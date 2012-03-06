Ön inceleme: Panasonic Eluga

İnceleme, Test ve Analiz Editörü
|su geçirmeyen telefonların hoparlör, mikrofon ve bağlantı yuvalarını nasıl koruyorlar?
|Panasonic markası özlediğim bir marka telefon pazarına tekrar girmesi çok güzel haber
|su geçirmezligi 1 mt ye kadar 30 dk yazıyor, yani video daki gibi bir kap tan fazlası zararlı:)
|erdi bey programın sonunda sanki ben böyle telefonun diyerek suya attı :)
|Kaç metreye kadar su geçirmiyor merak ettim. Elime geçerse denerim :)
|Videonun sonunda bayan kesin kızmıştır. Tam temizliyordu birden attın telefonu heryere su sıçrattın :D
|uzun zamandır ilk kez bu kadar estetik bir telefon görüyorum...tam diyorum "şu an elimdeki telefonu 3-5 sene kullanırım gayrı" daha altıncı ayında süper bir telefon çıkıyor, "bunu mutlaka almalıyım" oluyorum..bu nebiçim bir kısır döngüdür...elimizi cebimizden çıkaramıyoruz...
|suyun altındada konuşabiliyorsak alırım
|kız siliyor erdi bey kirletiyor fanusu
|yahu tüm global pazardaki firmalar ne düşünüyor nasıl telefon yapıyor?Telefon şahane 8megapixel kameraya sahip ama o da ne,flaşı yok!?Hangi aklın ürünüdür bu?Panasonic 1 tane telefonla yıllar sonra ilk kez global pazara çıkıyor(haberinize göre) ve ilk çıkardığı ürünle bizi samsung tan, htc den sony den farklı birşeyle karşılamıyor!Ben neden gidip panasonic alayım şimdi?Yıllardır sistemi oturmuş markalarda da benzer ürün varken?Teknik bir sıkıntı mı var acaba arka planda?Yani su geçirmeme özelliği yüzünden tek kasa telefon ve pili bile çıkmıyor acaba flaşta suyla sıkıntı mı yapıyor?Gerçi motorola defy da flaş vardı diye hatırlıyorum ve kendisi de 50 metre serbest yüzebiliyor.
Bir gün bu forumlardaki aklı basan insanlarla biz kendimize bi telefon yapacağız ve hiçbir zırtı eksik olmayacak,pili 2k mah olacak, sonra da siz firmalar nerde hata yapıyoruz diyeceksiniz.
maksat balıklar sıkılmasın :)