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Özel Haber: iPad 2 için kesinlik kazanan detaylar!

8 yıl
6b
1
42
iPad
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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Geride bırakmak üzere olduğumuz 2010 yılının son günlerde, uzun süredir merakla beklenen donanım ve teknolojiler için resmi bilgileri yayınlamaya devam ediyoruz. iPad ile tablet bilgisayar devrimini ateşleyen Apple'ın, iPad 2 üzerinde çalıştığını ve muhtemelen Ocak ayı içerisinde yani iPad'in birinci yaş gününde yeni tabletini tanıtacağı endüstriyel bir sır değil.

iPad 2 ile ilgili olarak ortaya çok sayıda iddia atıldı ve atılmaya da devam ediyor. Bir kısmının gerçek olabileceği düşünülen bu iddiaların tartışmaları devam ededursun, bu haberimizde elimize ulaşan bazı resmi bilgileri paylaşacağız. Güçlü kaynaklardan elde ettiğimiz bilgilere göre Apple, iPad 2 için iki farklı tasarımı arka arkaya piyasa sürecek.

iPad 2'nin standart versiyonu, satışta olan iPad'in geliştirilmiş bir hali olarak ta değerlendirilebilir. Ekran boyutunun aynı kalacağı belirtilen iPad 2, hem daha hafif hem de daha ince yapılı bir profil sergileyecek. Bellek kapasitesinin en az 512MB'a yükseltileceği iPad 2 aynı zamanda daha güçlü işlemciye sahip olacak ki bu noktada en güçlü ihtimal A5 işlemcisi.

Peki iPad 2'nin diğer versiyonu nasıl olacak? Apple, iPad 2 ile birlikte iPad 2 mini modelini de pazara sunacak. Tahmin edebileceğiniz üzere iPad 2 mini, daha küçük bir ekrana sahip olacak ve muhtemelen Samsung Galaxt Tab'in yer aldığı segmente oynayacak. Teknik özellikleri hakkında net bir bilgi olmayan iPad 2 mini, iPad 2'deki yeniliklerden nasibini alabilir.

Apple'ın pazara sunacağı yeni iPad 2 modellerinin, bağlantı özelliklerine göre WiFi, CDMA ve UMTS gibi farklı operatörler için dizayn edilmiş opsinyonel seçenekleri de olacak.Resmi lansman tarihleri henüz açıklanmasa da Apple'ın ilk olarak iPad 2 modelini pazara sunması, iPad 2'nin ise Nisan ayında gelmesi bekleniyor.


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digitayf 8 yıl
Ben çok ciddi galaxy tab destekçisiydim ama iki cihazı da yan yana koyup kullandım. Her nekadar apple firmasına soğukda olsam adamlar çok iyi iş çıkarmışlar. Kimse kusura bakmasın ama 7 inch insan ergonomisine uygun değil ne gözünüz nede parmaklarınız 7 inch de 9.7'' kadar rahat çalışıyor. 9.7 inch bence çok doğru bir ekran küçültmek hata olur diye düşünüyorum.
Apple avantajı hem donanımı hemde yazılımı kendi tasarlaması. Android iyi sistem benim telefonumda android ama galaxy tab ipad kadar stabil değil. Ekranı çok daha küçük donanım olarak daha iyi ama seri olması gerekirken ipad kadar seri değil.
Ben tablet tercihimi apple dan yana kullanıcam. Belki android honeycomp beklenebilir ama İOS ciddi çok iyi bir yazılım.
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çok da nickimde 8 yıl
iPad, iPad mini, iPod Touch, iPod nano 5G falan derken Apple her boyutta yapacak bundan. Artık teknoloji marketlerinde de ürünler boyutla satılacak; S, M, L, XL vb.
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iSafari 8 yıl
bana kalırsa ipad2 mini versiyonuna hiç gerek yok...zaten mevcut model dahi iphone ile fazlasıyla ortak özelliklere sahip, birde ekranı küçültmek ipad i iphone yapar...
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TripsinojeN 8 yıl

fx57
...
iPad 2'nin standart versiyonu, satışta olan iPad'in geliştirilmiş bir hali olarak da değerlendirilebilir. Ekran boyutunun aynı kalacağı belirtilen iPad 2, hem daha hafif hem de daha ince yapılı bir profil sergileyecek. Bellek kapasitesinin en az 512MB'a yükseltileceği iPad 2 aynı zamanda daha güçlü
...


