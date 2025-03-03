Blue Ghost, Ay’a indi ve ilk Dünya fotoğrafını paylaştı: Herkes tek karede

Firefly Aerospace tarafından geliştirilen iniş aracı, hedef bölgesine yalnızca 100 metre mesafede konumlanarak yüksek hassasiyetli bir iniş gerçekleştirdi. İniş sırasında, Blue Ghost’un gelişmiş tehlike önleme sistemi devreye girdi ve yüzeyde bulunan iki büyük kayadan kaçınarak güvenli bir noktaya iniş yaptı.
Herkes tek karede
Blue Ghost’un inişten kısa bir süre sonra ilettiği ilk görüntüler ise muazzam. Uzaktaki soluk mavi noktayı, yani Dünya’yı gösteren görseller için “Hepimiz bu resmin içindeyiz” yorumu yapıldı.
Öte yandan Blue Ghost, Ay yüzeyinde toplam 14 gün (bir tam Ay günü) sürecek bilimsel çalışmalarına başladı. Bu süreçte, araçta bulunan 10 bilimsel yük aracılığıyla önemli veriler toplanacak. Bu misyon, NASA’nın Commercial Lunar Payload Services (CLPS)” Ticari Ay Yükü Hizmetleri (CLPS) programının bir parçası olarak yürütülüyor. Görev kapsamında Ay’daki radyasyon ortamı, regolit (Ay toprağı) ve güneş rüzgarı gibi kritik veriler incelenecek.
Ayrıca, 16 Mart’ta Blue Ghost, Ay’daki gün batımını kaydedecek ve güneş aktivitesine bağlı olarak Ay tozlarının nasıl yükseldiğini inceleyecek. Bu olgu, ilk olarak Apollo 17 misyonu sırasında gözlemlenmişti ve bilim insanları için halen büyük bir gizem taşıyor.
Blue Ghost’un yolculuğu inişten ibaret değil. Uzay aracı, 45 günlük seyahati boyunca yaklaşık 4,5 milyon kilometre yol katetti, 27 GB’lık veri aktardı ve Van Allen Kuşakları’ndan geçerken önemli radyasyon ölçümleri yaptı. En zor kısmı geride bırakan Firefly şimdi yüzey operasyonlarını tamamlamaya ve ticari Ay görevleri için değerli bilgiler toplamaya odaklanacak.Kaynakça https://www.engadget.com/science/space/fireflys-blue-ghost-lander-successfully-touched-down-on-the-moon-155728834.html https://fireflyspace.com/news/firefly-aerospace-becomes-first-commercial-company-to-successfully-land-on-the-moon/ Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Malum tayfadan karalama mesajları gelmedi halen daha şaşırdım. :D Bu haberler normalleşti artık, normal görmemizi sağlayan herkesten Rabbim razı olsun.
Galaxy A36 ya yükseliyorum