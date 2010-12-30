Özel Haber: iPad 2 için kesinlik kazanan detaylar!

Geride bırakmak üzere olduğumuz 2010 yılının son günlerde, uzun süredir merakla beklenen donanım ve teknolojiler için resmi bilgileri yayınlamaya devam ediyoruz. iPad ile tablet bilgisayar devrimini ateşleyen Apple'ın, iPad 2 üzerinde çalıştığını ve muhtemelen Ocak ayı içerisinde yani iPad'in birinci yaş gününde yeni tabletini tanıtacağı endüstriyel bir sır değil.

iPad 2 ile ilgili olarak ortaya çok sayıda iddia atıldı ve atılmaya da devam ediyor. Bir kısmının gerçek olabileceği düşünülen bu iddiaların tartışmaları devam ededursun, bu haberimizde elimize ulaşan bazı resmi bilgileri paylaşacağız. Güçlü kaynaklardan elde ettiğimiz bilgilere göre Apple, iPad 2 için iki farklı tasarımı arka arkaya piyasa sürecek.

iPad 2'nin standart versiyonu, satışta olan iPad'in geliştirilmiş bir hali olarak ta değerlendirilebilir. Ekran boyutunun aynı kalacağı belirtilen iPad 2, hem daha hafif hem de daha ince yapılı bir profil sergileyecek. Bellek kapasitesinin en az 512MB'a yükseltileceği iPad 2 aynı zamanda daha güçlü işlemciye sahip olacak ki bu noktada en güçlü ihtimal A5 işlemcisi.

Peki iPad 2'nin diğer versiyonu nasıl olacak? Apple, iPad 2 ile birlikte iPad 2 mini modelini de pazara sunacak. Tahmin edebileceğiniz üzere iPad 2 mini, daha küçük bir ekrana sahip olacak ve muhtemelen Samsung Galaxt Tab'in yer aldığı segmente oynayacak. Teknik özellikleri hakkında net bir bilgi olmayan iPad 2 mini, iPad 2'deki yeniliklerden nasibini alabilir.

Apple'ın pazara sunacağı yeni iPad 2 modellerinin, bağlantı özelliklerine göre WiFi, CDMA ve UMTS gibi farklı operatörler için dizayn edilmiş opsinyonel seçenekleri de olacak.Resmi lansman tarihleri henüz açıklanmasa da Apple'ın ilk olarak iPad 2 modelini pazara sunması, iPad 2'nin ise Nisan ayında gelmesi bekleniyor.