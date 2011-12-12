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Optik sürücülü ilk ultrabook Samsung'dan; İşte Series 5 Ultra

7 yıl (Son Güncelleme: 7 yıl)
25,5b
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Taşınabilir Bilgisayarlar
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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Optik sürücülü ilk ultrabook Samsung'dan; İşte Series 5 Ultra
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Üreticiler arasındaki ultrabook yarışına Samsung da dahil oldu ve Güney Kore merkezli firma endüstrinin optik sürücüye sahip ilk ultrabook modelini lanse ederek bu alandaki iddiasını ortaya koydu. Series 5 Ultra adını taşıyan yeni seri altında 13-inç ve 14-inç olmak üzere iki farklı boyut seçeneği sunan Samsung, 14-inç'lik modelin büyük kasa yapısını optik sürücüye yer vererek lehine çevirmiş durumda. Açıklanan bilgilere göre 14-inç boyutundaki modeli 20.9mm, 13-inç boyutundaki -optik sürücüsü olmayan- modeli ise 14.9mm kalınlığında olan Samsung, depolama sürücüsü olarak SSD ve Terabyte seviyesine ulaşan kapasitelerde sabit disk seçenekleri sunuyor.
Modelleri daha yakından değerlendirecek olursak eğer, 14-inç boyutundaki çözümün 1366 x 768 piksel çözünürlüğünde ekrana, 16GB SSD + 1TB sabit diske, optik sürücüye, AMD'nin Radeon HD 7550M harici grafik birimine, YSB portuna, HDMI ve VGA konnektörleri ile Ethernet bağlantısına yer verildiğini görüyoruz. 13-inç boyutundaki model ise 500GB sabit disk + 16GB SSD, Intel'in entegre grafik birimi, USB, Ethernet, HDMI ve VGA portları ile geliyor. Her iki model de ExpressCache tekolojisi ile 7 saniyede uyku modundan masaüstüne geçiş yaparken, Fast Start özelliği ile bu süre iki saniyeye kadar inebilmekte. 
Samsung'un anavatanı Güney Kore'de bu ayın sonuna doğru satışa sunulması beklenen Series 5 Ultra serisi yeni ultrabook modellerinin 13-inç için 1167$, 14-inç içinse 1341$ seviyesinden sunulması bekleniyor. Yeni modellerin dünya lansmanı ve merak edilen diğer detayların ise Ocak ayında gerçekleştirilecek Tüketici Elektroniği Fuarı'nda detaylanması bekleniyor. 
Optik sürücülü ilk ultrabook Samsung'dan; İşte Series 5 Ultra
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greenk 7 yıl
Bluray denen bişey var ama gereksiz değil bence 50 gb
Hatta uzun zaman önce pioneer 400 gb yapıcağını belirtmişti bluray kapasitesini.
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DH Misafiri 7 yıl
optik sürücü gerekli diyenleri tarih 1-2 yıl içinde affetmeyecek. floopy zamanında da gördük böyle diyenleri. yaşınıza veriyorum, göz var nizam var. tartışmak bile gerreksiz.
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Reviewer 7 yıl
1.8 kg bu cihazlar, optik okuyucu ile birlikte ultra (-) değiller sanki ..
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DH Misafiri 7 yıl
Ben samsunga yakıştıramadım ultra book olmamış bildiğin notebook olmuş 20mm 15mm yazmanıza gerek yok bildiğiniz 2cm 1,5cm bildiğim kadarı ile ince olması gerekiyor ki tabletlerle yarışabilsin intelin bunu çıkarma amacı ne? bu kalınlıkda notebookdan ne farkı kalıyor? Netbook notebook arası bişi yapmaya çalışmışlar,Asus a bakıp biraz birşeyleri kavrasınlar adamlar 1cm den ince "ultrabook" yapıyor samsung ilk cd sürücülü diyerek milletin gözünü boyamaya çalışıyor geçin bunları 2 cm olursa zaten gider notebook alırım....
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veleciraptor 7 yıl
Hala bu optik sürücü ısrarı nedir ya! Dizüstü bilgisayarımdaki CD-Rom sürücüyü kullanmayalı 1 yıldan fazla oluyor. Sadece format için kullanılan bir depolama çözümü haline geldi neredeyse. Hele bir de ultrabook denilen aletlere koymanın mantığı nedir bunu? Tıpkı floppy gibi gereksiz bir ürün durumuna düştü optik sürücü bu devirde?
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Kir$of 7 yıl
@berkcan_06
Optik sürücüde neden bu kadar ısrarcılar diyorsun,neden o zaman donanım üreticileri mini-cd veya cd halinde driverları kutulara koyuyorlar ? Şu an wireless alıcı bile entegre değil cd ile satılırken bence koymaları gayet normal,ha bugün kullanmazsın fakat başka birgün lazım olur,usb-flash lara koyup satsalar bu sefer ürünün fiyatı 2 katlanacak çünkü sana disk vermiş olacak.Kullanıcılar demek ki halen optik sürücüyü istiyor ki adamlar ekliyor.
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selcuk20 7 yıl
*düzeltme: tray tip disk sürücüleri kaldırmaları gerekli yazacaktım.
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selcuk20 7 yıl
İlla optik sürücü konulacaksa neden slot tip konulmuyor anlamıyorum. Bu slot tip disk sürücü olayını taşınabilir sistemlerden kaldırmaları gerekli. Apple masaüstü modellerinde bile başından beri slot tip kullanırken diğer hiçbir üretici bunu kullanmıyor.
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DH Misafiri 7 yıl
optik sürücü gerekliyse harici optik sürücü kullanılabilir. artık çok nadir optik sürücüye ihtiyacımız olduğu bir gerçek. internet hızları da bir dvd'yi çok da abartılmayacak bir sürede indirecek durumda. bir de merak ettiğim 500 gblık disk ssd mi? optiği koymuşken yanına da hard disk koyup biraz ince notebook yapmışlar gibi geldi. zaten samsung denen markayı oldum olası sevmedim.
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escapethelife 7 yıl
Optik sürücü her zaman gerekli. Belki bazı insanlar kullanmaya bilir fakat teknoloji onların çevresinde şekillenmiyor. Alıcı ve kullanıcı sayısı az olsa bile çeşitlilik açısından yapılır satılır isteyen alır isteyen almaz. Ne zaman internet hızları 200mb/sn - 500mb/sn gibi hızlara gelir cd-dvd devri o zaman biter işte arkadaş. Multimedya olaylarının çoğu o zaman internet üzerinden yapılır. Fakat şuan için yeterli değil. Filmlerin oyunların boyutları falan her geçen yıl artıyor eskiden 200-500 mb arası olan oyunların boyutları bu yıllarda 15 gb 20 gb lara ulaştı. seni bilmem ama ben bi oyun için 1 hafta inmesini bekleyemem gider cd sini alırım baba gibi kurarım. bu sadece bir örnek, bir çok konu var böyle. Hergün kullandığımız bişey değil belki ama olmayıncada paso işimiz düşüyor.
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fenerist07 7 yıl escapethelife
escapethelife

