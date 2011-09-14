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Özel Video: İstanbul'da "inovasyon" rüzgarı esti

7 yıl
105,5b
1
Diğer Bilim ve Teknoloji
Kısa Bağlantı Iframe Kodu
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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Dünyanın en büyük teknoloji şirketlerinden Qualcomm her yıl düzenli olarak gerçekleştirdiği IQ (Innovation Qualcomm) etkinliğini bu yıl İstanbul'da gerçekleştirdi. Akıllı telefon ve tabletlerde kullanılan Snapdragon işlemci ailesinin oyun ve 3D performansından en son çıkan tablet ve telefonlara kadar etkinlikte gösterilen tüm yenilikleri sizler için çektik.
 

En Beğenilen Yorumlar Yorum Yaz
The End Baba 7 yıl en beğenilen
DH'nin tüm yükü bu çocuğun üstüne kaldı :) her video'da bu var :D
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DH Misafiri 7 yıl
Erdi abi döktürmüş resmen, bıraksan 24 saat teknoloji konuşur yaw :D
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konix 7 yıl
Erdi maşallah teknolojik sözlük gibi. Bian da susmuyor takılmıyor. ıııııııııı aaaaaaaaaaa oooooooooooo mmmmmmmmmmmmm gibi cümleleri katleden manasız kelime aralarında çıkan sesleri söylemiyor. Gece bi uyandırsan tegra hakkında konuşacakmış izlenimi veriyor :D
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ramadhan 7 yıl
Tavsiyem bir DH logolu bir mikrofon süngeri kullanın.

www.mikrofonsungeri.com Gayet hoş duruyorlar.
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alpa07 7 yıl
ender yıldızı gördüm galiba
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DH Misafiri 7 yıl
Unutmayalım ki hızlı konuşmak zekilere has bir özelliktir.(doğuştan olarak hızlı konuşmak.)
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river68 7 yıl
Erdi bey yavaş konuşmaya çalıştığınızdan eminim ve büyük gelişme var başarılarınızın devamını dilerim çok bilgilendirici bir videoydu...
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Stanislas Xavier 7 yıl
oktay7272
vidokokullanılan mikrofon nedn donanım haber amblemli değil dah şık ve dikkat çekici olur .bence olmalı.
Bencede Kardeşim sana katılıyorum okadar dolaşıyor DH ekibi hem şık olur hemde reklam Tv kanalı gibi olur İnşAllah ileride DH Tv yide görürüz +1

DH TV müthiş olur kesinlikle,
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Tokay 7 yıl
Şu ozone çantayı bi bulamadım gitti. Çantanın başına bişey gelirse benden bilicekler :D
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Menow 7 yıl
Erdi Bey'e helal olsun diyorum...
Hızlı konuşmasıda gayet doğal. Çünkü çok hızlı düşünüyor. Ağzı beynine yetişmek zorunda kalıyor desek daha mantıklı olur. Ki emin olun yavaş konuşmaya çalışıyordur...
Oldukça kritik bir etkinlikte bulunmalarından dolayı DH ekibinie teşşekürler...
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DH Misafiri 7 yıl
Donanım Haber'den yine mükemmel bir video elinize sağlık.
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oktay7272 7 yıl
vidoko
kullanılan mikrofon nedn donanım haber amblemli değil dah şık ve dikkat çekici olur .bence olmalı.

Bencede Kardeşim sana katılıyorum okadar dolaşıyor DH ekibi hem şık olur hemde reklam Tv kanalı gibi olur İnşAllah ileride DH Tv yide görürüz
+1
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oktay7272 7 yıl
Erdi abi 1 gün frankfurtta 1 gün istanbulda nasıl yetişiyor sırtındada 1 çanta adamı yarış atı gibi koşturuyor DH Kimbilir yarın nerde izlicez ama ne demişler işleyen demir pas tutmaz devam erdi abi bravo ben arkandayım birde hızlı konuşuo diyosunuz adamın zamanı mı var bu adam oturupta masada hazır telefonu incemiyoki en çok çalışan Dh çalışanı ...
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