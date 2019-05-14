OnePlus 7 ve OnePlus 7 Pro tanıtıldı: İşte özellikleri ve fiyatı

OnePlus 7 ve OnePlus 7 Pro an itibariyle tanıtıldı. Her iki cihaz hakkında çıkan sızıntılarda birçok özellik öğrenilmişti. Bugün ise resmiyet kazandığını söyleyebiliriz. Açılır kapanır ön kamera mekanizması, üçlü arka kamera ve 90 Hz ekran gibi özel detaylar Pro modele özel sunulacak. Bu yüzden ilk olarak OnePlus 7 Pro’ya göz atalım.

Tasarım ve Ekran

OnePlus 7 Pro açılır kapanır ön kamera mekanizması sayesinde tamamıyla çerçevesiz tasarıma sahip. Kavisli ekranla birleşen çerçevesiz tasarım oldukça şık görünüyor. Arka tarafında renk geçişli kapak üzerine konumlandırılmış üçlü kamera paketi ve OnePlus logosu mevcut. Ortadaki OnePlus logosuna önceki modellerden aşinayız ancak altta bulunan metin şeklinde OnePlus logosu yeni bir detay. Her ne kadar tasarım konusu göreceli bir kavram olsa da çoğu kullanıcı OnePlus 7 Pro’yu beğenecektir.

Ekran tarafına baktığımızda 6.67 inç boyutunda, 3120 x 1440 piksel çözünürlüklü Fluid AMOLED ekran bizleri karşılıyor. Firmanın en iddialı olduğu konu ekran kısmı. 90 Hz tazeleme hızı, HDR10+ ve yapılan özel çalışmalarla birlikte ekran deneyiminin yeni bir seviyeye çıktığı söyleniyor. Altı çizilen temel nokta 90 Hz ekranın hızlı ve pürüzsüz bir kullanım sunduğu. Ek olarak DisplayMate testinden en yüksek puan olan A+ puan alan cihaz, iddiasını belgelemiş oldu. Telefonun parmak izi sensörü de bu ekranın altında.

Performans ve Batarya

İçinde bulunduğumuz yılın amiral gemi modellerinde sıkça gördüğümüz Snapdragon 855 yonga seti, OnePlus 7 Pro’nun da temelini oluşturuyor. Sıvı soğutma ile desteklenen yonga setine, tercihinize göre 12 GB’a kadar RAM ve 256 GB’a kadar depolama eşlik ediyor. Depolama teknolojisi olarak UFS 3.0 kullanan cihaz süper hızlı veri transferine imkan tanıyor. Adreno 640 grafik birimini içeren Snapdragon 855 gerek gündelik kullanımda gerekse de oyunlarda en üst düzey performansı kullanıcılara sunuyor. Son olarak tüm bu paket 4000 mAh kapasiteli batarya ile beslenecek. Bataryayı 30W Warp Charge hızlı şarj teknolojisi sayesinde hızla doldurabileceksiniz.

Kamera ve diğer özellikler

OnePlus 7 Pro kamera kısmında da oldukça iddialı. Üç arka kamerayla gelen cihazın ana sensörü 48 MP. f/1.6 diyafram açıklığı ile gelen bu ana kameraya 3x optik yakınlaştırma özelliğine sahip 8 MP telefoto sensör ve 16 MP’lik ultra geniş açı sensörü eşlik ediyor. Ana kamera hem OIS (optik görüntü sabitleme) hem de EIS (elektronik görüntü sabitleme) desteği sayesinde sarsıntı ve titremeleri engelleyecek. f/1.6 diyafram açıklığı etkileyici düşük ışık fotoğraflarına imkan tanıyor. Ek olarak 4K 60 FPS video çekme yeteneği mevcut. Ön taraftaki açılır kapanır mekanizmasının içerisinde ise 16 MP çözünürlüğünde, f/2.2 diyafram aralığıyla gelen özçekim kamerası yer alıyor. Mekanizma firma tarafından 300.000 kez test edilmiş. Ek olarak telefon düştüğünü algılandığında otomatik olarak mekanizmayı kapatabiliyor.

Cihazın diğer özellikleri USB 3.1 (Type-C) bağlantı, aptX HD, Bluetooth 5.0, daha güçlü titreşim motoru, stereo hoparlör, NFC, yüz tanıma ile kilit açma, yavaş çekim video çekme vb. şeklinde uzuyor. Maalesef 3.5 mm kulaklık girişi bulunmadığını söyleyelim.