Optik sürücü her zaman gerekli. Belki bazı insanlar kullanmaya bilir fakat teknoloji onların çevresinde şekillenmiyor. Alıcı ve kullanıcı sayısı az olsa bile çeşitlilik açısından yapılır satılır isteyen alır isteyen almaz. Ne zaman internet hızları 200mb/sn - 500mb/sn gibi hızlara gelir cd-dvd devri o zaman biter işte arkadaş. Multimedya olaylarının çoğu o zaman internet üzerinden yapılır. Fakat şuan için yeterli değil. Filmlerin oyunların boyutları falan her geçen yıl artıyor eskiden 200-500 mb arası olan oyunların boyutları bu yıllarda 15 gb 20 gb lara ulaştı. seni bilmem ama ben bi oyun için 1 hafta inmesini bekleyemem gider cd sini alırım baba gibi kurarım. bu sadece bir örnek, bir çok konu var böyle. Hergün kullandığımız bişey değil belki ama olmayıncada paso işimiz düşüyor.


nereye 1 hafta indiriyorsun ya, ttnette bile en düşük hız 8mbit, fiberde aynı paraya nerdeyse 20mbit alıyorsun, 1 oyunu indirmen 1 gece açık bırakıp sabah işe / okula gitmene bakar geldiğinde inmiş olur.

blueray desen anlarım ama dvd dediğinin zaten boyutu 4.7gb. oyun almak istesen 5 tane dvd yi tak çıkar. 20 tl ye 8gb usb bellekler var artık 4.7 dvd nin devri kapandı, ve evet optik sürücülerinde devri kapandı, eğer blueray değilse optik sürücü gereksiz artık, çok vazgeçilmezse harici kullanabilirsiniz ama üreticiler bunları koyup 3cm fazla kalın laptopları üretmemeliler artık.nereye 1 hafta indiriyorsun ya, ttnette bile en düşük hız 8mbit, fiberde aynı paraya nerdeyse 20mbit alıyorsun, 1 oyunu indirmen 1 gece açık bırakıp sabah işe / okula gitmene bakar geldiğinde inmiş olur.

blueray desen anlarım ama dvd dediğinin zaten boyutu 4.7gb. oyun almak istesen 5 tane dvd yi tak çıkar. 20 tl ye 8gb usb bellekler var artık 4.7 dvd nin devri kapandı, ve evet optik sürücülerinde devri kapandı, eğer blueray değilse optik sürücü gereksiz artık, çok vazgeçilmezse harici kullanabilirsiniz ama üreticiler bunları koyup 3cm fazla kalın laptopları üretmemeliler artık.
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