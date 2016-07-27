Operatörlerin cevaplamadığı sorularımız

İnceleme, Test ve Analiz Editörü
Türkiye'nin önde gelen operatörleri genişbant interneti ülke genelinde daha hızlı yaygınlaştırabilmek adına ortak şirket kurarak işbirliği yapmaya karar verdi, biz de merak ettiklerimizi sorduk.
Turkcell, Vodafone ve Türksat güç birliği yaparak fiber altyapı yatırımları için ortak şirket kurdu ve tek koldan ilerlemeye karar verdi. Duyurunun yapıldığı toplantı da biz de sorularımız sorduk, bakalım nasıl yanıt almışız.
Editörün Notu: Ses kalitesi için özür dileriz zira soru sorma süreci spontane geliştiğinden ekipmanı kuramadık ve kaydı telefonla almak zorunda kaldık.
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Bir genel müdürün evinde 100Mbps internet olmasından doğal ne olabilir? sen servis sağlayıcı olarak kardeşler bakkalın olduğu sokakta oturan insana 100Mbps'ı getirebiliyor musun ona bakacaksın.
Sen adamın dibisin sen hızlı konuşuyor olabilirsin ama günün sonunda onların kafaları 2 cümle sonrasını almıyor.
Müşteri hizmetlerindeki kadınlar gibi sallıyorlar işte.