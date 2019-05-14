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OnePlus 7 ve OnePlus 7 Pro tanıtıldı: İşte özellikleri ve fiyatı

Meraklı bekleyiş an itibariyle son buldu ve OnePlus 7 serisi tanıtıldı. Açılır kapanır ön mekanizma ve 90 Hz ekran gibi çoğu detay Pro modele saklandı. Detaylar haberimizde.
3 hf. (Son Güncelleme: 3 hf.)
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Cep Telefonları
Onur Emre Karadağ
Yazar
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OnePlus 7 ve OnePlus 7 Pro tanıtıldı: İşte özellikleri ve fiyatı
OnePlus 7 ve OnePlus 7 Pro an itibariyle tanıtıldı. Her iki cihaz hakkında çıkan sızıntılarda birçok özellik öğrenilmişti. Bugün ise resmiyet kazandığını söyleyebiliriz. Açılır kapanır ön kamera mekanizması, üçlü arka kamera ve 90 Hz ekran gibi özel detaylar Pro modele özel sunulacak. Bu yüzden ilk olarak OnePlus 7 Pro’ya göz atalım.

Tasarım ve Ekran

OnePlus 7 Pro açılır kapanır ön kamera mekanizması sayesinde tamamıyla çerçevesiz tasarıma sahip. Kavisli ekranla birleşen çerçevesiz tasarım oldukça şık görünüyor. Arka tarafında renk geçişli kapak üzerine konumlandırılmış üçlü kamera paketi ve OnePlus logosu mevcut. Ortadaki OnePlus logosuna önceki modellerden aşinayız ancak altta bulunan metin şeklinde OnePlus logosu yeni bir detay. Her ne kadar tasarım konusu göreceli bir kavram olsa da çoğu kullanıcı OnePlus 7 Pro’yu beğenecektir.

OnePlus 7 ve OnePlus 7 Pro tanıtıldı: İşte özellikleri ve fiyatı
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Ekran tarafına baktığımızda 6.67 inç boyutunda, 3120 x 1440 piksel çözünürlüklü Fluid AMOLED ekran bizleri karşılıyor. Firmanın en iddialı olduğu konu ekran kısmı. 90 Hz tazeleme hızı, HDR10+ ve yapılan özel çalışmalarla birlikte ekran deneyiminin yeni bir seviyeye çıktığı söyleniyor. Altı çizilen temel nokta 90 Hz ekranın hızlı ve pürüzsüz bir kullanım sunduğu. Ek olarak DisplayMate testinden en yüksek puan olan A+ puan alan cihaz, iddiasını belgelemiş oldu. Telefonun parmak izi sensörü de bu ekranın altında.

Performans ve Batarya

İçinde bulunduğumuz yılın amiral gemi modellerinde sıkça gördüğümüz Snapdragon 855 yonga seti, OnePlus 7 Pro’nun da temelini oluşturuyor. Sıvı soğutma ile desteklenen yonga setine, tercihinize göre 12 GB’a kadar RAM ve 256 GB’a kadar depolama eşlik ediyor. Depolama teknolojisi olarak UFS 3.0 kullanan cihaz süper hızlı veri transferine imkan tanıyor. Adreno 640 grafik birimini içeren Snapdragon 855 gerek gündelik kullanımda gerekse de oyunlarda en üst düzey performansı kullanıcılara sunuyor. Son olarak tüm bu paket 4000 mAh kapasiteli batarya ile beslenecek. Bataryayı 30W Warp Charge hızlı şarj teknolojisi sayesinde hızla doldurabileceksiniz.

Kamera ve diğer özellikler

OnePlus 7 Pro kamera kısmında da oldukça iddialı. Üç arka kamerayla gelen cihazın ana sensörü 48 MP. f/1.6 diyafram açıklığı ile gelen bu ana kameraya 3x optik yakınlaştırma özelliğine sahip 8 MP telefoto sensör ve 16 MP’lik ultra geniş açı sensörü eşlik ediyor. Ana kamera hem OIS (optik görüntü sabitleme) hem de EIS (elektronik görüntü sabitleme) desteği sayesinde sarsıntı ve titremeleri engelleyecek. f/1.6 diyafram açıklığı etkileyici düşük ışık fotoğraflarına imkan tanıyor. Ek olarak 4K 60 FPS video çekme yeteneği mevcut. Ön taraftaki açılır kapanır mekanizmasının içerisinde ise 16 MP çözünürlüğünde, f/2.2 diyafram aralığıyla gelen özçekim kamerası yer alıyor. Mekanizma firma tarafından 300.000 kez test edilmiş. Ek olarak telefon düştüğünü algılandığında otomatik olarak mekanizmayı kapatabiliyor.

