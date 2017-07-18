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OnePlus 5 inceleme videosu: Bu telefon çok hızlı, çok iddialı

2 yıl
81,2b
1
Cep Telefonları
Kısa Bağlantı Iframe Kodu
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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OnePlus 5, dünya devi markaların amiral gemi telefonlarından ortalama 250-300 dolar daha ucuz. Üstelik 8GB RAM ve 128GB depolama kapasitesiyle fark atıyor. Performansı ve pil ömrü ise heyecan verici.
 
Son dönemde kullanırken bu kadar keyif aldığım ve performansına şaşırdığım az telefon olmuştur. İşte onlardan biri de OnePlus 5. 8GB RAM'i ve 128GB depolama kapasitesiyle Android dünyasındaki rakiplerini gözdağı veren telefon, hem performansı hem de pil ömrüyle şaşırtmayı başarıyor. OnePlus 5'in tüm detayları inceleme videomuzda. 

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Akstrev 2 yıl en beğenilen
En kaliteli editörsünüz. Türkiye'de sizin kadar kalitelisi yok. Bir Mesut, bir de siz. İkiniz farklı tarzda, farklılaşan iyi editörlersiniz. Ama, senin inceleme tarzın bir başka.
En kaliteli editörsünüz. Türkiye'de sizin kadar kalitelisi yok. Bir Mesut, bir de siz. İkiniz farklı tarzda, farklılaşan iyi editörlersiniz. Ama, senin inceleme...
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1 Yanıt Yanıtla +20
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fx57 2 yıl S.kar
S.kar
İncelemelerinizde karşılaştırmalarada yer verirseniz daha iyi olacağını düşünüyorum mi6 nın mı cift kameras iyi bu mu yada iphone 7 plusun mı sadece düz inceleme tatmin etmiyor acıkcası karşılaştırmanın gerekli olduğu görüşünceyim.

Merhaba,
Karşılaştırma videolarımız olacak elbette.
Ancak şu anki önceliğim Xiaomi Mi6 incelemesini bitirmek.

Teşekkürler.
S.karİncelemelerinizde karşılaştırmalarada yer verirseniz daha iyi olacağını düşünüyorum mi6 nın mı cift kameras iyi bu mu yada iphone 7 plusu...
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2 Yanıt Yanıtla +11
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badcrow 2 yıl
Bugün itibariyle s8+ dan oneplus5 geçiş yaptım şuan denemeler yapıyorum wifi kalitesi oneplus5 daha iyi ilk foto oneplus5 ikincisi s8+
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Resmin büyük halini görebilmek için tıklayın
Bugün itibariyle s8+ dan oneplus5 geçiş yaptım şuan denemeler yapıyorum wifi kalitesi oneplus5 daha iyi ilk foto oneplus5 ikincisi s8+
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TheOnu 2 yıl
Şu adamların ürettikleri telefonlara hayranım. Bu adamlar cidden telefon üretmeyi biliyorlar. Şu telefonu büyük bir üreticiye verin alır çözünürlüğü 2k yapar, bataryayı 3100 mah falan yapar; cihazın anasını ağlatır öyle piyasaya sürer. Sonraki telefonum büyük ihtimal Oneplus 3t olacak. Umarım birgün şu markanın telefonları mağazalarda satılır.
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immistercool 2 yıl
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burda bi yanlışlık var sanki
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Deae 2 yıl
Bugün alsam diyorum ne dersiniz arkadaşlar jell ekran vs bir sorun yaşar mıyım?
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ufo 2 yıl
Gule güle kullanin. Guncelleme vs sorun yok ve hic kronik hatali op duymadik.
Ama yine de o paralari garantisiZ cihaza vermek düşündürüyor beni. Xiaomi yine bir nebze.. bu çok pahali. Servis vs anlayan da yok
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Pedimento 2 yıl
17 dolara ikinci dash şarj aletini aldım Aliexpress den, orijinal EU girişli, hiç problem yok.
10 günde geldi, orijinal.
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Reklamlarr 2 yıl

