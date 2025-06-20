Xbox Classics programı başlıyor: Klasiklere merhaba

Xbox Classics nedir?
Xbox Classics adıyla sızdırılan yeni proje; eski oyunların Xbox Series X|S, PC, Game Pass ve xCloud üzerinde çalışacak şekilde planlanmasını ve görsel ile performans geliştirmeleri sunacak şekilde tasarlanmasını amaçlıyor.
Xbox ekibi bu proje için Xenia Canary emülatör geliştiricileri ile iş birliği yapmış. Yeni platformun, Microsoft’un 25. yıl dönümü kutlamalarında kullanıcılarla buluşması bekleniyor. Xbox Classics çatısı altındaki oyunlar 2026 yılı boyunca dalga dalga oyunculara sunulacak. Fable 2, Skate 3, Gears of War 3 ve Batman: Arkham Asylum gibi önemli başlıkların ilk dalga oyunları arasında yer alacağı ifade ediliyor. Diğer taraftan bu proje ile birlikte PC üzerinde orijinal haliyle oynanamayan Fable 2 ile Ninja Gaiden serisinin ilk iki oyunu gibi nadir başlıklar da erişime açılabilir.Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin: