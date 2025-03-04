Galaxy S25 serisi, tüm zamanların rekorunu kırarak yeni bir başarıya imza attı

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Samsung’un yeni amiral gemisi Galaxy S25 serisi, kısa sürede büyük bir satış başarısı yakaladı. Güney Kore’de sadece 21 günde 1 milyon adedin üzerinde satılan seri, bu alandaki rekoru elinde bulunduran önceki Galaxy modellerini geride bıraktı. Özellikle Snapdragon işlemcisi, hafif tasarımı ve yapay zeka destekli yenilikleriyle öne çıkan cihaz, kullanıcılardan büyük ilgi gördü.

Samsung’un paylaştığı verilere göre, Galaxy S25 serisine olan talebin en büyük sebeplerinden biri yüksek performans sunması oldu. Yeni nesil işlemci ve bellek teknolojileri, cihazın zorlu görevleri sorunsuz şekilde yerine getirmesini sağlıyor. Kullanıcıların en çok tercih ettiği model ise, 200 MP kamerası ve titanyum çerçevesiyle dikkat çeken Galaxy S25 Ultra oldu. Satışların yaklaşık yarısını oluşturan bu model, özellikle Titanyum Gümüş Mavi ve Titanyum Beyaz Gümüş renk seçenekleriyle ilgi çekti. Galaxy S25 Plus ve S25 modelleri ise Buz Mavisi ve Gümüş Gölge renkleriyle öne çıktı.

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Tasarım açısından büyük değişiklikler getirmeyen Galaxy S25 serisi, önceki modele kıyasla daha büyük kamera modülleriyle geliyor. Ancak rakipleri batarya teknolojisinde ilerleme kaydederken, Samsung’un bu konuda bir değişiklik yapmaması bazı kullanıcılar için hayal kırıklığı oldu.

Satışları artıran bir diğer unsur ise Samsung’un sunduğu abonelik programı. Galaxy AI Subscription Club adı verilen bu sistem, kullanıcılara bir yıl sonunda %50 değer koruma garantisi sunuyor ve ek olarak Samsung Care Plus hizmetlerinden yararlanma imkânı sağlıyor. Özellikle genç kullanıcılar arasında popüler olan bu program, abonelerin %60’ını 20’li ve 30’lu yaşlardaki tüketicilerden oluşturuyor.

Samsung’un yeni amiral gemisi serisi, yenilikçi özellikleri ve kullanıcı dostu avantajlarıyla büyük bir ilgi görmeye devam ediyor. Şirketin bu satış ivmesini sürdürüp sürdüremeyeceği ise önümüzdeki aylarda netleşecek.

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