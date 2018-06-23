OnePlus 6'yı kullandık l Kutu açma ve ilk izlenim

İnceleme, Test ve Analiz Editörü
Amiral gemisi katili olarak piyasaya çıkan OnePlus 6 elimizde. OnePlus tarafından gönderilen özel inceleme kitini açıyor telefonla birlikte gelenlere yakından bakıyor ve telefonu inceliyoruz.
Son dönemin en dikkat çekici telefonlarından OnePlus 6 elimizde. Üstelik dünyanın en büyük teknoloji yayınlarına giden özel inceleme kiti, OnePlus tarafından Türkiye'de ilk defa ve sadece Donanım Haber'e yollandı. Hem telefona hem de beraberinde gelenlere yakından bakıyor, telefonun özelliklerini inceliyor, fotoğraf ve ses kalitesiyle test sonuçlarına yakından bakıyoruz.
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Her şey sizin için dostlar.
OnePlus'ın ülkemize yolladığı ilk ve tek test cihazı bu.
Bu çabamın asli nedeni, OnePlus'ın resmi olarak ülkemize gelmesini sağlamak. Ve şimdi yolladıkları bu özel inceleme kiti gösteriyor ki, Türkiye de şirketin radarında.
Her zaman büyük düşünelim, bugün OnePlus 6'yı başka yerlerden de bulabiliriz ama amacım firmaya ülkemizi anlatmak ve gelmelerine katkı sağlamak.
Imalı ifadelerle itibarsizlastirma girişiminizi size yakıştıramadım ne yazık ki.
Tşk.
"Ama diğer markalar da şunu yapıyor" gibi savunma mekanizmaları kurmayın, bu çok farklı bir konu. Özellikle şu kısmı önemseyin, verileri anonim olarak toplamıyor.
OnePlus'ın yaptığı neden yanlış, Levent Pekcan ve Murat Gamsız da anlatıyor.
(3:38 - 5:56)