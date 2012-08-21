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Operatörler - Kurumsal Haberler ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

OnLive'ın yeniden yapılanma süreci detaylanıyor

6 yıl
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Operatörler - Kurumsal Haberler
Mazhar Taylan
Haber Editörü
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Geride bıraktığımız günlerde bulut tabanlı oyun servisi OnLive'ın çok sayıda çalışanı ile yollarını ayırması, servisin kapatılacağı ve bütün çalışanlarının işten çıkarılacağı dekikodusunun yayılmasına neden olmuş ve sonrasında şirketin yeni kurulmuş bir şirket tarafından satın alındığı açıklanmıştı.

OnLive'ın alımına ilişkin detaylar ise ortaya çıkmaya başlamış durumda. Söz konusu alım işleminde sadece isim ve varlık transferinin yaşandığı, hisse ve çalışanların durumda yer almadığı belirtildi. Alımla birlikte yeniden yapılanma sürecine girmiş olan OnLive'da işten çıkarılan birçok kişinin tekrar işe alınacağı belirtiliyor. Ancak, bu süreçte çalışanların birçoğu işini kaybetmiş olacak. Ayrıca, daha fazla fonun sağlanmasıyla birlikte daha çok eski çalışanın işe tekrar alınacağının planlandığı da konuyla ilgili yapılan açıklamada yer alıyor. İşini kaybeden çalışanlara ise bu süreçte daha düşük ücretler ile danışmanlık pozisyonları önerileceği de dile getiriliyor. Yine açıklamada söz konusu sürecin üzücü olduğu ancak, OnLive'ın yeniden yapılanmasına ara vermeden devam edileceği de ifade ediliyor. 

OnLive'ın yaşadığı bu süreçten en çok etkilenen çalışanlar olsa da daha önceleri servise yatırımda bulunan HTC'nin de 40 milyon dolarlık bir rakamı kaybetmesi beklendiği dile getiriliyor. Ek olarak, servis kullanıcılarının aldıkları hizmetin sorunsuz bir şekilde devam edeceğinin de açıklamada yer aldığını belirtmekte fayda var. 

http://www.theverge.com/2012/8/17/3250589/onlive-official-layoffs-statement Yorum Yaz
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aoguz 6 yıl
Şu şartlarda OnLive vb. servisleri Türkiye'den kullanmak imkansız gibi. Çünkü Türkiye'de fiber bağlantınız bile olsa Avrupa'ya ping sürelerimiz 60-80 ms. arası, ABD'ye ping sürelerimiz 150-200 ms. arasında değişiyor. ADSL varsa bunların üzerine 20-30 ms. daha ekleniyor.
Yani bizim kullanabilmemiz için önce yurt dışı bant genişliğimizin doyum (saturasyon) noktalarına dayanmıyor olması gerekir. Ama ne çare, Bu sözler 15 yıldır söyleniyor, yetkililer ise çareyi yurt dışı hat grafiklerini gizlemekte buldular...
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konix 6 yıl
Nereden denediniz bunu?
korkuadam
Su anda kullanissiz bir sistem bana gore.Oyun keyfi vermiyor.Mouseu oynatinca 1 sn sonra geliyor.Yenilenmesi iyi olur.Eger duzgun optimizasyon yapilirsa buyuk basari elde ederler.Bir netbookta full grafikte 720P bf3 oynamak guzel olsa gerek:)

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marancı 6 yıl
Dedikodu olacak yanlis olmus
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commisslike 6 yıl
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s_demirci_53 6 yıl
ben bu servisten aşırı derecede ümitliydim artık cep telefonumda cd mw3 veya bt3 veya crysis oynayabilecektim. aslında tenis oynadım ve oynanabilirliği vardı hatta lara croft da oynadım o da gayet akıcı ama ben daha çok fps oynamak istiyorum. şahsen oyunu bile çıkmayan ps vita alacağıma kısa süreliğine onlive üyesi bile olabilirdim. şans işte...
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Bamya Avcisi 6 yıl
Su anda kullanissiz bir sistem bana gore.Oyun keyfi vermiyor.Mouse'u oynatinca 1 sn sonra geliyor.Yenilenmesi iyi olur.Eger duzgun optimizasyon yapilirsa buyuk basari elde ederler.Bir netbook'ta full grafikte 720P bf3 oynamak guzel olsa gerek:)
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