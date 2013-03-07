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Özel Röportaj: Piranha ile Mobil Dünya Kongresi'nde çalışmaları hakkında konuştuk

6 yıl
1,7b
1
Taşınabilir Bilgisayarlar
Kısa Bağlantı Iframe Kodu
LesEnfantsTerribles
Mobil Cihaz Editörü - Video Editörü
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İspanya'da düzenlenen Mobil Dünya Kongresi'nde navigasyon ve fiyat/performans odaklı tablet çözümleriyle dikkat çeken Piranha firması ile çalışmaları hakkında görüştük.

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sacrificeson 6 yıl
"Türkler Barcelona'da"karikütür gidibi olmuş :) sanirsin DH aya çıktı :) (afyonum patladı).
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frux 6 yıl
9. İnç business II tabletleri fena değil.. bataryası 4-5 saat kadar dayanıyor.. kardesim kullanıyor..
Net`te gezinmek için idare eder.. 7 inc business modelini de ben alıp, ertesi gün iade ettim.
Batarya performansı kötü 2 saat ancak dayanıyordu..
Ultra 10.1 modelini satin almayı düşünüyordum; sikayetvar.com`u okuyunca vaz gectim.
Servis bakımından yetersizler.. Servis`e gerekli ilgiyi göstermeleri lazım
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neron99 6 yıl
%95 IIIII IIII IIII III IIIIIIII
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netstat 6 yıl
180 tl ye piranha business 7 tablet aldım. chazın wifisi hariç tüm özellikleri fiyatına göre çok iyi. burada piranhayı kötüleyenler yaptığınız ahmahklıktan başka bişey değil. gidin o zaman 1000 liraya yakın para verip ipad alın burada insanların emeklerine hakaret etmeyin.
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batkent 6 yıl
Bu donanımhaber muhabirleri ne zaman oradaki insanları biraz ciddiye alıp takım elbise giyecek ?
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batuush00 6 yıl
abi o zoom olayı neydi ya ben utandım
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Fenomenon 6 yıl
3 aydir business tab9 kullaniyorum bence gayet basarili
piranhayi kotuleyen insanlarin dusunme yetisinin olduguna inanmiyorum
suan ortalama bir 7" 4-5 saat şarji giden dvd oynatici fiyatina tablet aliyosun, yani hic bisey yapma sadece film seyret yine parasinin hakkini verir
yada sadece oyun oyna, yada sadece internet icin kullan yine parasinin hakkini verir
biz ulke olarak enerjide, hammaddede, ve teknolojide disariya bagimli oldugumuz surece ilerleyemeyiz, Turk firmalarina destek vermemiz lazim (bunu gercekten laf olsun diye demiyorum, suan avrupadaki krizin en buyuk nedeni avrupanin son 10 yilda enerjide dişa bagimliliginin 10% artmasi)
ben piranhayi seviyorum yakinda navigasyon da almayi dusunuyorum
ilerde akilli telefon yaparlarsa mutlaka almayi dusunurum
2 Yanıt Yanıtla
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Nurish60 6 yıl Fenomenon
Fenomenon

3 aydir business tab9 kullaniyorum bence gayet basarili

piranhayi kotuleyen insanlarin dusunme yetisinin olduguna inanmiyorum

suan ortalama bir 7" 4-5 saat şarji giden dvd oynatici fiyatina tablet aliyosun, yani hic bisey yapma sadece film seyret yine parasinin hakkini verir

yada sadece oyun oyna, yada sadece internet icin kullan yine parasinin hakkini verir

biz ulke olarak enerjide, hammaddede, ve teknolojide disariya bagimli oldugumuz surece ilerleyemeyiz, Turk firmalarina destek vermemiz lazim (bunu gercekten laf olsun diye demiyorum, suan avrupadaki krizin en buyuk nedeni avrupanin son 10 yilda enerjide dişa bagimliliginin 10% artmasi)

ben piranhayi seviyorum yakinda navigasyon da almayi dusunuyorum

ilerde akilli telefon yaparlarsa mutlaka almayi dusunurum

Ben internette gezinmeye utanıom'ya bu kadarmı berbat olur google'ye 20-30 sny'e'de arama yapınca'da 5-10 dk'da anca girio,,, oyunlara gelince benim kötü iphone 2g'm asphalt 5'i kasmadan oynuo bun'da kasmadan oynanmıyo bile ve parasının hakkını veriyor demişsin'de bence hiç vermiyor para'ya yazık
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Vash The Stampede 6 yıl Fenomenon
Fenomenon

3 aydir business tab9 kullaniyorum bence gayet basarili

piranhayi kotuleyen insanlarin dusunme yetisinin olduguna inanmiyorum

suan ortalama bir 7" 4-5 saat şarji giden dvd oynatici fiyatina tablet aliyosun, yani hic bisey yapma sadece film seyret yine parasinin hakkini verir

yada sadece oyun oyna, yada sadece internet icin kullan yine parasinin hakkini verir

biz ulke olarak enerjide, hammaddede, ve teknolojide disariya bagimli oldugumuz surece ilerleyemeyiz, Turk firmalarina destek vermemiz lazim (bunu gercekten laf olsun diye demiyorum, suan avrupadaki krizin en buyuk nedeni avrupanin son 10 yilda enerjide dişa bagimliliginin 10% artmasi)

ben piranhayi seviyorum yakinda navigasyon da almayi dusunuyorum

ilerde akilli telefon yaparlarsa mutlaka almayi dusunurum

piranhayi kotuleyen insanlarin dusunme yetisinin olduguna inanmiyorum

biz salağız, bi' tek sen akıllısın değil mi kardeşim? biz de dandik ürün kullanan insanların kafasından geçenleri anlayamıyoruz. ama burda milleti yaftalamıyoruz.
1 Yanıt Yanıtla
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WarSaw 6 yıl
fırt
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Pink Floyd 6 yıl
Rihanna diye geldim ben ama
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Gladiotürk 6 yıl
tırt
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SKRlllEX 6 yıl
igo lisansi yyok adamlarda navigasyon olarak igo kullaniyorlar
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