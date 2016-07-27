Operatörlerin cevaplamadığı sorularımız

Türkiye'nin önde gelen operatörleri genişbant interneti ülke genelinde daha hızlı yaygınlaştırabilmek adına ortak şirket kurarak işbirliği yapmaya karar verdi, biz de merak ettiklerimizi sorduk.

Turkcell, Vodafone ve Türksat güç birliği yaparak fiber altyapı yatırımları için ortak şirket kurdu ve tek koldan ilerlemeye karar verdi. Duyurunun yapıldığı toplantı da biz de sorularımız sorduk, bakalım nasıl yanıt almışız.

Editörün Notu: Ses kalitesi için özür dileriz zira soru sorma süreci spontane geliştiğinden ekipmanı kuramadık ve kaydı telefonla almak zorunda kaldık.