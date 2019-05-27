OnePlus 7 Pro kutusundan çıkıyor | ön inceleme

Sahip olduğu teknik özelliklerler belki de dünyanın en iyi Android telefonu diyebileceğimiz OnePlus 7 Pro kutusundan çıkıyor. Snapdragon 855, 12GB bellek ve fazlası

Sahip olduğu teknik özelliklerler belki de dünyanın en iyi Android telefonu diyebileceğimiz OnePlus 7 Pro kutusundan çıkıyor. Snapdragon 855, 12GB bellek ve fazlası

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