Sipariş vermek isteyenler artiway ile aliexpresten 500$ a sipariş verip 1800TL lik OP5 1700 TL ye alabilir
Aliexpresten önce alışveriş yaptıkça kazandıran bonus sitesi artiway.com.tr/... siteye üye olduğunuzda hesabınıza otomatik 10 tl yatar, her yaptığınız alışverişlerden bonus kazanarak 30 TL limitte çekebilirsiniz.Telefon aldığınızda 70-80 tl geri ödeme alıyorsunuz.+10 tl ile 90 TL oluyor.
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2.399,90 TL
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ufo 2 yıl
kullanılabilirliği düşük.
Lakin şarj aleti kendine özel. Kayboldu veya ev/iş ya da iş/yazlık vs kayboldu gitti bir tane daha alamıyorsunuz. Araç şarjı yok.
HTC 10 kullanıyorum, çeşitli nedenlerden memnun değilim değiştireceğim ama qualcomm 3 şarjı yedeği var, satılıyor. Araç için qualcomm 3 var, süper de dolduruyor. Ee one plus 5 aldım napıcam ben 1 tane şarj aletiyle.
Alırsın ya satılıyor diyen varsa buyursun alsın, bakın bakalım ne istiyorlar... Gelirse tabi. Alti üstü bir şarj aleti için bu kadar işkence çok.
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CCaaNN 2 yıl ufo
Tek derdiniz bu olsun,
aliexpress.com/...
aliexpress.com/...
Ek olarak, normal bir şarj adaptörü bağladığınızda da QC olmuyor ancak normal hızla yine şarj edebiliyorsunuz.
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WoXeD 2 yıl ufo
ufo

kullanılabilirliği düşük.

Lakin şarj aleti kendine özel. Kayboldu veya ev/iş ya da iş/yazlık vs kayboldu gitti bir tane daha alamıyorsunuz. Araç şarjı yok.

HTC 10 kullanıyorum, çeşitli nedenlerden memnun değilim değiştireceğim ama qualcomm 3 şarjı yedeği var, satılıyor. Araç için qualcomm 3 var, süper de dolduruyor. Ee one plus 5 aldım napıcam ben 1 tane şarj aletiyle.

Alırsın ya satılıyor diyen varsa buyursun alsın, bakın bakalım ne istiyorlar... Gelirse tabi. Alti üstü bir şarj aleti için bu kadar işkence çok.

şarj aleti satılıyor. çok maliyeti yok. 50tl ye kablosuyla alırsınız. araç içinde dash özellikli ürünleri var yine 70tl civarında alabilirsiniz gelir.

başka telefonlar gps açık ekran açıkken araç içinde şarja takıldığında sadece pillerinin bitmesi biraz engellenirken kullandığım oneplus 3 %100 de sabit kalıyor arabadan inince full şarj ile devam ediyorum. kullandığım araç içi şarj aleti xiaominin olmasına rağmen bu sonucu alıyorum. hızlı şarj olayı kısa süreli şarjlarda aşırı başarılıyken eğerki uzun süreli şarja bağlayacaksanız 2 saat civarında alelade bulabileceğiniz 2 amper 5v şarj cihazıyla şarj oluyor. bütün cihazların pilleri dolmaya başladığında dolum hızı yavaşlar. örneğin 0 dan 90 a 1 saatte geliyor telefon ama o son %10 20 25dk sürüyor.

Birde erdi abiye mesajım var.

oneplus güncelleme konusunda bana göre en iyi firmadır. one modeli şuan 7.1.2 üzerinde çalışıyor. aynı yıl çıkmış galaxy5 ve lg g3 ün durumu ortada. oneplus forumlarını incelerseniz farkedeceğiniz üzere beta programı var oneplus ın. eğer cihazı bu yazılıma geçirirseniz (ki çok kolay) cihaz bütün güvenlik güncellemeleri ve yenilikleri ayda 2 kez aldığı güncellemeyle sahip oluyor. diğer taraftan kutudan çıktığı gibi kullanırsanız 2 ayda 1 güncelleme kesinlikle geliyor. 2 tane oneplus3 sahibiyim 1si beta programında diğeri normal romunda. 2sindende çok memnunum her güncellemede yeni bişeyler ekleniyor.
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WarSaw 2 yıl
bu donanımhaberin one plus sevdasını anlayabilmiş değilim. Aga telefon Tr de yok neyin sevdası bu yok getirilmiyor işte. bize ne one plustan
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Dreamerrrr 2 yıl WarSaw
epey.com/...
ithalatçı garantili
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axaxa 2 yıl
Risk almayı sevenler için güzel telefon
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marseltalon 2 yıl
Suya,toza dayanıklılık yok, sar değerleri çok yüksek, usb 2.0 hala ve usb 3.1 olmalıydı. Vazgeçtim.
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