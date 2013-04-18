Giriş
DH ile Giriş
Üye değil misiniz? Yeni Hesap Oluştur Sosyal Ağ ile Bağlan
Yardıma ihtiyacınız mı var? Giriş Paneli
Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
Header'ı Tuttur
Header'da Teknoloji Gündemi
Anasayfa
Döşeme Stili Ana Akış
Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
İçerikleri Yeni Sekmede Aç
Detay Sayfaları
Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
Site Tercihleri
Renk Seçenekleri
Gece Modu (Koyu Tema)
Sadece Videolar için Gece Modu
Detaylı Site Tercihleri
Standart Oynatıcı MP3 Ses
Oto. Başlat (?)
Sıradaki Video
0 sn. ▶
İPTAL ET

Özel Röportaj: Intel başkan yardımcısı Shelly Esque'den gençlere tavsiyeler

6 yıl
7,5b
1
İşlemci
Kısa Bağlantı Iframe Kodu
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
Bildirimi Aç Bildirim Açık
Dünyanın en büyük işlemci üreticisi Intel'in başkan yardımcılarından Shelly Esque sadece Donanım Haber'e konuştu. İstanbul Teknik Üniversitesi'nde öğrencilere seminer veren Esque ile teknoloji ve gençler üzerine konuştuk. Teknoloji devi şirketin üst yöneticisinin fikirleri ve önerileri geleceğini teknoloji dünyasında şekillendirmek isteyenler için adeta altın niteliğinde. 
 

En Beğenilen Yorumlar Yorum Yaz
alito 6 yıl en beğenilen
Erdi hoca Intel tabanlı Android cihazlar konusunda, Intel'e çok fena giydirdi helal olsun.
Kadın büyük ihtimalle hala şoktadır.
Yanıtla +36
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
redkitt 6 yıl
intel işlemciler android te akıcı degıl dedıgınde kadın soka gırıyor :D
2 Yanıt Yanıtla +12
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Kusadasi76 6 yıl
Bla Bla yerine e.t.c etcetera derseniz daha kibar olur. Bla Bla Bla birazcık siz sıkıcısınız anlamınada geliyor. Saygılar
1 Yanıt Yanıtla +11
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Daha Fazla Beğenilen Yorum
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
2 Avatar Avatar
Yossi Kohler 4 yıl
kolpa hep.
intel burda sadece satış elemanı kiralar.
onlarda sadece zenginlere çalışır.
öyle bilimle falanda alakaları olmaz.
intel aptal mı ki adam yetiştirip kendini baltalasın?
1 Yanıt Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Kir$of 4 yıl Yossi Kohler
Yossi Kohler

kolpa hep.
intel burda sadece satış elemanı kiralar.
onlarda sadece zenginlere çalışır.
öyle bilimle falanda alakaları olmaz.
intel aptal mı ki adam yetiştirip kendini baltalasın?

