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Blu-Ray / DVD Player ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Onkyo'dan yeni Blu-ray oynatıcısı; BD-SP809

8 yıl (Son Güncelleme: 8 yıl)
10,9b
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Blu-Ray / DVD Player
Shady
Haber Editörü
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Onkyo'dan yeni Blu-ray oynatıcısı; BD-SP809
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Japonya'nın önde gelen elektronik üreticilerinden Onkyo, ürün gamına yeni bir blu-ray oynatıcısını ekledi. 599 dolarlık fiyatıyla raflardaki yerini almaya hazırlanan BD-SP809, 3D yenetekleriyle öne çıkıyor.

THX Blu-ray sertifikasına sahip olan Onkyo BD-SP809, optik girişinin yanı sıra sahip olduğu USB portu ile USB depolama birimlerinden ya da Ethernet portu ile DLNA 1.5 desteği ve Neflix, Vudu'nun da aralarından bulunduğu çevrimiçi yayın servislerinden içerik alabiliyor. Bir çift HDMI çıkışı ile iki adet yüksek çözünürlüklü görüntüleme birimlerine destek sunan cihazın üzerinde, komponent çıkışlar, TOSLINK & digital koaksiyel çıkışlar ile RS232 portu bulunuyor. Oynatıcı, ayrıca, Marvell'in Qdeo teknoloji sayesinde 1080p upscale edebiliyor, istenmeyen sesleri azaltabiliyor ve deinterlacing yapabiliyor.

Onkyo'dan yeni Blu-ray oynatıcısı; BD-SP809
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<a href="http://www.crunchgear.com/2011/07/07/the-onkyo-bd-sp809-blu-ray-player-3d-netflix-and-a-lovely-thx-certification/">CrunchGear</a> Yorum Yaz
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eriten 8 yıl
Bunu bir avr üzerine koyacağını düşünürsen cokta gösterişli bir cihaz ben bunun tamamlanması icin silverstone lc 10 htpc kasa kullandım oda bu concepte uygun hifi sistemler icin cok jan jan beklememek gerek bunun şikligi gayet yeterli bence
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eriten 8 yıl
600 liraya Sony almaksa amacın bu markalara hiç bakma bile bunlar sana gelmez kardes hifi dech sistemler icin
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Yilmaz07 8 yıl
Onkyo SOny'den üstündür.
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Batuist 8 yıl
tasarımı biraz kaba gibi.. benzer özelliklere sahip daha şık ince oynatıcılar gördüm.
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Mobile Prof. 8 yıl
Bluray görüntü performansı nasıl acaba.
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istcool 8 yıl Batuist
Batuist

tasarımı biraz kaba gibi.. benzer özelliklere sahip daha şık ince oynatıcılar gördüm.


Performansa ve kalitesine diyecek lazım yok sonuçta Onkyo fakat arkadaşlar görüntü acısından 1989 yapımı vcd player gibi.

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