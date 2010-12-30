Özel Haber: iPad 2 için kesinlik kazanan detaylar!

Geride bırakmak üzere olduğumuz 2010 yılının son günlerde, uzun süredir merakla beklenen donanım ve teknolojiler için resmi bilgileri yayınlamaya devam ediyoruz. iPad ile tablet bilgisayar devrimini ateşleyen Apple'ın, iPad 2 üzerinde çalıştığını ve muhtemelen Ocak ayı içerisinde yani iPad'in birinci yaş gününde yeni tabletini tanıtacağı endüstriyel bir sır değil.
iPad 2 ile ilgili olarak ortaya çok sayıda iddia atıldı ve atılmaya da devam ediyor. Bir kısmının gerçek olabileceği düşünülen bu iddiaların tartışmaları devam ededursun, bu haberimizde elimize ulaşan bazı resmi bilgileri paylaşacağız. Güçlü kaynaklardan elde ettiğimiz bilgilere göre Apple, iPad 2 için iki farklı tasarımı arka arkaya piyasa sürecek.
iPad 2'nin standart versiyonu, satışta olan iPad'in geliştirilmiş bir hali olarak ta değerlendirilebilir. Ekran boyutunun aynı kalacağı belirtilen iPad 2, hem daha hafif hem de daha ince yapılı bir profil sergileyecek. Bellek kapasitesinin en az 512MB'a yükseltileceği iPad 2 aynı zamanda daha güçlü işlemciye sahip olacak ki bu noktada en güçlü ihtimal A5 işlemcisi.
Peki iPad 2'nin diğer versiyonu nasıl olacak? Apple, iPad 2 ile birlikte iPad 2 mini modelini de pazara sunacak. Tahmin edebileceğiniz üzere iPad 2 mini, daha küçük bir ekrana sahip olacak ve muhtemelen Samsung Galaxt Tab'in yer aldığı segmente oynayacak. Teknik özellikleri hakkında net bir bilgi olmayan iPad 2 mini, iPad 2'deki yeniliklerden nasibini alabilir.
Apple'ın pazara sunacağı yeni iPad 2 modellerinin, bağlantı özelliklerine göre WiFi, CDMA ve UMTS gibi farklı operatörler için dizayn edilmiş opsinyonel seçenekleri de olacak.Resmi lansman tarihleri henüz açıklanmasa da Apple'ın ilk olarak iPad 2 modelini pazara sunması, iPad 2'nin ise Nisan ayında gelmesi bekleniyor.
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Apple avantajı hem donanımı hemde yazılımı kendi tasarlaması. Android iyi sistem benim telefonumda android ama galaxy tab ipad kadar stabil değil. Ekranı çok daha küçük donanım olarak daha iyi ama seri olması gerekirken ipad kadar seri değil.
Ben tablet tercihimi apple dan yana kullanıcam. Belki android honeycomp beklenebilir ama İOS ciddi çok iyi bir yazılım.
Apple in bunu yapacak gucu hayli hayli var ve ne dese piyasada kabu goruyor ve son noktayi hep apple koyuyor... Kucugu ciksa yine uyuk ipad 2 yi alirim... ama mutlaka ama MUTLAKA Retina display gelmeli!!!
Apple'ın olayı bu zaten. Adamların politikası. Zihinsel özürlü değiller yani onlarda biliyor USB girişi, kart okuyucu vb. koymayı ama bu alette amaçladıkları şey o değil. Amaçladıkları şeyler belli. YouTube'a Apple yazın. Apple'ın kanalına girip iPad tanıtım videolarını izleyin. 8-9 tane var. Aleti baştan aşağıya anlatmışlar. Dokunmatik laptop olarak düşünmeyin bu aleti.
Tasarım olarak Apple'ı severim ama hayatta hiç bir ürününü satın almam param olmasına rağmen.