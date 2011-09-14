Özel Video: İstanbul'da "inovasyon" rüzgarı esti

İnceleme, Test ve Analiz Editörü
Dünyanın en büyük teknoloji şirketlerinden Qualcomm her yıl düzenli olarak gerçekleştirdiği IQ (Innovation Qualcomm) etkinliğini bu yıl İstanbul'da gerçekleştirdi. Akıllı telefon ve tabletlerde kullanılan Snapdragon işlemci ailesinin oyun ve 3D performansından en son çıkan tablet ve telefonlara kadar etkinlikte gösterilen tüm yenilikleri sizler için çektik.
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www.mikrofonsungeri.com Gayet hoş duruyorlar.
DH TV müthiş olur kesinlikle,
Hızlı konuşmasıda gayet doğal. Çünkü çok hızlı düşünüyor. Ağzı beynine yetişmek zorunda kalıyor desek daha mantıklı olur. Ki emin olun yavaş konuşmaya çalışıyordur...
Oldukça kritik bir etkinlikte bulunmalarından dolayı DH ekibinie teşşekürler...
Bencede Kardeşim sana katılıyorum okadar dolaşıyor DH ekibi hem şık olur hemde reklam Tv kanalı gibi olur İnşAllah ileride DH Tv yide görürüz
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