DJI’dan tek elde tutulabilen kamera dengeleyici

Adını ticari Drone modelleri ile duyurmasına rağmen özellikle Hasselblad satın alımı sonrasında DJI’ın yavaş yavaş görüntüleme sektörüne doğru adım attığını görüyoruz. Şimdilik aksesuar tarafından yol alınıyor.

DJI Ronin-S özellikleri

DJI Ronin-S, firmanın CES 2018 fuarına getirdiği yeni tek elde tutulabilen bir kamera dengeleyici aksesuarı oldu. Ronin-S adındaki ürün temel anlamda DSLR veya aynasız makineleriniz için bir Osmo Mobile versiyonu olarak da görülebilir.

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DJI’ın ilk tek elli dengeleyicisi olan Ronin-S, son dönemde iyice öne çıkmaya başlayan YouTuber içerikleri için yapılmış yerinde bir hamle olarak gösterilebilir. Dengeleyicinin yük sınırı bilinmiyor ancak Canon 5D, Panasonic GH serisi ve Sony Alpha serisi ile uyumlu olduğu belirtiliyor. Bu bakımdan telefoto tarzındaki lensler için uygun olmayabilir.

Henüz deneme şansı olmadığı için dengeleyici hakkında karşılaştırma bilgileri yok ancak DJI’ın üç eksenli gimbal’ı oldukça beğeniliyordu. Yeni dengeleyici ile birlikte Ronin uygulamasına yoğun hareket halindeyken nesneye daha iyi odaklanan Sport modu ve eksenleri manuel olarak ayarlayabildiğiniz Push modu da geliyor. Ürün DJI Pro aksesuarları ile de uyumlu.