Otterbox ve Mophie sıkıntılı günler geçiriyor

Mobil cihaz pazarı her yıl düzenli olarak büyüyor ve pek çok yeni oyuncu pazara dahil oluyor. Buna paralel olarak aksesuar pazarı da büyüyor. Ancak ilginç bir şekilde pazarın iki önemli oyuncusunda alarm zilleri çalmaya başladı.





Sektörden gelen bilgilere göre Otterbox ve Mophie firmaları mali sıkıntıda ve işten çıkarmalara hazırlanıyor. Otterbox toplamda 80, Mophie ise 60 çalışanının işine son verecek. Rakamlar firmalar tarafından da onaylandı.





Yaşanan sıkıntılardaki en büyük sebep Apple'ın mağazalarında kendi aksesuarlarını daha fazla öne çıkarması ve üçüncü taraf aksesuar üreticilerinin ürünlerini yavaş yavaş azaltmaya başlaması olarak gösteriliyor.





Firmalar da yaptıkları açıklamalarda pazarda büyüme hedeflediklerini ancak bazı alanlardaki iş pozisyonlarının mali durumu etkilemeye başladığını ve bu nedenle maliyeti azaltma adına işten çıkarmalara başladıklarını belirtiyor. Hali hazırda Otterbox'un 1000, Mophie'nin ise 200 çalışanı vardı.

http://9to5mac.com/2015/07/10/top-iphone-case-makers-otterbox-and-mophie-cut-jobs/?pushup=1