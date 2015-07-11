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Otterbox ve Mophie sıkıntılı günler geçiriyor

3 yıl
2,3b
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Cep Tel Aksesuarları
Ekrem71
Haber Editörü
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Otterbox ve Mophie sıkıntılı günler geçiriyor

Mobil cihaz pazarı her yıl düzenli olarak büyüyor ve pek çok yeni oyuncu pazara dahil oluyor. Buna paralel olarak aksesuar pazarı da büyüyor. Ancak ilginç bir şekilde pazarın iki önemli oyuncusunda alarm zilleri çalmaya başladı. 

Sektörden gelen bilgilere göre Otterbox ve Mophie firmaları mali sıkıntıda ve işten çıkarmalara hazırlanıyor. Otterbox toplamda 80, Mophie ise 60 çalışanının işine son verecek. Rakamlar firmalar tarafından da onaylandı. 

Yaşanan sıkıntılardaki en büyük sebep Apple'ın mağazalarında kendi aksesuarlarını daha fazla öne çıkarması ve üçüncü taraf aksesuar üreticilerinin ürünlerini yavaş yavaş azaltmaya başlaması olarak gösteriliyor. 

Firmalar da yaptıkları açıklamalarda pazarda büyüme hedeflediklerini ancak bazı alanlardaki iş pozisyonlarının mali durumu etkilemeye başladığını ve bu nedenle maliyeti azaltma adına işten çıkarmalara başladıklarını belirtiyor. Hali hazırda Otterbox'un 1000, Mophie'nin ise 200 çalışanı vardı.  

http://9to5mac.com/2015/07/10/top-iphone-case-makers-otterbox-and-mophie-cut-jobs/?pushup=1 Yorum Yaz
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
SteveMeade 3 yıl
Kan emici paragöz firmalara ölüm :D
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TurboBoosted 3 yıl
apple hep bana hep bana diyor.
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Sucuklu Pizza 3 yıl
eBay'dan 5-10 dolara alabileceğimiz şarjlı kılıfları 190-200 liraya satarsan tabi batarsın Mophie. Geber!
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DH Misafiri 3 yıl
BekirHan
Otterbox ne güzel kılıfları vardır oysa ki.

Tekelciliğin gözü kör olsun işte. Apple ve MS bu yüzden nefret kazanıyor işte.
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BekirHan 3 yıl
Otterbox ne güzel kılıfları vardır oysa ki.
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