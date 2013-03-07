Özel Röportaj: Piranha ile Mobil Dünya Kongresi'nde çalışmaları hakkında konuştuk

Fenomenon 3 aydir business tab9 kullaniyorum bence gayet basarili piranhayi kotuleyen insanlarin dusunme yetisinin olduguna inanmiyorum suan ortalama bir 7" 4-5 saat şarji giden dvd oynatici fiyatina tablet aliyosun, yani hic bisey yapma sadece film seyret yine parasinin hakkini verir yada sadece oyun oyna, yada sadece internet icin kullan yine parasinin hakkini verir biz ulke olarak enerjide, hammaddede, ve teknolojide disariya bagimli oldugumuz surece ilerleyemeyiz, Turk firmalarina destek vermemiz lazim (bunu gercekten laf olsun diye demiyorum, suan avrupadaki krizin en buyuk nedeni avrupanin son 10 yilda enerjide dişa bagimliliginin 10% artmasi) ben piranhayi seviyorum yakinda navigasyon da almayi dusunuyorum ilerde akilli telefon yaparlarsa mutlaka almayi dusunurum
Net`te gezinmek için idare eder.. 7 inc business modelini de ben alıp, ertesi gün iade ettim.
Batarya performansı kötü 2 saat ancak dayanıyordu..
Ultra 10.1 modelini satin almayı düşünüyordum; sikayetvar.com`u okuyunca vaz gectim.
Servis bakımından yetersizler.. Servis`e gerekli ilgiyi göstermeleri lazım
piranhayi kotuleyen insanlarin dusunme yetisinin olduguna inanmiyorum
suan ortalama bir 7" 4-5 saat şarji giden dvd oynatici fiyatina tablet aliyosun, yani hic bisey yapma sadece film seyret yine parasinin hakkini verir
yada sadece oyun oyna, yada sadece internet icin kullan yine parasinin hakkini verir
biz ulke olarak enerjide, hammaddede, ve teknolojide disariya bagimli oldugumuz surece ilerleyemeyiz, Turk firmalarina destek vermemiz lazim (bunu gercekten laf olsun diye demiyorum, suan avrupadaki krizin en buyuk nedeni avrupanin son 10 yilda enerjide dişa bagimliliginin 10% artmasi)
ben piranhayi seviyorum yakinda navigasyon da almayi dusunuyorum
ilerde akilli telefon yaparlarsa mutlaka almayi dusunurum
Ben internette gezinmeye utanıom'ya bu kadarmı berbat olur google'ye 20-30 sny'e'de arama yapınca'da 5-10 dk'da anca girio,,, oyunlara gelince benim kötü iphone 2g'm asphalt 5'i kasmadan oynuo bun'da kasmadan oynanmıyo bile ve parasının hakkını veriyor demişsin'de bence hiç vermiyor para'ya yazık
piranhayi kotuleyen insanlarin dusunme yetisinin olduguna inanmiyorum
biz salağız, bi' tek sen akıllısın değil mi kardeşim? biz de dandik ürün kullanan insanların kafasından geçenleri anlayamıyoruz. ama burda milleti yaftalamıyoruz.