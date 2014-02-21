Oral-B'den akıllı diş fırçası













Günlük hayatımızın hemen her noktasında yer almaya başlayan akıllı takip sistemleri, CES 2014 fuarında pek çok şaşırtıcı örnekle karşımıza çıkmıştı. Dünyaca ünlü diş temizlik şirketi Parocter&Gamble da bu çalışmalardan geride kalmıyor.





Firmanın Oral-B markası altında geliştirdiği yeni akıllı diş fırçası, Bluetooth Smart üzerinden akıllı telefonunuz ile iletişime geçiyor ve dişlerinizi nasıl fırçaladığınızı tespit ederek akıllı telefonunuza veriler yolluyor.





CES 2014 fuarında tanıtılan Kolibree ürününden farkı ise dişçinize daha etkin bir rol vermesi. Dişçiler, mobil uygulamada dişlerin eksiksiz olarak temizlenmesi için farklı programlar atayabiliyor ve takip edebiliyor.





Oral-B'nin akıllı diş fırçası emsallerinden oldukça yüksek bir fiyata sahip. 330$ fiyat etiketi ile marka içerisinde de en pahalı diş fırçası olma özelliği taşıyor. Ürün Haziran ayında satışa sunulacak.

http://www.reuters.com/article/2014/02/20/us-mobile-world-toothbrush-idUSBREA1J0ON20140220?feedType=RSS&irpc=932