OnePlus 7 özellikleri

OnePlus 7, firmanın uygun fiyat odağını koruyacağı model oluyor. Bu yüzden Pro’da yer alan çoğu özellik OnePlus 7’de yok. Bunlardan en dikkat çekeni açılır kapanır ön kamera mekanizmasının bulunmaması. Su damlası çentik tasarımı ile gelen cihaz, kavisli ekrana da sahip değil. Çene çerçeve kalınlığı Pro modele kıyasla daha fazla. Ekran boyutu 6.2 inçe, çözünürlük 2340 x 1080 piksele iniyor. Tazeleme hızı standart 60 Hz. Kamera paketinde 48 MP ana sensör yerini koruyor. Yardımcı kameralara olarak 5 MP sensör var. Yani cihaz üç değil iki arka kamera bulunduruyor. Pro modeldeki geniş açı kamera çıkarılmış. Her konuda kırpılma yaşayan OnePlus 7 3700 mAh batarya kapasitesiyle geride bırakabiliyor.

Fiyatlandırma ve renk seçenekleri

OnePlus 7 ve OnePlus 7 Pro için siyah renk ortak. OnePlus 7 Pro’nun özel olarak mavi ve altın renkleri bulunuyor. OnePlus OnePlus 7 Pro ise 669 dolar başlangıç fiyatına sahip. OnePlus Satışlarına 17 Mayıs tarihinde başlanacak. OnePlus 7 ABD'de tanıtılmadı. Onun yerine İngiltere fiyatını yazdık. Depolama ve RAM seçeneklerine göre fiyatlar şu şekilde:

OnePlus 7 Pro 6 GB RAM + 128 GB depolama: 669 dolar

OnePlus 7 Pro 8 GB RAM + 256 GB depolama: 699 dolar

OnePlus 7 Pro 12 GB RAM + 256 GB depolama: 749 dolar

OnePlus 7 + 6 GB RAM + 128 GB depolama: 499 Sterlin (İngiltere fiyatı)

OnePlus 7 12GB RAM + 256 GB depolama: 549 Sterlin (İngiltere fiyatı)

OnePlus 7 Pro özellikleri

Ekran: 6.67 inç, 3120 x 1440 ( 90 Hz OLED) ekran

6.67 inç, 3120 x 1440 ( 90 Hz OLED) ekran İşlemci: Qualcomm Snapdragon 855

Qualcomm Snapdragon 855 Boyut ve ağırlık: 162.6 x 76 x 8.8 mm, 210 gram

162.6 x 76 x 8.8 mm, 210 gram RAM: 6 GB / 8 GB / 12 GB

6 GB / 8 GB / 12 GB Arka kamera: 48 MP (f/1.6) + 8 MP (3x telefoto) + 16 MP (ultra geniş açı)

48 MP (f/1.6) + 8 MP (3x telefoto) + 16 MP (ultra geniş açı) Ön kamera: 16 MP

16 MP Depolama: 128 GB / 256 GB

128 GB / 256 GB Batarya: 4000 mAh

4000 mAh İşletim sistemi: Android 9 Pie (2 yıl işletim sistemi, 3 yıl güvenlik güncellemesi)

Android 9 Pie (2 yıl işletim sistemi, 3 yıl güvenlik güncellemesi) Diğer: Parmak izi (ekran üzerinden), 30W hızlı şarj

OnePlus 7 özellikleri

Ekran: 6.41 inç, 2340 x 1080 ( Full HD+) ekran

6.41 inç, 2340 x 1080 ( Full HD+) ekran İşlemci: Qualcomm Snapdragon 855

Qualcomm Snapdragon 855 Boyut ve ağırlık: 157,7 x 74,8 x 8,2 mm, 182 gram

157,7 x 74,8 x 8,2 mm, 182 gram RAM: 6 GB / 8 GB

6 GB / 8 GB Arka kamera: 48 MP + 5 MP

48 MP + 5 MP Ön kamera: 16 MP

16 MP Depolama: 128 GB / 256 GB

128 GB / 256 GB Batarya: 3700 mAh

3700 mAh İşletim sistemi: Android 9 Pie (2 yıl işletim sistemi, 3 yıl güvenlik güncellemesi)

Android 9 Pie (2 yıl işletim sistemi, 3 yıl güvenlik güncellemesi) Diğer: Parmak izi (ekran üzerinden), 30W hızlı şarj