Blue Ghost, Ay’a indi ve ilk Dünya fotoğrafını paylaştı: Herkes tek karede

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Tam Boyutta Gör Ticari uzay araştırmalarında tarihi bir an daha yaşandı. Firefly Aerospace'in özel Blue Ghost iniş aracı, Ay yüzeyine başarılı bir şekilde iniş yaparak, Dünya’nın büyüleyici manzarasını gözler önüne seren ilk görüntüleri gönderdi. 2 Mart’ta gerçekleşen bu önemli iniş, Blue Ghost’un Ay’ın Mare Crisium (Kriz Denizi) bölgesine başarıyla ulaşmasıyla tamamlandı. Blue Ghost, böylece Ay yüzeyine iniş yapan ikinci özel uzay aracı oldu.

Firefly Aerospace tarafından geliştirilen iniş aracı, hedef bölgesine yalnızca 100 metre mesafede konumlanarak yüksek hassasiyetli bir iniş gerçekleştirdi. İniş sırasında, Blue Ghost’un gelişmiş tehlike önleme sistemi devreye girdi ve yüzeyde bulunan iki büyük kayadan kaçınarak güvenli bir noktaya iniş yaptı.

Herkes tek karede

Blue Ghost’un inişten kısa bir süre sonra ilettiği ilk görüntüler ise muazzam. Uzaktaki soluk mavi noktayı, yani Dünya’yı gösteren görseller için “Hepimiz bu resmin içindeyiz” yorumu yapıldı.

Tam Boyutta Gör İçerikte yer alan görseller aracın S-band antenleri tarafından iletildi. Yapılan açıklamada X-band anteni de başarıyla konuşlandırıldı. Bu sayede daha yüksek çözünürlüklü görüntüler ve videolar hızlıca Dünya’ya iletilebilecek.

Öte yandan Blue Ghost, Ay yüzeyinde toplam 14 gün (bir tam Ay günü) sürecek bilimsel çalışmalarına başladı. Bu süreçte, araçta bulunan 10 bilimsel yük aracılığıyla önemli veriler toplanacak. Bu misyon, NASA’nın Commercial Lunar Payload Services (CLPS)” Ticari Ay Yükü Hizmetleri (CLPS) programının bir parçası olarak yürütülüyor. Görev kapsamında Ay’daki radyasyon ortamı, regolit (Ay toprağı) ve güneş rüzgarı gibi kritik veriler incelenecek.

Tam Boyutta Gör Görevin en dikkat çekici anlarından biri ise 14 Mart’ta yaşanacak. Blue Ghost, Ay’dan Dünya’ya bakarak bir tam Güneş tutulmasını kaydedecek. Aynı anda, Dünya’dan bakıldığında ise Ay tamamen karararak ‘kanlı ay’ olarak adlandırılan kızıl bir renge bürünecek.

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Ayrıca, 16 Mart’ta Blue Ghost, Ay’daki gün batımını kaydedecek ve güneş aktivitesine bağlı olarak Ay tozlarının nasıl yükseldiğini inceleyecek. Bu olgu, ilk olarak Apollo 17 misyonu sırasında gözlemlenmişti ve bilim insanları için halen büyük bir gizem taşıyor.

Blue Ghost’un yolculuğu inişten ibaret değil. Uzay aracı, 45 günlük seyahati boyunca yaklaşık 4,5 milyon kilometre yol katetti, 27 GB’lık veri aktardı ve Van Allen Kuşakları’ndan geçerken önemli radyasyon ölçümleri yaptı. En zor kısmı geride bırakan Firefly şimdi yüzey operasyonlarını tamamlamaya ve ticari Ay görevleri için değerli bilgiler toplamaya odaklanacak.

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