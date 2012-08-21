OnLive'ın yeniden yapılanma süreci detaylanıyor

Geride bıraktığımız günlerde bulut tabanlı oyun servisi OnLive'ın çok sayıda çalışanı ile yollarını ayırması, servisin kapatılacağı ve bütün çalışanlarının işten çıkarılacağı dekikodusunun yayılmasına neden olmuş ve sonrasında şirketin yeni kurulmuş bir şirket tarafından satın alındığı açıklanmıştı.





OnLive'ın alımına ilişkin detaylar ise ortaya çıkmaya başlamış durumda. Söz konusu alım işleminde sadece isim ve varlık transferinin yaşandığı, hisse ve çalışanların durumda yer almadığı belirtildi. Alımla birlikte yeniden yapılanma sürecine girmiş olan OnLive'da işten çıkarılan birçok kişinin tekrar işe alınacağı belirtiliyor. Ancak, bu süreçte çalışanların birçoğu işini kaybetmiş olacak. Ayrıca, daha fazla fonun sağlanmasıyla birlikte daha çok eski çalışanın işe tekrar alınacağının planlandığı da konuyla ilgili yapılan açıklamada yer alıyor. İşini kaybeden çalışanlara ise bu süreçte daha düşük ücretler ile danışmanlık pozisyonları önerileceği de dile getiriliyor. Yine açıklamada söz konusu sürecin üzücü olduğu ancak, OnLive'ın yeniden yapılanmasına ara vermeden devam edileceği de ifade ediliyor.





OnLive'ın yaşadığı bu süreçten en çok etkilenen çalışanlar olsa da daha önceleri servise yatırımda bulunan HTC'nin de 40 milyon dolarlık bir rakamı kaybetmesi beklendiği dile getiriliyor. Ek olarak, servis kullanıcılarının aldıkları hizmetin sorunsuz bir şekilde devam edeceğinin de açıklamada yer aldığını belirtmekte fayda var.

http://www.theverge.com/2012/8/17/3250589/onlive-official-layoffs-statement