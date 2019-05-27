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OnePlus 7 Pro kutusundan çıkıyor | ön inceleme

1 hf.
3,8b
1
Cep Telefonları
Kısa Bağlantı Iframe Kodu
Mesut Çevik
Genel Yayın Yönetmeni
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Sahip olduğu teknik özelliklerler belki de dünyanın en iyi Android telefonu diyebileceğimiz OnePlus 7 Pro kutusundan çıkıyor. Snapdragon 855, 12GB bellek ve fazlası
Sahip olduğu teknik özelliklerler belki de dünyanın en iyi Android telefonu diyebileceğimiz OnePlus 7 Pro kutusundan çıkıyor. Snapdragon 855, 12GB bellek ve fazlası 

https://www.facebook.com/groups/oneplusturkiye/
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sendemail 1 hf. en beğenilen
Telefonun ram'i benim bilgisayarların toplam raminden daha fazla lan,
Sinirleri bozacak güzellikte bir telefon, Mesut'un da sinirleri bozulmuş gibi ,
Benim sinirler boz bozuk zaten....
Şu amiral gemilerinin şöyle sorunları var ,
-Pahalılar (Tr de pahalı)
-O kadar pahalı ve zor tedarik edilebilir hale geldiler ki , bir kere aldınız mı artık o sizin değil ,siz onunsunuz.
Kendinizden daha çok önem vereceksiniz ,aman düşmesin aman bozulmasın ,fazla şey etmeyelim.
-Başına bir şey geldi mi ayrıca psikiyatri servisi lazım ,moral bozukluğuna bak ...
Halbuki ;
Örneğin al bir tane gm 9 pro konu kapansın , 1600tl ye
-enfes kamera
-efsane pil
-orta üst yeterli işlemci sd 660
-amoled ekran
-geniş ekran (çentiksiz)
Telefon tuzla buz olsa sorun değil ,yine alırsın....
Düşüncelerim bunlardır ,
Telefonun ram'i benim bilgisayarların toplam raminden daha fazla lan,Sinirleri bozacak güzellikte bir telefon, Mesut'un da sinirleri bozulmuş gibi ,Ben...
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1 Yanıt Yanıtla +9
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WB 1 hf.
Telefonu oynatmadan parmak izi okutamamak olmamis..
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Redunay 1 hf.
İşte bana yakışan bir telefon ama türkiye ye gelirmi belli değil
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DH Misafiri 1 hf.
ilk mesaj
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DH Misafiri 1 hf.
Batarya yetmiyor bu özelliklere
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DH Misafiri 1 hf.
Turkiye c. Vatandaşı olarak taşıyormuşuz sizce? Bir telefona ulasabilmek bu kadar mi zor yanlış zamanda yanlış upkede doğmak şans
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bytradm 1 hf.
64gb yarısı normalde bana yetiyor içinde tam imaj ol. rağmen.
seyahatte kutulu ssdyi takıp takılıyorum.
kasa olarak ifonun 4.7si harika DA okadar kısıtlamaya gelemem.
çok iyi ekran koyacaz diye bazen batırabiliyorlar hayalet mayalet.
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qoqoCAN 1 hf.
Alamıyoğğğ mezut reiz alamıyoğğğğğ , Ama Allah rezi olsen devlotemizden
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buraxus 1 hf.
Bu kadar iddialı başlık atmayın mesut bey bi ambargoya bakar.
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thewhitewolf 1 hf.
birde sar değerini öğrenebilsek!
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sendemail 1 hf. en beğenilen
Telefonun ram'i benim bilgisayarların toplam raminden daha fazla lan,
Sinirleri bozacak güzellikte bir telefon, Mesut'un da sinirleri bozulmuş gibi ,
Benim sinirler boz bozuk zaten....
Şu amiral gemilerinin şöyle sorunları var ,
-Pahalılar (Tr de pahalı)
-O kadar pahalı ve zor tedarik edilebilir hale geldiler ki , bir kere aldınız mı artık o sizin değil ,siz onunsunuz.
Kendinizden daha çok önem vereceksiniz ,aman düşmesin aman bozulmasın ,fazla şey etmeyelim.
-Başına bir şey geldi mi ayrıca psikiyatri servisi lazım ,moral bozukluğuna bak ...
Halbuki ;
Örneğin al bir tane gm 9 pro konu kapansın , 1600tl ye
-enfes kamera
-efsane pil
-orta üst yeterli işlemci sd 660
-amoled ekran
-geniş ekran (çentiksiz)
Telefon tuzla buz olsa sorun değil ,yine alırsın....
Düşüncelerim bunlardır ,
1 Yanıt Yanıtla +9
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intel7mix 1 hf. sendemail
Ülkeye böyle düşünen insanlar lazım...
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