Tabii canım tabii, biz beyin göçünü nereye veriyoruz o zaman ? Bu ülkede 10 tane başarılı mühendis, doktor, bilimadamı vs. görseler adamlar burs imkanı, oturma izni, çalışma ortamı diyerek alıyor zaten.Türkiye'de olmayan yüksek lisans bölümlerinin hepsi ABD'de var nasıl olsa, bir şekilde hem doktora yapıyor hem de çalışma sahası sunuyor.
1 Yanıt Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
DH Misafiri 5 yıl
ben fikrimi internete koyarsam calınır susturun su kadını :)
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
gel pc pc 6 yıl
mesajım bulunsun pc ye geçince izlerim
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
REDSTONE 6 yıl
Güzel bir röpartaj olmuş.Böyle fırsatları yakalamanız çok güzel ve değerli.
Ama kadınında öyle bir havası var ki, arkasında INTEL' i taşıdığı belli.
Konuşma tarzından rahatça anlaşılabiliyor.Ama tabi olacak o kadar, sonuçta çok çok büyük bir firmada çalışıyor.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
DonsuzBalık 6 yıl
bu bayana birde casper ın kaliteli ürünler üretmesi için ne yapılması gerektiği sorulmalıydı bide o zman 4x4 lük olurdu
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
adsl456 6 yıl
bu tttahir denen ergen aklı sıra erdiye laf yetiştirmeye çalışıyor.bol keseden salladığın nerden belli oluyor dersen çok açık derim hiç kimse bir lafa başlarken ben şurda çalışıyom şu ünüveristelerde eğitim görüyorum demez dememelide.senin ki bildiğin sallama çay...
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
NorthShield 6 yıl
Offf Erdi abi sana helala olsun ağzına sağlık. son dakika golü atmışsın resmen :)
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
DH Misafiri 6 yıl
Bayanın yaptığına resmen gövde gösterisi denir.Erdi beyin videonun sonuna doğru sorduğu soruyu çok takdir ediyorum , bayan şoke oldu helal olsun Erdi bey ....
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
RapscallioN 6 yıl
@skidproof
Hocam bla bla konusunda bence yanlis dusunuyorsunuz. Bu tip yöneticiler ile yapilan gorusmelerin hicbirinde bla bla diye birsey duyamazsiniz. Ayrica röportajlardan önce sorular hazirlanir ve istenildigi takdirde röportaj yapilacak kisiyle paylasilir ki arzu edilmeyen durumlar ortaya cikmasin. Bunlar tecrube ile asilacak seyler onun icin bence de buyutmeye gerek yok ama yapici elestiriler de yapmak gerekiyor.
Yanıtla +1
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
WarSaw 6 yıl
Sen Erdiye küçük gazeteci dersen o da lafı öyle alnına yapıştırır ağzında kocaman açılır :D
Yanıtla +2
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
_kertmeyenkele_ 6 yıl
Arkadan hışır hışır karda yürümüş gibi rahatsız edici düzeyde ses geliyor. bir rayına oturmadı şu röportaj olayı.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Ray Kurzweil 6 yıl
Gerçekten özverili çalışıyorsunuz bu açıdan tebrik ederim.Bla bla mevzusuna takan arkadaşlarda acaba daha önce yurtdışında bulundular mı o anda konuşurken hızlı bir şekilde soru sorma gayesinde kelimeleri doğru seçememek gayet doğaldır.Karşısında ki kişide zaten Türkiyede röportaj verirken ondan ingiliz aksanıyla konuşmasını beklemez.Bence gayet güzel olmuş.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Ceppo 6 yıl
Güzel olmuş
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Daha Fazla Yorum Yükle
Yorum Yaz Forumda Yanıtla
B I U " İçerik Göm DH Video Twitter YouTube Instagram Vine Künye BSC Oyun IMDb - url img @
Nasıl eklemek istersiniz?
Sıradaki
Bitince Sıradakine Geç
36:13
Kısa Devre | Güle güle Intel
12,6b izlenme · 2 ay
25:20
Huawei telefonlara Google darbesi | Android kullanımına sınırlama
12,7b izlenme · 3 gün
09:23
280.000 TL'lik 8K televizyon Türkiye'de | İşte detaylar
9,3b izlenme · 1 hf.
11:01
Huawei için bunun telafisi çok zor | ARM krizi ve etkileri
14,8b izlenme · 1 gün
12:58
Karşınızda Android 10: Özellikler ve izlenimler
14,3b izlenme · 2 hf.
08:07
Intel, Ryzen ateşini söndürmek istiyor: 8. nesil işlemciler yolda
33,1b izlenme · 1 yıl
05:25
150.000TL'lik oyuncu sistemi testte | ACER Predator Thronos ön inceleme
9b izlenme · 2 hf.
17:11
Google Stadia inceleme | Bilgisayar, konsol olmadan 4K oyun oyna
8,5b izlenme · 1 hf.
07:12
Honor 20 Pro elimizde | Dünyanın ilk f/1.4 kameralı telefonu
7,3b izlenme · 2 gün
09:55
Intel'in yeni bombası: 28 çekirdekli çılgın Xeon işlemci
15,1b izlenme · 7 ay
00:00
Cep telefonlarında ÖTV Zammı | Konuk: Vergi uzmanı Dr. Ozan Bingöl
8,1b izlenme · 3 hf.
07:36
Hiçbir Zaman Çıkış Yapmayan PlayStation Özel Oyunu!
9,3b izlenme · 2 hf.
05:34
Bu saat neden tutmadı ? | LG Watch W7
7,4b izlenme · 2 hf.
02:45
Intel Core i9-9900K özellikleri, fiyatı ve ilginç kutu tasarımı
15b izlenme · 7 ay
12:35
Samsung Galaxy A70 mercek altında: Merak edilen her şey
7,6b izlenme · 3 hf.
09:30
Nokia 5.1 Plus ile oyun deneyimi
1,6b izlenme · 16 sa. yeni video
34:47
Kısa Devre | PC Donanımları ve teknolojileri programı
14,4b izlenme · 7 ay
Sorgu: 0,406 saniye (WEB2)
Alternatif Görünümler Geri Bildirim