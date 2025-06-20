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    A101 marketler uygun fiyata elektrikli scooter satıyor

    19 Haziran A101 Ekstra teknoloji ürünleri arasında uygun fiyat etiketine Onvo OV-012 X Plus, Citicoco T4, Ducati Pro Uno ve Citicoco T4 scooter modelleri yer alıyor. 

    19 Haziran A101 Ekstra Tam Boyutta Gör
    A101 marketlerin Ekstra kataloğunda bu hafta elektrikli scooter modellerinden elektrikli çocuk bisikletlerine, akıllı televizyonlardan oyun konsollarına kadar farklı teknolojik ürünler bulmak mümkün olacak. 

    19 Haziran A101 Ekstra teknoloji ürünleri

    19 Haziran A101 Ekstra teknoloji ürünleri arasında farklı markalara ait elektrikli scooter modelleri yer alıyor. Onvo markasına ait 1600W motor, 55Km maksimum menzil, 50Km/s maksimum hız, 150Kg taşıma kapasitesi, 15Ah batarya gibi özellikleri olan OV-012 X Plus scooter modeli 26999TL. 

    Citicoco T4 scooter modeli 600W fırçasız motor, 45Km maksimum menzil, 25Km/s maksimum menzil, 10Ah batarya, 3 farklı hız modu ile 23999TL. Ducati Pro Uno modeli 350W motor, 25Km/s maksimum hız, 7.8Ah batarya gibi özelliklerle 12999TL. Navee N65 modeli ise 900W maksimum güç, elektrikli arka disk fren, 65Km maksimum menzil, 25Km/s maksimum hız gibi özelliklerle 21499TL seviyesinde. 

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