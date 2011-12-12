Optik sürücülü ilk ultrabook Samsung'dan; İşte Series 5 Ultra

İnceleme, Test ve Analiz Editörü
Üreticiler arasındaki ultrabook yarışına Samsung da dahil oldu ve Güney Kore merkezli firma endüstrinin optik sürücüye sahip ilk ultrabook modelini lanse ederek bu alandaki iddiasını ortaya koydu. Series 5 Ultra adını taşıyan yeni seri altında 13-inç ve 14-inç olmak üzere iki farklı boyut seçeneği sunan Samsung, 14-inç'lik modelin büyük kasa yapısını optik sürücüye yer vererek lehine çevirmiş durumda. Açıklanan bilgilere göre 14-inç boyutundaki modeli 20.9mm, 13-inç boyutundaki -optik sürücüsü olmayan- modeli ise 14.9mm kalınlığında olan Samsung, depolama sürücüsü olarak SSD ve Terabyte seviyesine ulaşan kapasitelerde sabit disk seçenekleri sunuyor.
Modelleri daha yakından değerlendirecek olursak eğer, 14-inç boyutundaki çözümün 1366 x 768 piksel çözünürlüğünde ekrana, 16GB SSD + 1TB sabit diske, optik sürücüye, AMD'nin Radeon HD 7550M harici grafik birimine, YSB portuna, HDMI ve VGA konnektörleri ile Ethernet bağlantısına yer verildiğini görüyoruz. 13-inç boyutundaki model ise 500GB sabit disk + 16GB SSD, Intel'in entegre grafik birimi, USB, Ethernet, HDMI ve VGA portları ile geliyor. Her iki model de ExpressCache tekolojisi ile 7 saniyede uyku modundan masaüstüne geçiş yaparken, Fast Start özelliği ile bu süre iki saniyeye kadar inebilmekte.
Samsung'un anavatanı Güney Kore'de bu ayın sonuna doğru satışa sunulması beklenen Series 5 Ultra serisi yeni ultrabook modellerinin 13-inç için 1167$, 14-inç içinse 1341$ seviyesinden sunulması bekleniyor. Yeni modellerin dünya lansmanı ve merak edilen diğer detayların ise Ocak ayında gerçekleştirilecek Tüketici Elektroniği Fuarı'nda detaylanması bekleniyor.
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Hatta uzun zaman önce pioneer 400 gb yapıcağını belirtmişti bluray kapasitesini.
Optik sürücüde neden bu kadar ısrarcılar diyorsun,neden o zaman donanım üreticileri mini-cd veya cd halinde driverları kutulara koyuyorlar ? Şu an wireless alıcı bile entegre değil cd ile satılırken bence koymaları gayet normal,ha bugün kullanmazsın fakat başka birgün lazım olur,usb-flash lara koyup satsalar bu sefer ürünün fiyatı 2 katlanacak çünkü sana disk vermiş olacak.Kullanıcılar demek ki halen optik sürücüyü istiyor ki adamlar ekliyor.
nereye 1 hafta indiriyorsun ya, ttnette bile en düşük hız 8mbit, fiberde aynı paraya nerdeyse 20mbit alıyorsun, 1 oyunu indirmen 1 gece açık bırakıp sabah işe / okula gitmene bakar geldiğinde inmiş olur.
blueray desen anlarım ama dvd dediğinin zaten boyutu 4.7gb. oyun almak istesen 5 tane dvd yi tak çıkar. 20 tl ye 8gb usb bellekler var artık 4.7 dvd nin devri kapandı, ve evet optik sürücülerinde devri kapandı, eğer blueray değilse optik sürücü gereksiz artık, çok vazgeçilmezse harici kullanabilirsiniz ama üreticiler bunları koyup 3cm fazla kalın laptopları üretmemeliler artık.nereye 1 hafta indiriyorsun ya, ttnette bile en düşük hız 8mbit, fiberde aynı paraya nerdeyse 20mbit alıyorsun, 1 oyunu indirmen 1 gece açık bırakıp sabah işe / okula gitmene bakar geldiğinde inmiş olur.
blueray desen anlarım ama dvd dediğinin zaten boyutu 4.7gb. oyun almak istesen 5 tane dvd yi tak çıkar. 20 tl ye 8gb usb bellekler var artık 4.7 dvd nin devri kapandı, ve evet optik sürücülerinde devri kapandı, eğer blueray değilse optik sürücü gereksiz artık, çok vazgeçilmezse harici kullanabilirsiniz ama üreticiler bunları koyup 3cm fazla kalın laptopları üretmemeliler artık.