OnePlus 7 ve OnePlus 7 Pro tanıtıldı: İşte özellikleri ve fiyatı
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Cihazın diğer özellikleri USB 3.1 (Type-C) bağlantı, aptX HD, Bluetooth 5.0, daha güçlü titreşim motoru, stereo hoparlör, NFC, yüz tanıma ile kilit açma, yavaş çekim video çekme vb. şeklinde uzuyor. Maalesef 3.5 mm kulaklık girişi bulunmadığını söyleyelim.

OnePlus 7 özellikleri

OnePlus 7 ve OnePlus 7 Pro tanıtıldı: İşte özellikleri ve fiyatı
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OnePlus 7, firmanın uygun fiyat odağını koruyacağı model oluyor. Bu yüzden Pro’da yer alan çoğu özellik OnePlus 7’de yok. Bunlardan en dikkat çekeni açılır kapanır ön kamera mekanizmasının bulunmaması. Su damlası çentik tasarımı ile gelen cihaz, kavisli ekrana da sahip değil. Çene çerçeve kalınlığı Pro modele kıyasla daha fazla. Ekran boyutu 6.2 inçe, çözünürlük 2340 x 1080 piksele iniyor. Tazeleme hızı standart 60 Hz.  Kamera paketinde 48 MP ana sensör yerini koruyor. Yardımcı kameralara olarak 5 MP sensör var. Yani cihaz üç değil iki arka kamera bulunduruyor. Pro modeldeki geniş açı kamera çıkarılmış. Her konuda kırpılma yaşayan OnePlus 7 3700 mAh batarya kapasitesiyle geride bırakabiliyor.

Fiyatlandırma ve renk seçenekleri

OnePlus 7 ve OnePlus 7 Pro tanıtıldı: İşte özellikleri ve fiyatı
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OnePlus 7 ve OnePlus 7 Pro için siyah renk ortak. OnePlus 7 Pro’nun özel olarak mavi ve altın renkleri bulunuyor. OnePlus OnePlus 7 Pro ise 669 dolar başlangıç fiyatına sahip. OnePlus Satışlarına 17 Mayıs tarihinde başlanacak. OnePlus 7 ABD'de tanıtılmadı. Onun yerine İngiltere fiyatını yazdık. Depolama ve RAM seçeneklerine göre fiyatlar şu şekilde:

OnePlus 7 Pro 6 GB RAM + 128 GB depolama: 669 dolar

OnePlus 7 Pro 8 GB RAM + 256 GB depolama: 699 dolar

OnePlus 7 Pro 12 GB RAM + 256 GB depolama: 749 dolar

OnePlus 7 + 6 GB RAM + 128 GB depolama: 499 Sterlin (İngiltere fiyatı)

OnePlus 7 12GB RAM + 256 GB depolama: 549 Sterlin (İngiltere fiyatı)

OnePlus 7 Pro özellikleri

  • Ekran: 6.67 inç, 3120 x 1440 ( 90 Hz OLED) ekran
  • İşlemci: Qualcomm Snapdragon 855
  • Boyut ve ağırlık: 162.6 x 76 x 8.8 mm, 210 gram
  • RAM: 6 GB / 8 GB / 12 GB
  • Arka kamera: 48 MP (f/1.6) + 8 MP (3x telefoto) + 16 MP (ultra geniş açı)
  • Ön kamera: 16 MP
  • Depolama: 128 GB / 256 GB
  • Batarya: 4000 mAh
  • İşletim sistemi: Android 9 Pie (2 yıl işletim sistemi, 3 yıl güvenlik güncellemesi)
  • Diğer:  Parmak izi (ekran üzerinden), 30W hızlı şarj

OnePlus 7 özellikleri

  • Ekran: 6.41 inç, 2340 x 1080 ( Full HD+) ekran
  • İşlemci: Qualcomm Snapdragon 855
  • Boyut ve ağırlık: 157,7 x 74,8 x 8,2 mm, 182 gram
  • RAM: 6 GB / 8 GB
  • Arka kamera: 48 MP + 5 MP
  • Ön kamera: 16 MP
  • Depolama: 128 GB / 256 GB
  • Batarya: 3700 mAh
  • İşletim sistemi: Android 9 Pie (2 yıl işletim sistemi, 3 yıl güvenlik güncellemesi)
  • Diğer:  Parmak izi (ekran üzerinden), 30W hızlı şarj 

