OnePlus 7 Pro kutusundan çıkıyor | ön inceleme

Genel Yayın Yönetmeni
Sahip olduğu teknik özelliklerler belki de dünyanın en iyi Android telefonu diyebileceğimiz OnePlus 7 Pro kutusundan çıkıyor. Snapdragon 855, 12GB bellek ve fazlası
Sahip olduğu teknik özelliklerler belki de dünyanın en iyi Android telefonu diyebileceğimiz OnePlus 7 Pro kutusundan çıkıyor. Snapdragon 855, 12GB bellek ve fazlası
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Sinirleri bozacak güzellikte bir telefon, Mesut'un da sinirleri bozulmuş gibi ,
Benim sinirler boz bozuk zaten....
Şu amiral gemilerinin şöyle sorunları var ,
-Pahalılar (Tr de pahalı)
-O kadar pahalı ve zor tedarik edilebilir hale geldiler ki , bir kere aldınız mı artık o sizin değil ,siz onunsunuz.
Kendinizden daha çok önem vereceksiniz ,aman düşmesin aman bozulmasın ,fazla şey etmeyelim.
-Başına bir şey geldi mi ayrıca psikiyatri servisi lazım ,moral bozukluğuna bak ...
Halbuki ;
Örneğin al bir tane gm 9 pro konu kapansın , 1600tl ye
-enfes kamera
-efsane pil
-orta üst yeterli işlemci sd 660
-amoled ekran
-geniş ekran (çentiksiz)
Telefon tuzla buz olsa sorun değil ,yine alırsın....
Düşüncelerim bunlardır ,