız ölçer sensörü sıkça kullanılmaya başlandı. Ne var ki bu sensörler biraz daha amatör seviyede ve tıbbi olarak üst seviyede ölçüm yapan çok nadir. Apple’ın akıllı saati için EKG projesi üzerinde çalıştığı daha önce gündeme gelmişti. Onaylı tansiyon ölçer aletleri geliştiren Omron ise bu ihtiyaca yönelik bir akıllı saat geliştirdi.

Omron HeartGuide özellikleri ve fiyatı

Omron HeartGuide özellikleri arasında osilometrik nabız ölçer yer alıyor. Bunun anlamı bildiğimiz tansiyon aleti gibi kayışların içerisinde yer alan kılıfların şişmesi ve ölçümü daha doğru hale getirmesi. Ayrıca uyku sırasında da riskli durumlar için saat ölçüm yapmaya devam ediyor. Firma yıl içerisinde ABD ilaç komisyonundan gerekli onayları alacağını belirtiyor. Sonrasında satışa sunulacak.

Ayrıca Bkz.

"DJI’dan tek elde tutulabilen kamera dengeleyici"

Firma geçen yıl ilk prototipi geliştirmişti. Bugüne kadar 50 civarında patent başvurusu ile projeyi bugünkü haline getirdi. Pompalar, vanalar, yongalar ilk kez bu denli küçük bir cihaza göre optimize edildi. Hatta bazı pompaların bir pirinç tanesi büyüklüğünde olduğu belirtiliyor. Bunun büyük bir başarı olduğu ortada.

Ayrıca kayışların sağlam olması açısından NASA’nın Mars görevlerinde kullandığı 5 kat daha dayanıklı esnek ve sentetik bir materyal kullanılmış. Yine ilk kez bu materyalin ticari ürünlerde kullanıldığı ifade ediliyor.

Ölçüm yapıldıktan sonra uygulama değerleri analiz ediyor ve riskli durumlarda kullanıcıyı uyarıyor. Ayrıca atılan adım, gidilen mesafe ve uyku düzeni de takip edilebiliyor. 10 güne kadar kullanım süresi sunan saat yaşlı kişilerin kullanımı açısından da ideal. Saatin fiyatı 349$ olacak.