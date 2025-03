The Last of Us'ın 2. sezon fragmanı izlenme rekoru kırdı

Tam Boyutta Gör Bugüne kadar çekilen en başarılı oyun uyarlamalarından olan The Last of Us, önümüzdeki ay 2. sezonuyla ekranlara geri dönecek. İlk sezonunda HBO'nun en çok izlenen dizilerinden bir olan The Last of Us, 2. sezonunda da izleyicilerden büyük ilgi görecek gibi görünüyor. Zira dizinin geçtiğimiz bu yayınlanan yeni fragmanı HBO ve HBO Max adına yeni bir rekora imza attı.

Warner Bros. Discovery tarafından paylaşılan verilere göre dizinin yeni fragmanı sadece üç günde 158 milyon izlenmeye ulaştı. Bugüne kadar hiçbir HBO ya da Max dizisinin fragmanı bu kadar yüksek izlenme sayısını ulaşmamıştı. Tabii HBO YouTube'daki izlenmelerin yanı sıra sosyal ağlardaki izlenme sayılarını da hesaba katıyor.

Bu da dizinin 2. sezonu için merakla bekleyen kayda değer bir kitle olduğunu gösteriyor. Bu merakın 2. sezon izlenme rakamlarına yansıyıp yansımayacağını bekleyip göreceğiz. Ancak HBO ve The Last of Us adına şu an için işler iyi gidiyor gibi görünüyor.

The Last of Us 2. Sezon 13 Nisan'da Başlayacak

Dizinin 2. sezonu hikâyeyi beş yıl ileri taşıyacak. HBO'nun 2. sezon için paylaştığı tanıtım yazısı şöyle: "İlk sezonda yaşanan olayların üzerinde beş huzurlu yıl geçtikten sonra, Joel ve Ellie'nin ortak geçmişleri yeniden peşlerine takılır. Yeniden açılan defterler, Ellie ve Joel'in hem birbirleriyle, hem de dışarıdaki tehlikeli dünyayla yeniden kavgaya tutuşmasına sebep olacaktır."

2. sezonda, The Last of Us Part II oyunundan bazı karakterleri de görmeye başlayacağız. Abby'nin yanı sıra yeni sezonda yer alacak karakterler ve onlara hayat verecek oyuncular şunlar olacak: Dina (Isabela Merced), Isaac Dixon (Jeffrey Wright), Jesse (Young Mazino), Nora (Tati Gabrielle), Manny (Danny Ramirez), Mel (Ariela Barer), Owen (Spencer Lord). Öte yandan Gabriel Luna da Tommy rolüyle geri dönecek.

