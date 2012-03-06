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Ön inceleme: Panasonic Eluga

7 yıl
81,7b
1
Cep Telefonları
Kısa Bağlantı Iframe Kodu
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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Barcelona'da düzenlenen Mobil Dünya Kongresi'nde Panasonic'in ince,şık ve su geçirmez tasarımıyla dikkat çeken telefonu Eluga'yı değerlendirme fırsatı bulduk.

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Stanislas Xavier 7 yıl en beğenilen
Mahalle baskısı olarak nitelediğimiz şeyin aslında "birey baskısı" denecek kadar aza indirgenebileceğini görmüş olduk iki gün içinde.Hiç tanımadığı insanların gözlüğe ve kolundaki bilekliğe yaptığı soru-alay şeklindeki yorumlar yüzünden Erdi abi bu sefer takmamış hiç birini.Halbuki ne ayıp şey insanların dış görünüşünü yargılamak."Bi de bu laflarla mı uğraşacam ya" edasıyla çıkarıp atmışsınız ama bence sizinle hiçbir şekilde ilişkisi olmayan insanların söyledikleri yüzünden hayatınızda en küçük şeyi dahi değiştirmeyin.Kendilerinden büyüklerin onlara yaptığı aynı baskı yüzünden özgür bir birey olmanın zevkini yaşayamamış bu zavallıcıklar her yerde.Ve her şeyde bunlardan çekinirsek işimiz yaş.Daha bir gözlüğe ve bilekliğe böyle bir yargıyla yaklaşan gençlerin oluşturduğu bu toplumda biz siyasi ve etnik çatışmaları aşıp kimsenin kimseye dokunmadığı bir ülke nasıl oluşturabiliriz ki ?Evet o bütün büyük sorunların temeli bireye dayanıyor.Ve bu kişiler başkalarını kendi doğrularına göre düzenlemeye çalışmayı bırakmadığı sürece hiç bir zaman gerçek anlamda huzurlu bir yaşantımız da olamayacak.
Mahalle baskısı olarak nitelediğimiz şeyin aslında "birey baskısı" denecek kadar aza indirgenebileceğini görmüş olduk iki gün içinde.Hiç tanımadığı insanların ...
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mako3e 7 yıl
bu telefon benim olsa ekran koruyucuyu açar akvaryuma koyardım geceleri.
maksat balıklar sıkılmasın :)
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mako3e 7 yıl
suyun içine calgon atsalardı telefon kireçlenmez ömrü uzardı :)
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Prequel 7 yıl
su geçirmeyen telefonların hoparlör, mikrofon ve bağlantı yuvalarını nasıl koruyorlar?
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MxFxOx 7 yıl
Panasonic markası özlediğim bir marka telefon pazarına tekrar girmesi çok güzel haber
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sedoman34 7 yıl
su geçirmezligi 1 mt ye kadar 30 dk yazıyor, yani video daki gibi bir kap tan fazlası zararlı:)
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hattoriy 7 yıl
erdi bey programın sonunda sanki ben böyle telefonun diyerek suya attı :)
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celilcetiner 7 yıl
Kaç metreye kadar su geçirmiyor merak ettim. Elime geçerse denerim :)
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Glitz 7 yıl
Videonun sonunda bayan kesin kızmıştır. Tam temizliyordu birden attın telefonu heryere su sıçrattın :D
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superegoid 7 yıl
uzun zamandır ilk kez bu kadar estetik bir telefon görüyorum...tam diyorum "şu an elimdeki telefonu 3-5 sene kullanırım gayrı" daha altıncı ayında süper bir telefon çıkıyor, "bunu mutlaka almalıyım" oluyorum..bu nebiçim bir kısır döngüdür...elimizi cebimizden çıkaramıyoruz...
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alykoo 7 yıl
suyun altındada konuşabiliyorsak alırım
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cimbomlu1905 7 yıl
kız siliyor erdi bey kirletiyor fanusu
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gageracer 7 yıl
yahu tüm global pazardaki firmalar ne düşünüyor nasıl telefon yapıyor?Telefon şahane 8megapixel kameraya sahip ama o da ne,flaşı yok!?Hangi aklın ürünüdür bu?Panasonic 1 tane telefonla yıllar sonra ilk kez global pazara çıkıyor(haberinize göre) ve ilk çıkardığı ürünle bizi samsung tan, htc den sony den farklı birşeyle karşılamıyor!Ben neden gidip panasonic alayım şimdi?Yıllardır sistemi oturmuş markalarda da benzer ürün varken?Teknik bir sıkıntı mı var acaba arka planda?Yani su geçirmeme özelliği yüzünden tek kasa telefon ve pili bile çıkmıyor acaba flaşta suyla sıkıntı mı yapıyor?Gerçi motorola defy da flaş vardı diye hatırlıyorum ve kendisi de 50 metre serbest yüzebiliyor.
Bir gün bu forumlardaki aklı basan insanlarla biz kendimize bi telefon yapacağız ve hiçbir zırtı eksik olmayacak,pili 2k mah olacak, sonra da siz firmalar nerde hata yapıyoruz diyeceksiniz.
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