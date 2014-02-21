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Oral-B'den akıllı diş fırçası

5 yıl (Son Güncelleme: 5 yıl)
9,2b
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55
Cep Tel Aksesuarları
Ekrem71
Haber Editörü
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Oral-B'den akıllı diş fırçası



Günlük hayatımızın hemen her noktasında yer almaya başlayan akıllı takip sistemleri, CES 2014 fuarında pek çok şaşırtıcı örnekle karşımıza çıkmıştı. Dünyaca ünlü diş temizlik şirketi Parocter&Gamble da bu çalışmalardan geride kalmıyor.

Firmanın Oral-B markası altında geliştirdiği yeni akıllı diş fırçası, Bluetooth Smart üzerinden akıllı telefonunuz ile iletişime geçiyor ve dişlerinizi nasıl fırçaladığınızı tespit ederek akıllı telefonunuza veriler yolluyor. 

CES 2014 fuarında tanıtılan Kolibree ürününden farkı ise dişçinize daha etkin bir rol vermesi. Dişçiler, mobil uygulamada dişlerin eksiksiz olarak temizlenmesi için farklı programlar atayabiliyor ve takip edebiliyor. 

Oral-B'nin akıllı diş fırçası emsallerinden oldukça yüksek bir fiyata sahip. 330$ fiyat etiketi ile marka içerisinde de en pahalı diş fırçası olma özelliği taşıyor. Ürün Haziran ayında satışa sunulacak. 

http://www.reuters.com/article/2014/02/20/us-mobile-world-toothbrush-idUSBREA1J0ON20140220?feedType=RSS&irpc=932 Yorum Yaz
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YüzüğüKayıpFrodo 5 yıl
Torunlarıma anlatacağım.Zamanında bu sitede donanım haberleri yapılırdı diye
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carter 5 yıl
Oyun da oynayabiliyor muyuz?
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cngzmls 5 yıl
Buna para verenin katli vaciptir.
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Umutcan 5 yıl
Diş hekimleri pilli, motorlu, şarjlı vs. diş fırçalarını kesinlikle önermiyorlar kendiniz de sorabilirsiniz. Hatta kimileri en düz, temel modelleri öneriyor.
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ironman 5 yıl

330 $ a Akıl mı kalır Akıllı diş fırçasıymış
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YETISEN 5 yıl
330 $
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jay jay justified 5 yıl
Akıllı dışkı üretseler de, zamansız dışkılamaktan kurtulsak.
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acura07 5 yıl
Bende onun aptal olani var 55 tl ye almistim ama 5 tl lik manuelle fircaliom alismamista don durmadi malesef.
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Gwynbleidd. 5 yıl
Cep telefonu bölümünde gördüğüm için bir sandım ki yoksa oral b cep t......

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ardarda45 5 yıl
bu nedir tayfun!!!
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chamicals2 5 yıl
Procter&Gamble !!
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CoreXXX 5 yıl
kafayı yemiş bu firmalar
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Captain_Ivy 5 yıl
Biz akılsız diş fırçasına mahkumuz arkadaşlar
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Tapsy 5 yıl
En yakın zamanda akıllı tuvalet kağıtlarını da bekliyoruz.
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okan_cehapelioglu 5 yıl
aman samsung görmesin
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paardon 5 yıl
Kaç cigolaytmış ki bu diş fırçası?
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