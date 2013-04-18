Özel Röportaj: Intel başkan yardımcısı Shelly Esque'den gençlere tavsiyeler

Dünyanın en büyük işlemci üreticisi Intel'in başkan yardımcılarından Shelly Esque sadece Donanım Haber'e konuştu. İstanbul Teknik Üniversitesi'nde öğrencilere seminer veren Esque ile teknoloji ve gençler üzerine konuştuk. Teknoloji devi şirketin üst yöneticisinin fikirleri ve önerileri geleceğini teknoloji dünyasında şekillendirmek isteyenler için adeta altın niteliğinde.

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