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SerhanUygur 8 yıl
Eger musteriyi zorladigin seyler ile kendine baglama gucun varsa TEKEL veya EN BUYUK olursun... eger bu zorlamayi yapip musteriyi cekme gucun yoksa, yaptigin zorlama elinde patlar ve yok olur gidersin...

Apple in bunu yapacak gucu hayli hayli var ve ne dese piyasada kabu goruyor ve son noktayi hep apple koyuyor... Kucugu ciksa yine uyuk ipad 2 yi alirim... ama mutlaka ama MUTLAKA Retina display gelmeli!!!
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Rainbow6 8 yıl
7 inc gelirse bende alirim ipadin kalitesine ve buyuklugune bakarsaniz 500 dolar pahali degil samsung galaxy kucuk ekraniyla ayni fiyat cin mali neudii belirsiz tabletlerde 350 dolar acikcasi boyle tabletler alacagima imkan varsa ipadi yurt disindan getirtirim ... tabi cihazi kullanacaksaniz mesela bende ilk versiyonu var cihaz hicbisime yaramiyor yazilim olarak bi bilgisayar gibi degilde cep telefonu gibi, ekrani bana biraz buyuk geliyor yaba gibi elimde tasimak istemiyorum ondan dolayi biraz daha ebook reader tarzi bi cihaz benim icin daha uygun olur herkesin kendi derdi farkli alip almamak kullanima gore degisir
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devrimdoga 8 yıl
giriş çıkış birimlerini arttırsalar iyi olur
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Awesome 8 yıl

devrimdoga

giriş çıkış birimlerini arttırsalar iyi olur

Apple'ın olayı bu zaten. Adamların politikası. Zihinsel özürlü değiller yani onlarda biliyor USB girişi, kart okuyucu vb. koymayı ama bu alette amaçladıkları şey o değil. Amaçladıkları şeyler belli. YouTube'a Apple yazın. Apple'ın kanalına girip iPad tanıtım videolarını izleyin. 8-9 tane var. Aleti baştan aşağıya anlatmışlar. Dokunmatik laptop olarak düşünmeyin bu aleti.
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xense 8 yıl
7" versiyon cıkarsa kesin rretina display ile gelir diye düşünüyorum yani çözünürlük azalmaz artar. benim asıl merak ettiğim. kullanıcıları yeni ürün almaya itecek yenilikler.. yani sadece boyut küçülmesi olarak kalırsa bence beklenen başarıyı göstermeye bilir. ama apple işini bilir.. bakalım beklemedeyiz..
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speedman 8 yıl
uuuuuuuuuuvvv
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sezersunar 8 yıl
Ben iPad ilk çıktığında wifi ve daha sonra 3G kullandım, güzel bir cihaz. Eğer 7" çıkarsa mutlaka alırım.
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mykt 8 yıl
Apple kendisi yalanlamadı mı daha küçük bir iPad olayını?
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VagueMan 8 yıl
Bize de almak nasip olsa diyeceğim ama o kadar parayı nerde bulup da vericez ki?..
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Capt. Awesome 8 yıl
Pazarlama dehası falan değil,insanların ne kadar saf olduğunun ve para ile hava atmanın nasıl bir mantık içerdiğinin göstergesidir Apple ürünlerinin satışı.

Tasarım olarak Apple'ı severim ama hayatta hiç bir ürününü satın almam param olmasına rağmen.
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sabe 8 yıl
insanlar bununla internete girmek dısında ne yapıyorda bu kadar para veriyor anlamadım, cekici yanını gorsem bende alcam
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