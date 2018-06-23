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OnePlus 6'yı kullandık l Kutu açma ve ilk izlenim

11 ay
12,9b
1
Cep Telefonları
Kısa Bağlantı Iframe Kodu
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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Amiral gemisi katili olarak piyasaya çıkan OnePlus 6 elimizde. OnePlus tarafından gönderilen özel inceleme kitini açıyor telefonla birlikte gelenlere yakından bakıyor ve telefonu inceliyoruz.
Son dönemin en dikkat çekici telefonlarından OnePlus 6 elimizde. Üstelik dünyanın en büyük teknoloji yayınlarına giden özel inceleme kiti, OnePlus tarafından Türkiye'de ilk defa ve sadece Donanım Haber'e yollandı. Hem telefona hem de beraberinde gelenlere yakından bakıyor, telefonun özelliklerini inceliyor, fotoğraf ve ses kalitesiyle test sonuçlarına yakından bakıyoruz. 

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fx57 11 ay en beğenilen lebendefrans
Merhaba,
Her şey sizin için dostlar.
OnePlus'ın ülkemize yolladığı ilk ve tek test cihazı bu.
Bu çabamın asli nedeni, OnePlus'ın resmi olarak ülkemize gelmesini sağlamak. Ve şimdi yolladıkları bu özel inceleme kiti gösteriyor ki, Türkiye de şirketin radarında.
Her zaman büyük düşünelim, bugün OnePlus 6'yı başka yerlerden de bulabiliriz ama amacım firmaya ülkemizi anlatmak ve gelmelerine katkı sağlamak.
Imalı ifadelerle itibarsizlastirma girişiminizi size yakıştıramadım ne yazık ki.
Tşk.
Merhaba,Her şey sizin için dostlar.OnePlus'ın ülkemize yolladığı ilk ve tek test cihazı bu.Bu çabamın asli nedeni, OnePlus'ın resmi olarak ülke...
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1 Yanıt Yanıtla +23
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tanreall 11 ay
Kusura bakmayın da şu ana kadar 3 büyük veri toplama skandalı ortaya çıkmış bir firmadan hiçbir şey satın alınmaz. İstediği kadar uygun fiyatlı olsun, güvenlik bu kadar önemsiz bir konu mu? Üstelik verileri anonim olarak da toplamıyor, basbayağı isminize kadar kişisel bilgilerinizin ve yaptığınız işlemlerin kaydını tutuyor. Bu çok tehlikeli bir şey. Daha önce satın almış kişilere de tavsiyem bankacılık işlemlerini kesinlikle OnePlus üzerinden yapmayın.

"Ama diğer markalar da şunu yapıyor" gibi savunma mekanizmaları kurmayın, bu çok farklı bir konu. Özellikle şu kısmı önemseyin, verileri anonim olarak toplamıyor.

OnePlus'ın yaptığı neden yanlış, Levent Pekcan ve Murat Gamsız da anlatıyor.

(3:38 - 5:56)


Kusura bakmayın da şu ana kadar 3 büyük veri toplama skandalı ortaya çıkmış bir firmadan hiçbir şey satın alınmaz. İstediği kadar uygun fiyatlı olsun, güvenli...
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kymelria 11 ay
Peki bu modelde de kullanıcı verilerini toplama özelliği default olarak mi geliyor ?
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DH Misafiri 10 ay
Bu telephone alacam nerda bulum..can you help me plz
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DH Misafiri 11 ay
Kılıflar çok güzelmiş. Keşke benim olsa ??
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ankura 11 ay
Sar değeri nedir, öncekinde oldukça yüksekti bu değer.
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LukeSkywalker24 10 ay
Gecenki gibi yanlis hatirlamiyorsam
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WoXeD 11 ay
veri toplama olayı beta romda bi anlamadınız be. almayın harbiden almayın.
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dostum kertenkele 11 ay
Akıllı telefonlar heyecan vermiyor artık. Klasik her modelin kullandığı tasarımlar artık bunlar çentik yüz tanıma falan filan sıkıldım kapatıyorum videoyu
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intel7mix 11 ay dostum kertenkele
Akıllı telefonlar artık paramıza göz dikmiş durumdalar yenilik yok kaç yıldır
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bytradm 11 ay
iyi inceleme teşekkürler.
yeni tel stili bana ters arka cam,sırık ekran formatı vs.
op5 kullanıcısıyım bikez whatsuptan şüpheli dosya gelmesi üzerine
format çektim. formattan sonra sordu bilgiler oneplusa gönderilsinmi
diye tamam dedim. anladığım kadarıyla sistem -cihaz parametreleri gönderiliyor.
mobil bankacılık kullanıyorum hiç korkumda yok. aylık güncellemeler aksamadan glyr.
samsung vaadini tutar dex üzerinde tam linux verirse note serisine geçerim.
aksi halde gittiği yere kadar op5. op aynı zamanda developer cihazı gibidir sürüyle
rom bulunur.bunlarda sık güncellenmekte.
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EĞİNLİ 11 ay
Benim için kimin önce incelediği değil,inceleyen kim bu önemli,isterse diğer bütün platformlarda incelensin veya buradan başka biri incelesin içime sinmiyor,lakin erdi incelediyse bana çok samimi ve içten geliyor,öyle güven veriyor,ağzına sağlık erdi kardeş.
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ÇatlakMerlin 11 ay
One Plus 6 hakkında herhangi bir yerde doğru düzgün bilgi bile bulamadım. Burada ise detaylıca incelemişsiniz. Donanım haberi bu yüzden seviyorum ve üye oldum, elinize emeğinize sağlık.
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Tensi 11 ay
Kendinden viruslu. Orjinal, siz yorulmayin, bulastirmakla ugrasmayin diye biz ROM'a ekledik.
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Kartal Göz 11 ay
@fx57 Kaydırmalı olarak ekran görüntüsü alma özelliği MIUI arayüzlü Xiaomi'lerde vardı. Sadece Oneplus 6'da varmış ya da yeni bir özellikmiş gibi bahsedilmiş o yüzden belirtme gereği duydum. Ama gerçekten güzel bir özellik. Ben ilk Mi 6'da bunu görünce çok sevmiştim.
Bu arada Oneplus iyi güzel telefon ama fiyatları yine de biraz kabarık. Fiyat/performans'tan sadece performansa doğru bir kayma var gibi.
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