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Ona aşkını PowerPoint ile anlat, romantik bir Paris seyahati kazan!

Microsoft Türkiye tarafından düzenlenecek yarışmada, PowerPoint kullanılarak sevgilisine olan hikayesini en güzel anlatan sunumun sahibi eşiyle birlikte Paris’te romantik bir tatil kazanacak.
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Diğer Yazılım
Ahmet Gözütok
Haber Müdürü
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Son dönemde farklılaştırdığı ürün ve hizmet yapısı ile kurum ve bireylerin teknolojiye daha kolay ulaşmasını ve günlük hayatlarında daha fazla kullanmalarını sağlayan Microsoft, Sevgililer Günü için yepyeni bir yarışma düzenliyor. Bu yarışmada hem iş hem eğitim hayatında sunumlar hazırlamak amacıyla yaygın olarak kullanılan PowerPoint ile hazırlanan aşk hikayeleri yarışacak. Jüri tarafından belirlenecek yarışmanın birincisi eşi ya da sevgilisiyle dünyanın en güzel kentleri arasında gösterilen Paris’te romantik bir tatil kazanacak.

11 Ocak 2017’de başlayan yarışmada, aşkını en güzel şekilde anlatıp Paris’e seyahat kazanmak isteyenler www.powerpointileanlat.com internet sitesi üzerinden başvuru yapabiliyor. Son katılım tarihinin 5 Şubat 2017 olduğu PowerPoint yarışmasında birinci olan isim 14 Şubat 2017 Sevgililer Günü’nde açıklanacak.

PowerPoint yarışması ile ilgili bütün detaylar www.powerpointileanlat.com adresinde yer alıyor.

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