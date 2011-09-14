Özel Video: İstanbul'da "inovasyon" rüzgarı esti

Dünyanın en büyük teknoloji şirketlerinden Qualcomm her yıl düzenli olarak gerçekleştirdiği IQ (Innovation Qualcomm) etkinliğini bu yıl İstanbul'da gerçekleştirdi. Akıllı telefon ve tabletlerde kullanılan Snapdragon işlemci ailesinin oyun ve 3D performansından en son çıkan tablet ve telefonlara kadar etkinlikte gösterilen tüm yenilikleri sizler için çektik.

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