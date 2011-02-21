Önde Gelen Bilgisayar Üreticileri, AMD Radeon™ HD 6450, HD 6570 ve HD 6670 Harici Ekran Kartlı Modelleri Piyasaya Sürdü

— Dell, HP ve diğer bilgisayar üreticilerinin yeni masaüstü modelleri, AMD’nin en yeni ekran kartları sayesinde gündelik uygulamaları daha hızlı çalıştırıyor, en yeni oyunlarda görülmemiş gerçekçilik elde ediyor ve AMD Eyefinity çoğul ekran teknolojisiyle çalışma alanlarını genişletiyor.–

AMD bugün bir açıklamada, sektörün önde gelen bilgisayar üreticilerinin AMD Radeon™ harici ekran kartlarını tercih ederek müşterilerin ikinci nesil DirectX® 11 ekran kartları sayesinde yeni bir gerçekçilik düzeyine erişmesini ve AMD Hızlandırılmış Paralel İşlem (APP) özelliğiyle gündelik uygulamaları daha hızlı çalışmasını mümkün kıldığını duyurdu. Ayrıca AMD Eyefinity çoğul ekran teknolojisi, çalışma alanında iki veya daha fazla monitörün birlikte kullanılarak uygulamalara daha hızlı erişilmesini ve üretkenliğin arttırılmasını sağlıyor. AMD Radeon™ HD 6450, AMD Radeon™ HD 6570 ve AMD Radeon™ HD 6670 ekran kartlarına sahip yeni masaüstü bilgisayarlar Dell, HP ve diğer önde gelen üreticiler tarafından piyasaya sunuldu.

“Bugün kullanıcıların bilgisayar deneyimleri, görsel açıdan hiç olmadığı kadar çekici olmalı, HD içerikleri ve oyunlarda sürükleyici gerçekçiliği desteklemeli,” diyen AMD GPU Birimi Genel Müdürü Matt Skynner, şöyle söyledi: “Bilgisayar üreticileri bunun için en yeni masaüstü tasarımlarına AMD Radeon™ HD 6450, AMD Radeon™ HD 6570 ve AMD Radeon™ HD 6670 ekran kartları kullanıyorlar. AMD Radeon ekran kartlarıyla endüstrinin tek ikinci nesil DirectX® 11 destekli grafiklerini ve AMD Eyefinity teknolojisini kullanabilen müşteriler, hak ettikleri mükemmel deneyimleri yaşadıklarından emin oluyorlar.”



AMD Radeon™ HD 6450, HD 6570 ve HD 6670 ekran kartlarına sahip masaüstü bilgisayarlar bugünden itibaren internette ve önde gelen perakendecilerde satışa sunuldu. Ortakların kendi markalı AMD Radeon™ HD 6450, HD 6570 ve HD 6670 ekran kartlarını 2011’in ikinci çeyreğinde piyasaya sürmesi bekleniyor.

“Dell OptiPlex ticari masaüstü bilgisayarlar, işgüçlerinden azami üretkenlik ve işbirliği isteyen kurumlar için tasarlanmıştır,” diyen Dell İstemci Ürün Grubu Pazarlama Direktörü Mike Basore, şöyle konuştu: “Grafik açısından yoğun uygulamalar, HD içerikler, çoklu ortamda eğitimler ve çok çeşitli dijital içerikler, iş dünyasının gündelik unsurları haline gelmiştir. Yakın zamanda duyurulan Dell OptiPlex masaüstünde AMD Radeon HD 6670 ekran kartının kullanılması, müşterilerimizin en iyi bilgisayar deneyimi için gerekli grafik gücünü ve görüntü kalitesini elde edebilmesi anlamına geliyor.”

En yeni AMD Radeon™ kartlarına sahip yeni bilgisayarların yaşattığı inanılmaz görsel deneyimleri mümkün kılanlardan bazıları:

AMD EyeSpeed görsel hızlandırma teknolojisi , 3D Blu-ray™, çevrimiçi videolar ve diğer HD içeriklerin pürüzsüz oynatılabilmesini ve mükemmel kalitede olmasını sağlarken, Internet Explorer 9, Google Chrome, Adobe Flash Player 10.2 ve diğer gündelik iş ve eğlence uygulamalarını AMD APP teknolojisi ile hızlandırıyor.

, 3D Blu-ray™, çevrimiçi videolar ve diğer HD içeriklerin pürüzsüz oynatılabilmesini ve mükemmel kalitede olmasını sağlarken, Internet Explorer 9, Google Chrome, Adobe Flash Player 10.2 ve diğer gündelik iş ve eğlence uygulamalarını AMD APP teknolojisi ile hızlandırıyor. AMD Eyefinity teknolojisi görüntünün üç adede kadar monitöre yayılmasını sağlayarak kullanıcıların aynı anda daha fazla uygulama çalıştırmasını ve bilgiye erişmesini mümkün kılıyor.

görüntünün üç adede kadar monitöre yayılmasını sağlayarak kullanıcıların aynı anda daha fazla uygulama çalıştırmasını ve bilgiye erişmesini mümkün kılıyor. Endüstrinin tek ikinci nesil DirectX® 11 grafikleri tüketicilerin en yeni oyunları en gerçekçi ayarlarla ve üstün performansla oynamasına imkan tanıyor.

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