Optik sürücülü ilk ultrabook Samsung'dan; İşte Series 5 Ultra

Üreticiler arasındaki ultrabook yarışına Samsung da dahil oldu ve Güney Kore merkezli firma endüstrinin optik sürücüye sahip ilk ultrabook modelini lanse ederek bu alandaki iddiasını ortaya koydu. Series 5 Ultra adını taşıyan yeni seri altında 13-inç ve 14-inç olmak üzere iki farklı boyut seçeneği sunan Samsung, 14-inç'lik modelin büyük kasa yapısını optik sürücüye yer vererek lehine çevirmiş durumda. Açıklanan bilgilere göre 14-inç boyutundaki modeli 20.9mm, 13-inç boyutundaki -optik sürücüsü olmayan- modeli ise 14.9mm kalınlığında olan Samsung, depolama sürücüsü olarak SSD ve Terabyte seviyesine ulaşan kapasitelerde sabit disk seçenekleri sunuyor.

Modelleri daha yakından değerlendirecek olursak eğer, 14-inç boyutundaki çözümün 1366 x 768 piksel çözünürlüğünde ekrana, 16GB SSD + 1TB sabit diske, optik sürücüye, AMD'nin Radeon HD 7550M harici grafik birimine, YSB portuna, HDMI ve VGA konnektörleri ile Ethernet bağlantısına yer verildiğini görüyoruz. 13-inç boyutundaki model ise 500GB sabit disk + 16GB SSD, Intel'in entegre grafik birimi, USB, Ethernet, HDMI ve VGA portları ile geliyor. Her iki model de ExpressCache tekolojisi ile 7 saniyede uyku modundan masaüstüne geçiş yaparken, Fast Start özelliği ile bu süre iki saniyeye kadar inebilmekte.

Samsung'un anavatanı Güney Kore'de bu ayın sonuna doğru satışa sunulması beklenen Series 5 Ultra serisi yeni ultrabook modellerinin 13-inç için 1167$, 14-inç içinse 1341$ seviyesinden sunulması bekleniyor. Yeni modellerin dünya lansmanı ve merak edilen diğer detayların ise Ocak ayında gerçekleştirilecek Tüketici Elektroniği Fuarı'nda detaylanması bekleniyor.