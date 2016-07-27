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Operatörlerin cevaplamadığı sorularımız

2 yıl
46,1b
2
Diğer
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Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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Türkiye'nin önde gelen operatörleri genişbant interneti ülke genelinde daha hızlı yaygınlaştırabilmek adına ortak şirket kurarak işbirliği yapmaya karar verdi, biz de merak ettiklerimizi sorduk.
Turkcell, Vodafone ve Türksat güç birliği yaparak fiber altyapı yatırımları için ortak şirket kurdu ve tek koldan ilerlemeye karar verdi. Duyurunun yapıldığı toplantı da biz de sorularımız sorduk, bakalım nasıl yanıt almışız.
Editörün Notu: Ses kalitesi için özür dileriz zira soru sorma süreci spontane geliştiğinden ekipmanı kuramadık ve kaydı telefonla almak zorunda kaldık. 

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Guest-05F99D7C6 2 yıl en beğenilen
Erdi başkan takır takır sormuş helal olsun.

Bir genel müdürün evinde 100Mbps internet olmasından doğal ne olabilir? sen servis sağlayıcı olarak kardeşler bakkalın olduğu sokakta oturan insana 100Mbps'ı getirebiliyor musun ona bakacaksın.

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Erdi başkan takır takır sormuş helal olsun.Bir genel müdürün evinde 100Mbps internet olmasından doğal ne olabilir? sen servis sağlayıcı olarak karde...
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2 Yanıt Yanıtla +175
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system electronıc 2 yıl
Biz cevabı aldık erdi bey, bu kafa yapısında ki insanlarla biz bir arpa boyu yol alamayız belli... Sizi sakin ve sabırlı duruşunuzdan dolayı kutlarım erdi bey... Ben izlerken bile sinirlendim, sizi düşünemiyorum... Biz yüksek hızları sadece reklamlarda alacağız belli oldu...
Biz cevabı aldık erdi bey, bu kafa yapısında ki insanlarla biz bir arpa boyu yol alamayız belli... Sizi sakin ve sabırlı duruşunuzdan dolayı kutlarım erdi bey.....
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1 Yanıt Yanıtla +123
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AbinizJo 2 yıl
Orada gülen tayfa cahil tayfa Erdi Reis sana ayıp etmişler.
Sen adamın dibisin sen hızlı konuşuyor olabilirsin ama günün sonunda onların kafaları 2 cümle sonrasını almıyor.
Müşteri hizmetlerindeki kadınlar gibi sallıyorlar işte.
Orada gülen tayfa cahil tayfa Erdi Reis sana ayıp etmişler.Sen adamın dibisin sen hızlı konuşuyor olabilirsin ama günün sonunda onların kafaları 2 cümle son...
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1 Yanıt Yanıtla +107
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Guest-7490F4031 2 yıl
Cevap verecekleri yerde terbiyesizlik yapmışlar.Seviyesizlik Türkiye gerçeği.
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omer14 2 yıl
cepmerkezi.vodafone.com.tr/...

1 yıla yaklaşan bir süre önce hattımı taşırken almıştım bu altın 300 mb tarifesini 15 tl en uygun diye fason hat olduğundan

bugun 180 gun aktif süre bitmesin diye atayım tl dedim.. paketi iptal etmemişim tabi .. 15 olan tarife 17 olmuş ve hortumladı hemen voddafone

sanırım bu paketi kullanmasam da iptali söz konusu değil iade etme gibi ???

ilk satırda linki verdim

300 MB İPTAL

DUBLE 1 GB İPTAL yazıp 7000 e gönderdim hatalı dedi hep.. artık iptal olsun çekmesin diye

o kadar açıklma var nasıl iptal edileceği yok ???

bilen var mı arkadaşlar yardım lütfen bu 2 soruma
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elisiorgudukkani 2 yıl
gerçekten saygısızca bir tavır sergilemişler. Sorular açık net ve mantıklı olduğundan olsa gerek ayrıca kullanıcı lehine olsa gerek. . . duymamış anlamamış gibi yapıp, salağa yatıp hı hı eyvallah deyip sıyırmışlar. bizim gözümüz yok mu ölçüm bilgimiz olmasa bile (ki çoğumuzun var)ne kadar hızlı internet kullandığımızı ne olduğunu anlıyoruz. söylenenin çok altında hizmet verildiğinin farkındayız ceo bey..
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Sarısin 2 yıl
Telefon kullanmayı bilmeyen adamın başbakan yapıldığı ülkede normal bir diyalog ceo mu neyse onun için diyorum saygısı olsa zaten soruyu tekrarlayabilirim diyen insanı başından savmaz
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ma95 2 yıl
shiftdelete.net/...

Etme bulma dünyası
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One True King 2 yıl
Videoyu izleyemiyorum. Neden ?
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Cute Hentai 2 yıl
Her zaman söylüyorum ''Bu ülkeden bi ... olmaz''
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DH Misafiri 2 yıl
Adam soruya karşılık sorusoruyor.Pisikolojik sen birşey bilmiyorsun.Ben daha iyibiliyorum.Hesabı ayrıyetten bizim bir sokak altta fiber alt yapıvar.Bizim sokakta yok.internet almaya kalktık bağlamadılar sizin alt yapı fiber değildiye.fiber alt yapı diye başvuru yaptık. hiçbir haber yok.ölmez sağkalırsak bir 30 sene sonra bağlarlar elleham
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farazicosmos 2 yıl
ankaradan çorluya gittim. yolda çoğu yerde internetim kesildi. istanbulu geçince ise felaket başladı. 3 g yi bile göremedim. kısaca bu her yerde çekiyoruz 4g getirdik süper hızlı internet o bu palavra
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igetsky 2 yıl
ben daha once bicok kongre konferans a vs katıldım konusunda cok cok uzman kişiler dahi birçok sorunuzu cevaplayamıyor tam olarak cok sıg geçiyor. burda da yanlış olan aslında erdinin soruları tek tek sorması cunku cok fazla soru sorulmuş adamlar not almıyor haliyle ortada kalıyor soru daha sorulurken tahmin ettim havada kalıcagını kesinlikle o masada oturanları desteklemiyorum yanlış anlaşılmasın.
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duayn 2 yıl

erdi bey gibi akilli bir adam beklemiyorlardi anlasilan.

kakari kukuri yapar, kalkar gideriz havasindalar..

fakat; kendilerinden daha akilli bir adam, mantikli bir soru sorunca error verdiler ipneler..

adamsin Erdi reissss
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