Şubat ayında Türkiye’de en çok satan elektrikli otomobiller belli oldu

En çok satan elektrikli otomobil modellerine baktığımızda ilk sırada 3.310 adetlik satışla Tesla Model Y’nin yer aldığını görüyoruz. Ardından 2.038 adet ile Togg T10X ve 964 adet ile Mini Countryman takip etti.
|Sıra
|Marka Model
|Satış Miktarı
|1
|Tesla Model Y
|3.310
|2
|Togg T10X
|2.038
|3
|Mini Countryman
|964
|4
|KIA EV3
|639
|5
|KGM Torres
|420
|6
|BYD Atto 3
|341
|7
|KIA EV6
|154
|8
|Volvo EX40
|154
|9
|BYD Seal U
|145
|10
|Mercedes EQB
|138
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