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General. 3 hf. en beğenilen
7 pro bana göre efsane bir cihaz olmuş.
Fiyata gelirsek bizim paramız çöp adamların ne suçu var.
Kendi birim parasıyla Avrupa’da bedava gibi bişey.
Ver mehteri ver.
7 pro bana göre efsane bir cihaz olmuş.Fiyata gelirsek bizim paramız çöp adamların ne suçu var.Kendi birim parasıyla Avrupa’da bedava gibi bişey.
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Mr. Jingles 3 hf.
Huawei P30 serisine bu kadar para vereceğinize OnePlus 7 alın geçin.
- HDR10+ (P30’da yok)
- 4K 60 fps (P30’da yok, hatta 4K 30 fps bile 10 dakika sınırlı)
- SDM855 (P30’daki Kirin 980 yanından geçemez)
- OxygenOS ile düzenli güncellenen sistem (EMUI ile kıyaslanamaz)
- UFS 3.0 (P30 UFS 2.1)
Her türlü P30’dan iyi olmuş.
Huawei P30 serisine bu kadar para vereceğinize OnePlus 7 alın geçin.- HDR10+ (P30’da yok)- 4K 60 fps (P30’da yok, hatta 4K 30 fps bile 10 dakika sınırl...
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GoldPunch 3 hf.

Mükemmel değil mi yahu, her şeyin en iyisinden koymuş adamlar. Tasarım da aşırı şık olmuş.

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kule_genclik 3 hf.
htc m8den beri telefon degistirmedim ama artik acayip kasiyor klavye acilmadan ben yazimi bitiriyorum hayali klavyeyle .

