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    Xbox Classics programı başlıyor: Klasiklere merhaba

    Microsoft tarafından Xbox Classics adıyla başlatılan emülatör projesi, klasik Xbox oyunlarının daha iyi görsel ve performansla oyunculara sunulmasını amaçlıyor. 

    Xbox Classics Tam Boyutta Gör
    Bir yandan yeni konsol çalışmalarına devam eden Xbox ekibi diğer yandan nostalji oyunlarını modern donanımlara getirmek için proje geliştiriyor. Normalde Xbox Game Pass üzerinde önceki nesil Xbox oyunlarına erişmek mümkün ancak ekip daha geniş bir katalog ve performans geliştirmeleri hedefliyor. 

    Xbox Classics nedir?

    Xbox Classics adıyla sızdırılan yeni proje; eski oyunların Xbox Series X|S, PC, Game Pass ve xCloud üzerinde çalışacak şekilde planlanmasını ve görsel ile performans geliştirmeleri sunacak şekilde tasarlanmasını amaçlıyor. 

    Xbox ekibi bu proje için Xenia Canary emülatör geliştiricileri ile iş birliği yapmış. Yeni platformun, Microsoft’un 25. yıl dönümü kutlamalarında kullanıcılarla buluşması bekleniyor. Xbox Classics çatısı altındaki oyunlar 2026 yılı boyunca dalga dalga oyunculara sunulacak. Fable 2, Skate 3, Gears of War 3 ve Batman: Arkham Asylum gibi önemli başlıkların ilk dalga oyunları arasında yer alacağı ifade ediliyor. Diğer taraftan bu proje ile birlikte PC üzerinde orijinal haliyle oynanamayan Fable 2 ile Ninja Gaiden serisinin ilk iki oyunu gibi nadir başlıklar da erişime açılabilir.

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