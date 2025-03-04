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    Şubat ayında Türkiye’de en çok satan elektrikli otomobiller belli oldu

    Türkiye'de Şubat ayında 10 bin adet elektrikli otomobil satıldı. En çok satılan elektrikli otomobil Tesla Model Y oldu. Ardından Togg T10X takip etti.           
    Şubat ayında Türkiye’de en çok satan elektrikli otomobiller belli Tam Boyutta Gör
    Otomotiv Distribütörleri ve Mobilite Derneği (ODMD), 2025’in Şubat ayına ilişkin Türkiye’nin otomobil satış verilerini açıkladı. Şubat ayında toplam 76 bin 21 adet otomobil satılırken bunlardan 10 bin 324 adedini elektrikli otomobiller oluşturdu. Elektrikli otomobiller, toplam otomobil pazarından yüzde 13,58’lik pay elde etti.

    En çok satan elektrikli otomobil modellerine baktığımızda ilk sırada 3.310 adetlik satışla Tesla Model Y’nin yer aldığını görüyoruz. Ardından 2.038 adet ile Togg T10X ve 964 adet ile Mini Countryman takip etti.

    Türkiye'de en çok satılan elektrikli otomobiller Şubat 2025
    Sıra Marka Model Satış Miktarı
    1 Tesla Model Y 3.310
    2 Togg T10X 2.038
    3 Mini Countryman 964
    4 KIA EV3 639
    5 KGM Torres 420
    6 BYD Atto 3 341
    7 KIA EV6 154
    8 Volvo EX40 154
    9 BYD Seal U 145
    10 Mercedes EQB 138

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