Bu telefonu turkiyeden nasil alicaz abi biri aydinlatabilir mi?
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ibrahim_koparal 3 hf.
KKTC üzerinden cihazı nasıl satın alabilecegimizi anlatabilecek bir arkadaşımız var mı?
1-oneplus ın KKTC de bir satış ofisi varmı?
2-yoksa ödemeyi TR kredi kartımızla site üzerinden yapabiliyormuyuz?
3-yapabiliyorsak kur farkı ödememek için hangi bankanın hangi kartını kullanmak gerek?
4-KKTC yasayan Arkadasımızın adresine sorunsuz teslim ediliyor mu?
5-ekstra dan herhangi bir vergilendirme yada masraf varmı?
oneplus 7 alıcam düz versiyonunu. alım konusunu bilen arkadaslar bizleri aydınlatabilirse sevinirim. saygılarımla....
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zaomss 3 hf. ibrahim_koparal
hocam satış ofisi yok fakat KKTC ye ücretsiz kargo ile internet sitesinden alabiliyorsunuz diye biliyorum. KKTC de herhangi bir gümrük sınırlaması olmadığı için oradayken aliexpressle bile telefon alabilirsiniz. mastercard kredi kartınız varsa internet sitesinden ödersiniz. keşke benimde imkanım olsa da kktcden alabilsem.
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FBcoskunFB 3 hf.
Burayı da Android bir yıla çöp olurcular sarmış. 9 sene iPhone kullanıp son 20 aydır ise xiaomi mi6 kullanıyorum. O dönem bütçe yetmediği için iphone alamadım. Su an xs max alacak durumum var ama yine android bakıyorum. En buyuk sebebi pil ömrü.iki seneye yaklasan cihazda hala bir sarjla tüm günü cikarabiliyorum.9 senelik iphone kullanimimda cihazi aldiktan 7-8 ay sonra gun icinde defalarca kez sarja tak çıkar yapmam gerekiyordu. Ve androidde iki senedir hicbir donma kasilma vs yaşamadım. Hicbir temizlik hafiza bosaltma vs yapmadigim halde.
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gacvokem 3 hf.
anlatmaya gerek yok görüyorsunuz mükemmel :)
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imamalemdar 3 hf.
Oneplus 7, 6T'nin kopyası olmuş resmen.
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zero fear 3 hf.
Uzun zamandır almak istediğim tek telefon olabilir. Eksiksiz olmuş, adeta sanat eseri.
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urfes 3 hf.
One plus adamı pişman etmeyen telefon. Çok kaliteli telefon üretiyorlar. 9 aydır kullanıyorum maaşallah taş gibi. Özellikle hızlı şarj tam bir nimet...
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Mr. Jingles 3 hf.
Firmanın tek eksi yanı bence Pro değil de normal modelde çok fazla özellikten kısılması. 90 Hz tazeleme ve açılır kamera mekanizması olmayabilir çok da takılınacak bir mevzu değil ama HDR10+ özelliğini normal modelde sunmamaları hiç yakışmamış. Hadi HDR10+ yok bari HDR10 olsaydı.
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nitefox1337 3 hf.
Oneplus 7 Pro bu yilin en iyi telefonu. Bi cogunuz yok samsung veya diger android telefonlara yoneliyo ama fark etmedikleri unsurlar var.
Unsurlar sunlar:
1.Islemci
Islemcisi Snapdragon olmayan, (ozellikle Snapdragon 855) telefon almayin. bu kadar basit. Snapdragon islemcisi olmadan, (Dahilinde Adreno goruntu cipi var icinde)) ne dogru durust oyun oynayabilirsiniz, nede kameranin islemlerini yeterli hizda yapabilirsiniz, nede RAM in potansyelini dogru durust kullanabilirsiniz.
Ornek: Hepinizin bildigi gibi Samsung Avrupa ve Asya da kendi dandik Exynos islemcisini kullaniyo. Exynos genelde multitask ta iyidir ama tek islem isteyen goruntu temelli (video oynatma, oyun oynama gibi) islemlerde her zaman geride kalmistir.
Ispat: youtube.com/...
Yani, eger Oneplus 7 Pro yu, Samsungla karsilastircaksaniz, bari Amerikada satilan Samsung Galaxy lerle karsilastirin. Yoksa Turkiye den alicaginiz Samsung Telefonla karsilastirmayi dusunmeyin bile.
Oneplus 7 Pro da Snapdragon 855 var. Galaxy S10 serisinde Exynos var. Secim: Tabiki Oneplus 7 Pro.
2. Kamera
Telefonlarin cogu Sony nin kamera sensorlarini kullaniyo. Yani hepsi hemen hemen ayni. Izlediginiz yabanci Youtubecularin sanki National Geografik icin calisicakmisiniz gibi size telefon kameralarinin renk tonlarini anlatmalarina takilmayin. Hepsi hava civa.
Kameralar da ki tek farklar, sirketlerin getirdikleri ufak tefek eklemeler. Yok gibi bi mercek daha ekliyo, 10 kere zoomluyo, digeri yazilimini farkli gelistiriyo falan filan.
Belgesek filmi cekmeyi dusunmuyosaniz, su anki tum amiral telefonlarin kamerasi hayli hayli yeter, ve goruntu farklari fark edilmicek kadar dusuk.
Bu yuzden yok Oneplus 7 proymus, yok huwai mis yok samsung mus, hic fark etmez, hepsi hemen hemen ayni.
3. Ekran
En onemlisi bu. Ekran. 7/24 telefonunuzu en cok kullanma sekliniz telefonunuza bakmaktir. Oncelik her zaman ekran olmalidir. Bu konuda zaten su anda Oneplus 7 Pro en iyi telefon. 90hz amoled 1440 e 3120 cozunulurlukte baska telefon yok. Ustelik sacma sapan kamera deligi falan da yok.
Oneplus 7 pro bu konuda en iyisi. Kesin secim.
4. Hiz ve isletim sistemi
Oneplus zaten bu konuda gayet basarili, ve bir cok onbakis testinde rakiplerini geride birakiyo. Ama birakmasa da zaten icindeki islemci belli. Isletim sistemi hizli ve temiz.
Oneplus 7 pro da gereksiz acilma efektleri, suslemeler yok. Bu da sistemi bayag hizlandirmis. Bide ustune 90hz goruntu ve SD855 hizi ekledinizmi, olay bitmistir.
5. Son olarak tabiki, ivir zivir ozellikler ve fiyat.
Bu kadar guclu bir telefonun 669 dolara satilmasi bayag bayag ciddi bir avantaj. "Wirless Charging", "Derinlik sensoru", "kulaklik girisi" gibi ivir zivir ozelliklere takilmadiginiz surece, bu fiyatta boyle telefon zaten bulamazsiniz.
Bu yuzden, lutfen "bu telefon alinirmi?" "Samsung daha iyimidir" gibi sorular yerine, "BU TELEFONU NERDEN ALABILIRIM!?!?!? NE ZAMAN TURKIYE YE GELIYOR?" gibi konulara yonelsek bu forum super olur! 10 uncu sorusum, dogru durust bi cevap yok!
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