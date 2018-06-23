OnePlus 6'yı kullandık l Kutu açma ve ilk izlenim

Amiral gemisi katili olarak piyasaya çıkan OnePlus 6 elimizde. OnePlus tarafından gönderilen özel inceleme kitini açıyor telefonla birlikte gelenlere yakından bakıyor ve telefonu inceliyoruz.

Son dönemin en dikkat çekici telefonlarından OnePlus 6 elimizde. Üstelik dünyanın en büyük teknoloji yayınlarına giden özel inceleme kiti, OnePlus tarafından Türkiye'de ilk defa ve sadece Donanım Haber'e yollandı. Hem telefona hem de beraberinde gelenlere yakından bakıyor, telefonun özelliklerini inceliyor, fotoğraf ve ses kalitesiyle test sonuçlarına yakından bakıyoruz.