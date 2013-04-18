Özel Röportaj: Intel başkan yardımcısı Shelly Esque'den gençlere tavsiyeler

İnceleme, Test ve Analiz Editörü
Dünyanın en büyük işlemci üreticisi Intel'in başkan yardımcılarından Shelly Esque sadece Donanım Haber'e konuştu. İstanbul Teknik Üniversitesi'nde öğrencilere seminer veren Esque ile teknoloji ve gençler üzerine konuştuk. Teknoloji devi şirketin üst yöneticisinin fikirleri ve önerileri geleceğini teknoloji dünyasında şekillendirmek isteyenler için adeta altın niteliğinde.
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intel burda sadece satış elemanı kiralar.
onlarda sadece zenginlere çalışır.
öyle bilimle falanda alakaları olmaz.
intel aptal mı ki adam yetiştirip kendini baltalasın?
Tabii canım tabii, biz beyin göçünü nereye veriyoruz o zaman ? Bu ülkede 10 tane başarılı mühendis, doktor, bilimadamı vs. görseler adamlar burs imkanı, oturma izni, çalışma ortamı diyerek alıyor zaten.Türkiye'de olmayan yüksek lisans bölümlerinin hepsi ABD'de var nasıl olsa, bir şekilde hem doktora yapıyor hem de çalışma sahası sunuyor.
Hocam bla bla konusunda bence yanlis dusunuyorsunuz. Bu tip yöneticiler ile yapilan gorusmelerin hicbirinde bla bla diye birsey duyamazsiniz. Ayrica röportajlardan önce sorular hazirlanir ve istenildigi takdirde röportaj yapilacak kisiyle paylasilir ki arzu edilmeyen durumlar ortaya cikmasin. Bunlar tecrube ile asilacak seyler onun icin bence de buyutmeye gerek yok ama yapici elestiriler de yapmak gerekiyor.