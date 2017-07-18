OnePlus 5 inceleme videosu: Bu telefon çok hızlı, çok iddialı

OnePlus 5, dünya devi markaların amiral gemi telefonlarından ortalama 250-300 dolar daha ucuz. Üstelik 8GB RAM ve 128GB depolama kapasitesiyle fark atıyor. Performansı ve pil ömrü ise heyecan verici.

Son dönemde kullanırken bu kadar keyif aldığım ve performansına şaşırdığım az telefon olmuştur. İşte onlardan biri de OnePlus 5. 8GB RAM'i ve 128GB depolama kapasitesiyle Android dünyasındaki rakiplerini gözdağı veren telefon, hem performansı hem de pil ömrüyle şaşırtmayı başarıyor. OnePlus 5'in tüm detayları inceleme videomuzda.