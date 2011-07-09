Onkyo'dan yeni Blu-ray oynatıcısı; BD-SP809

Japonya'nın önde gelen elektronik üreticilerinden Onkyo, ürün gamına yeni bir blu-ray oynatıcısını ekledi. 599 dolarlık fiyatıyla raflardaki yerini almaya hazırlanan BD-SP809, 3D yenetekleriyle öne çıkıyor.

THX Blu-ray sertifikasına sahip olan Onkyo BD-SP809, optik girişinin yanı sıra sahip olduğu USB portu ile USB depolama birimlerinden ya da Ethernet portu ile DLNA 1.5 desteği ve Neflix, Vudu'nun da aralarından bulunduğu çevrimiçi yayın servislerinden içerik alabiliyor. Bir çift HDMI çıkışı ile iki adet yüksek çözünürlüklü görüntüleme birimlerine destek sunan cihazın üzerinde, komponent çıkışlar, TOSLINK & digital koaksiyel çıkışlar ile RS232 portu bulunuyor. Oynatıcı, ayrıca, Marvell'in Qdeo teknoloji sayesinde 1080p upscale edebiliyor, istenmeyen sesleri azaltabiliyor ve deinterlacing yapabiliyor.

<a href="http://www.crunchgear.com/2011/07/07/the-onkyo-bd-sp809-blu-ray-player-3d-netflix-and-a-lovely-thx-certification/">CrunchGear</a>